Mới đây, trên trang cá nhân của mình, MC Diệp Chi gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện bé trai 5 tuổi bị rơi xuống từ tầng 7 do một sơ suất nhỏ của người nhà.

Từ lúc biết chuyện đến giờ cứ cầu trời cho bạn nhỏ không bị nguy hiểm đến tính mạng vì thấy mọi người kể là lúc rơi, con rơi trúng một tầng mái tôn sau đó còn vướng vào cành cây rồi mới đáp xuống đất. May sao, tin mới nhất các hàng xóm nghe được từ người nhà là con đã bình an. Nghe tin mà thở phào nhẹ nhõm. Dù cơ thể không tránh được thương tích nhưng con còn ở lại được với bố mẹ, với gia đình đã là may mắn rồi”, MC Diệp Chi kể chi tiết sự việc.

MC Diệp Chi kể về tai nạn ngay chung cư cô ở - Ảnh: FBNV

Qua vụ việc, cô cũng đưa ra lời cảnh báo giúp các bậc phụ huynh hạn chế thấp nhất tình trạng xấu xảy ra với trẻ nhỏ: “Thêm bài học cho mình và cho những người lớn. Với trẻ nhỏ, cẩn thận bao nhiêu cũng không thừa, mà chỉ cần lơ là, sơ ý, để con ngoài tầm mắt trong tích tắc là có thể ân hận cả đời.