Mẫu nữ Vbiz xác nhận tổ chức hôn lễ vào hôm nay (11/9), khoe khoảnh khắc diện váy cưới cực xinh đẹp!

Hậu trường 11/09/2023 20:20

Sau đám cưới ở quê nhà, cặp đôi tổ chức tiệc báo hỷ ở TP.HCM vào hôm nay (11/9).

Lê Thanh Thảo từng lọt top 10 cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2012.Trong hơn 1 thập kỷ qua, Thanh Thảo vẫn duy trì công việc làm người mẫu tại các sự kiện trong nước và quốc tế. Lê Thanh Thảo nhiều lần góp mặt với vai trò người mẫu biểu diễn trong các show thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week (Tuần lễ thời trang Paris). Trước đó, vào năm 2013, cộng đồng mạng không ngừng xôn xao trước chuyện tình đũa lệch với diễn viên Trần Xuân Tiến cao 1m26. Sau khi chia tay Xuân Tiến, Thanh Thảo khá kín tiếng về chuyện tình cảm.

Mẫu nữ Vbiz xác nhận tổ chức hôn lễ vào hôm nay (11/9), khoe khoảnh khắc diện váy cưới cực xinh đẹp! - Ảnh 1
Trong hơn 1 thập kỷ qua, Thanh Thảo vẫn duy trì công việc làm người mẫu tại các sự kiện trong nước và quốc tế

Cho đến cách đây 5 tháng, Lê Thanh Thảo bất ngờ xác nhận được "nửa kia" cầu hôn. Cặp đôi quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò, Thanh Thảo cũng thoải mái chia sẻ dung mạo và những hình ảnh ngọt ngào của cả hai lên mạng xã hội. 

Mẫu nữ Vbiz xác nhận tổ chức hôn lễ vào hôm nay (11/9), khoe khoảnh khắc diện váy cưới cực xinh đẹp! - Ảnh 2
 
Mẫu nữ Vbiz xác nhận tổ chức hôn lễ vào hôm nay (11/9), khoe khoảnh khắc diện váy cưới cực xinh đẹp! - Ảnh 3
Cho đến cách đây 5 tháng, Lê Thanh Thảo bất ngờ xác nhận được "nửa kia" cầu hôn. Cặp đôi quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò

Vừa qua, người mẫu Lê Thanh Thảo đã chính thức tung loạt ảnh cưới kèm lời hẹn mọi người lưu lại ngày đặc biệt để chung vui cùng mình. Trên trang cá nhân, cô viết: "Save the day 6/8/2023. Mùa dịch năm trước lên Tinder quẹt phải ai ngờ đâu hai năm sau có chồng luôn. Bộ hình được thực hiện từ những người anh dễ thương. Yêu các anh 3000". Qua hình ảnh có thể thấy, bạn trai của Lê Thanh Thảo có vẻ ngoài điển trai, cao ráo.

Mẫu nữ Vbiz xác nhận tổ chức hôn lễ vào hôm nay (11/9), khoe khoảnh khắc diện váy cưới cực xinh đẹp! - Ảnh 4
Vừa qua, người mẫu Lê Thanh Thảo đã chính thức tung loạt ảnh cưới kèm lời hẹn mọi người lưu lại ngày đặc biệt để chung vui cùng mình

Tối ngày 10/9, người mẫu Lê Thanh Thảo lại lần nữa gây bất ngờ khi khoe khoảnh khắc thử váy cưới, chuẩn bị cho tiệc báo hỷ diễn ra tại TP.HCM vào hôm nay (11/9). Cô dâu mới gây ấn tượng vì nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng nuột nà và biểu cảm ngập tràn hạnh phúc trước giờ G ngày trọng đại. 

Mẫu nữ Vbiz xác nhận tổ chức hôn lễ vào hôm nay (11/9), khoe khoảnh khắc diện váy cưới cực xinh đẹp! - Ảnh 5
Tối ngày 10/9, người mẫu Lê Thanh Thảo lại lần nữa gây bất ngờ khi khoe khoảnh khắc thử váy cưới, chuẩn bị cho tiệc báo hỷ diễn ra tại TP.HCM vào hôm nay (11/9)
Mẫu nữ Vbiz xác nhận tổ chức hôn lễ vào hôm nay (11/9), khoe khoảnh khắc diện váy cưới cực xinh đẹp! - Ảnh 6
Trước đó, Thanh Thảo cùng chồng đã tổ chức lễ cưới theo đúng với nghi thức truyền thống tại nhà gái ở Vĩnh Long và nhà trai tại Đà Lạt

Trước đó, Thanh Thảo cùng chồng đã tổ chức lễ cưới theo đúng với nghi thức truyền thống tại nhà gái ở Vĩnh Long và nhà trai tại Đà Lạt. Trong đám cưới ở Vĩnh Long, các người mẫu thân thiết với Thanh Thảo như Lê Xuân Tiền, vợ chồng Lê Thuý đã có mặt để chúc phúc. 

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