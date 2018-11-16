Kể về trường hợp thương tâm xảy ra ngay nơi đang sống, MC Diệp Chi đưa ra lời khuyên hữu ích để các bậc cha mẹ bảo vệ an toàn cho con.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, MC Diệp Chi gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện bé trai 5 tuổi bị rơi xuống từ tầng 7 do một sơ suất nhỏ của người nhà. “8 giờ sáng nay, ngay khu chung cư nhà mình có một bé trai 5 tuổi bị rơi từ ban công tầng 7 xuống. Mình đi qua hàng rau, nghe kể chuyện mà hoảng và thương quá. Ông nội đưa anh của bé đi học, thấy cậu em vẫn ngủ nên ông không gọi, không đánh thức. Đến khi ông về thì đã thấy người ta túm tụm quanh cháu, chuẩn bị đưa đi cấp cứu rồi.

Từ lúc biết chuyện đến giờ cứ cầu trời cho bạn nhỏ không bị nguy hiểm đến tính mạng vì thấy mọi người kể là lúc rơi, con rơi trúng một tầng mái tôn sau đó còn vướng vào cành cây rồi mới đáp xuống đất. May sao, tin mới nhất các hàng xóm nghe được từ người nhà là con đã bình an. Nghe tin mà thở phào nhẹ nhõm. Dù cơ thể không tránh được thương tích nhưng con còn ở lại được với bố mẹ, với gia đình đã là may mắn rồi”, MC Diệp Chi kể chi tiết sự việc. MC Diệp Chi kể về tai nạn ngay chung cư cô ở - Ảnh: FBNV Qua vụ việc, cô cũng đưa ra lời cảnh báo giúp các bậc phụ huynh hạn chế thấp nhất tình trạng xấu xảy ra với trẻ nhỏ: “Thêm bài học cho mình và cho những người lớn. Với trẻ nhỏ, cẩn thận bao nhiêu cũng không thừa, mà chỉ cần lơ là, sơ ý, để con ngoài tầm mắt trong tích tắc là có thể ân hận cả đời.

Diệp Chi đang sống hạnh phúc cùng chồng và con gái - Ảnh: FBNV Với những gia đình sống ở chung cư cao tầng, nếu người lớn không thể theo sát trông chừng thì phải nhớ khóa ban công và các loại cửa sổ khi có trẻ nhỏ ở nhà (khóa xong cất chìa khóa ở nơi trẻ không tìm thấy). Dặn kỹ điều đó với tất cả những người sẽ thay bố mẹ trông trẻ. Di chuyển tất cả các đồ vật xung quanh khu vực ban công hay cửa sổ mà trẻ có thể sử dụng để trèo lên trên. Hãy cảnh báo nguy hiểm cho con ở khu vực ban công, cửa sổ và bất kỳ vị trí nào trên cao mà con có thể muốn ra chơi đùa (không chỉ ở nhà mình). Cảnh báo, giải thích càng cụ thể, càng trầm trọng càng tốt, đừng chỉ giản đơn ra lệnh “mẹ/bố cấm con bước ra ngoài này”. Ngoài ra, nữ MC cũng đưa ra hàng loạt lưu ý hữu ích từ các chuyên gia như không để con dưới 8 tuổi ở nhà một mình, tránh cho trẻ tiếp xúc với những đồ vật nguy hiểm như: bếp gas, ổ điện, phích cắm… Bài viết nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người còn chia sẻ về kinh nghiệm chăm sóc con an toàn khi ở chung cư. Ngoài công việc, cô dành nhiều thời gian để dạy con học - Ảnh: FBNV

MC Diệp Chi bất ngờ lên tiếng về lùm xùm BTV Minh Tiệp bị em vợ tố bạo hành: 'Anh đã sai hoàn toàn' Trước nhiều luồng ý kiến trái chiều về việc biên tập viên (BTV) Minh Tiệp bị em vợ tố bạo hành, MC Diệp Chi vừa lên tiếng nói rõ quan điểm của mình.

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