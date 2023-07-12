Mẹ chồng cũ Diệp Lâm Anh khẳng định nguồn cơn ly hôn xuất phát từ con dâu: 'Những câu chuyện từ Diệp Lâm Anh đã sai lệch quá nhiều'

Sau phiên tòa phúc thẩm tranh quyền nuôi con, Diệp Lâm Anh cũng có chia sẻ gây chú ý về mối quan hệ với mẹ chồng cũ. Theo đó, nữ diễn viên thừa nhận, ở hiện tại, tình cảm của 2 mẹ con không còn mặn mà như trước.

Những ngày qua, ồn ào xoay quanh cuộc ly hôn của Diệp Lâm Anh và Nghiêm Đức tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Bởi ngay sau phiên phúc thẩm ly hôn, Diệp Lâm Anh đã đăng tải bài viết "vạch trần" chuyện chồng cũ ngoại tình. Sau khi bị vợ cũ đấu tố, Nghiêm Đức đã lên tiếng. Nam doanh nhân thừa nhận về những sai lầm trong thời gian chung sống nhưng cũng phản đối việc Diệp Lâm Anh công khai chuyện riêng tư của gia đình lên mạng xã hội.

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn với trang Phụ nữ số, mẹ chồng cũ của Diệp Lâm Anh đã có chia sẻ xoay quanh ồn ào ly hôn của con trai. Cụ thể, bà cho biết không can thiệp vào chuyện của các con. Tuy nhiên, mọi chuyện giờ đã đi quá xa, sau những ầm ĩ vừa rồi.

"Tôi thương mẹ chồng rất nhiều. Trước đó, khi còn ở trong cùng một nhà, mấy mẹ con thương nhau lắm. Đến khi tôi ra khỏi nhà rồi, khi nghe tài xế nói rằng, mẹ chồng bị ốm phải nằm viện thì tôi cũng vào thăm như bình thường. Tuy nhiên, sau khi vụ ly hôn ồn ào nổ ra, tôi là người khá nhạy cảm, dần dần mình cảm thấy được sự lạnh nhạt nên tôi không liên lạc nhiều với mẹ nữa", Diệp Lâm Anh chia sẻ.

Mẹ chồng cũ Diệp Lâm Anh khẳng định là khi làm dâu nhà tôi và kể cả bây giờ, Diệp Anh chẳng có thiệt thòi gì để bù đắp. Trước đây những lần tôi xử lý các lùm xùm là cũng muốn xây dựng sự yên ấm cho gia đình các con.

Mẹ chồng cũ Diệp Lâm Anh cho biết không can thiệp vào chuyện của các con. Tuy nhiên, mọi chuyện giờ đã đi quá xa, sau những ầm ĩ vừa rồi

Bà còn cho biết thêm về bức ảnh mà Diệp Lâm Anh đăng tải làm bằng chứng việc chồng ngoại tình: "Gia đình tôi chẳng ai muốn lên tiếng và tôi cũng dặn con, đừng đi đôi co với phụ nữ, nhất là người từng là vợ của con. Nhưng mọi người cũng nên nhìn nhiều chiều để hiểu, thay vì nghe một phía sẽ hiểu không đúng bản chất câu chuyện, nhất là những câu chuyện từ Diệp Lâm Anh cũng đã sai lệch quá nhiều.

Như chuyện cắt cái túi, khi thấy hai con ầm ĩ, tôi cũng lo lắng. Không người mẹ nào thấy con cái mình như thế mà không có giải pháp gì. Khi đó, tôi đã gọi điện cho cô bạn của con trai mình, cô bé ấy khẳng định chỉ là bạn bè chơi chung và sinh nhật thì Đức tặng quà như bao người bạn khác.

Sau đó cô gái bảo, nếu cái túi gây hiểu lầm và làm ảnh hưởng đến gia đình Đức thì cháu xin gửi lại. Nhưng phụ nữ có ghen tuông, tôi nghĩ cũng là bình thường. Mọi chuyện đã được giải quyết và mọi người trở về với cuộc sống của mình, trong căn nhà chung".

Diệp Lâm Anh tung bằng chứng chồng ngoại tình

Mẹ ruột thiếu gia Nghiêm Đức còn cho biết nguồn cơn của cuộc ly hôn thực sự từ Diệp Lâm Anh chứ không phải con trai: "Tôi tôn trọng chuyện cá nhân của con, các con lớn rồi, tự có cách quyết định cuộc sống... Một thực tế là, tôi cũng giấu nhiều thứ không để cho con và chồng biết về lối sống và sinh hoạt của con dâu, Diệp Lâm Anh đi đêm về hôm cũng nhiều. Tôi giấu gia đình, nói với người giúp việc nếu chồng tôi có hỏi thì bảo chị Cún về lúc 11 giờ nhưng thực tế toàn 3-4 giờ sáng. Tôi nhắc nhở thì Diệp Lâm Anh bảo con không thể sinh hoạt khác được, công việc con phải thế. Thực tế, lối sống đi đêm về hôm thực sự không phù hợp với văn hoá gia đình tôi đâu...

Hai đứa có xảy ra một thời kỳ khủng hoảng, đến khi Đức gọi tôi và mẹ của Diệp Lâm Anh đến thì tôi mới biết có chuyện. Đức quyết không tha thứ nhưng tôi và cả mẹ của Diệp Lâm Anh vẫn khuyên Đức, bỏ qua được thì cứ bỏ qua, còn con cái nữa. Tôi cũng khuyên Diệp Lâm Anh, sai thì xin lỗi và khắc phục. Chuyện cụ thể như thế nào đi đến hậu quả như vậy, tôi nghĩ nên hỏi con trai tôi và Diệp Lâm Anh là rõ hết.

Sau đó, Diệp Lâm Anh ở riêng một tầng và hai con có nhiều dấu hiệu lạnh nhạt. Tôi không can thiệp sâu vào chuyện hai đứa, chỉ nghĩ rằng các con nên cần một khoảng lặng để giải quyết vấn đề của hôn nhân".

Mẹ ruột thiếu gia Nghiêm Đức còn cho biết nguồn cơn của cuộc ly hôn thực sự từ Diệp Lâm Anh chứ không phải con trai

Hiện ồn ào của Diệp Lâm Anh và chồng cũ vẫn đang là đề tài được dân tình quan tâm và bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.