Mạnh Quỳnh 'thẫn thờ', đứng lặng thinh khi nhìn hình ảnh tái hiện của Phi Nhung trên sân khấu

Có lẽ Mạnh Quỳnh vẫn chưa thật sự nguôi ngoai vì sự ra đi của "người tình sân khấu" Phi Nhung.

Sự ra đi của cố ca sĩ Phi Nhung đã để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ, bạn bè và đồng nghiệp, đặc biệt là Mạnh Quỳnh - người được đặt tên là "người tình sân khấu của Phi Nhung". Đến hiện tại, dù đã trải qua một thời gian nhưng dường như nỗi mất mác người bạn tri kỉ vẫn còn canh cánh trong lòng nam ca sĩ.

Ánh mắt thẫn thờ của Mạnh Quỳnh nhìn hình ảnh tái hiện Phi Nhung gây xôn xao - Ảnh: Cắt từ clip

Mới đây, một đoạn clip hậu trường gây xúc động khi bắt được khoảnh khắc thẫn thờ của Mạnh Quỳnh nhìn hình ảnh tái hiện Phi Nhung trên sân khấu. Cụ thể, trong quá trình chuẩn bị một sân khấu đặc biệt của Mạnh Quỳnh là một tiết mục song ca đặc biệt, hát chồng lên một bài cũ của Phi Nhung từng hát tại đây. Xung quang ê-kíp đang bận rộn thực hiện dàn dựng cảnh và khung hình Phi Nhung diện áo dài thật xinh đẹp và rạng rỡ được chiếu trên màn ảnh.

Nhưng dường như do mọi cử chỉ, bóng dáng quá giống Phi Nhung nên Mạnh Quỳnh trở nên nhập tâm, trầm lắng. Anh đứng một bên theo dõi, dường như tâm trạng, ánh mắt cũng thẫn thờ chứa đầy tâm tình, nỗi lòng nhìn về hình ảnh "người tình sân khấu" một thời của mình.

Mạnh Quỳnh chưa nguôi ngoai sự ra đi của 'người tình sân khấu' Phi Nhung - Ảnh: Cắt từ clip

Đoạn clip hậu trường này sau khi chia sẻ đã nhanh chóng được các fan lan truyền và nhận được nhiều sự chú ý của netizen. Nhiều người cho rằng cảm nhận được cảm xúc đau xót của Mạnh Quỳnh cũng như bày tỏ sự thương cảm cho Phi Nhung.

Lý do Mạnh Quỳnh bất ngờ tuyên bố không muốn nhắc đến Phi Nhung nữa Mới đây, Mạnh Quỳnh đã thay Phi Nhung gửi lời cảm ơn đến những người đã tổ chức đêm nhạc dành cho cả hai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/manh-quynh-than-tho-dung-lang-thinh-khi-nhin-hinh-anh-tai-hien-cua-phi-nhung-tren-san-khau-447852.html