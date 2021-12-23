Mạnh Quỳnh bức xúc vì liên tục bị 'ăn mắng' vô cớ: 'Bạn tôi vì lòng dạ con người mà rời xa cõi đời'

Hậu trường 23/12/2021 15:34

"Quỳnh đã im lặng nhiều rồi, không phải Quỳnh không nói là để cho quý vị muốn nói gì thì nói, bất kể đúng sai như thế nào" - Mạnh Quỳnh chia sẻ.

Sau khi cố ca sĩ Phi Nhung qua đời, những việc ồn ào xung quanh vẫn là đề tài được cộng đồng mạng tranh luận sôi nổi. Là một người bạn tri kỉ, thân thiết trong con đường ca hát cũng như ngoài đời của Phi Nhung, ca sĩ Mạnh Quỳnh cũng không tránh khỏi nhiều chỉ trích vô lý. Nam ca sĩ liên tục bị trách móc bạc tình, bạc nghĩa với người quá cố chỉ trong thời gian ngắn.

Quá bức xúc trước những lời chỉ trích nặng nề, mới đây, Mạnh Quỳnh đã đăng tải một bức tâm thư dài để nói rõ về mọi việc và mong cộng đồng mạng ngừng soi xét và chỉ trích vô cớ. Cụ thể, trên trang cá nhân, nam ca sĩ cho biết: 

"Sáng nay 8 giờ mở mắt ra cầm cái phone lên thi đọc một loạt tin nhắn chửi bới từ những người không hề quen biết. Vào mở trang Fanpage lên mới hiểu vì sao, thì ra đêm qua mình ngủ thì bạn quản lý bên công ty hợp tác chung với mình đăng bài hát mà không thông qua cho mình biết.

Kính thưa quý vị! Quỳnh đã chịu quá nhiều áp lực trong vài tháng qua, cố gắng hết sức để cân bằng lại bản thân từ công việc đến cuộc sống gia đình, những gì Quỳnh đã và đang làm trong bao nhiêu ngày qua chưa đủ để quý vị nhìn nhận được hay sao?".

Mạnh Quỳnh bức xúc vì liên tục bị 'ăn mắng' vô cớ: 'Bạn tôi vì lòng dạ con người mà rời xa cõi đời' - Ảnh 1
Mạnh Quỳnh bức xúc vì liên tục bị 'ăn mắng' vô cớ: 'Bạn tôi vì lòng dạ con người mà rời xa cõi đời' - Ảnh 2
Mạnh Quỳnh bức xúc vì liên tục bị 'ăn mắng' vô cớ: 'Bạn tôi vì lòng dạ con người mà rời xa cõi đời' - Ảnh 3
Mạnh Quỳnh đăng bức tâm thư bày tỏ nỗi lòng khi liên tục khi chỉ trích - Ảnh: Chụp màn hình

Đồng thời, nam ca sĩ Mạnh Quỳnh nhắn nhủ thời gian qua dù có nhiều thông tin đúng sai thế nào, anh cũng đã chọn cách giữ im lặng để tránh sự việc bị đẩy đi xa. Theo đó, anh tâm sự: "Bạn của Quỳnh đã vì lòng dạ con người mà đã lìa xa cõi đời này, giờ quý vị muốn nhìn Quỳnh như bạn ấy quý vị mới vui lòng sao? Quí vị đừng vì sự thương mến hay thần tượng một ai đó mà vào trang của Quỳnh chửi bới hay mạ luỵ Quỳnh.

Quỳnh đã im lặng nhiều rồi, không phải Quỳnh không nói là để cho quý vị muốn nói gì thì nói, bất kể đúng sai như thế nào. Trang Fanpage Quỳnh lập ra là dành cho những khán giả yêu thương Quỳnh và quan tâm đến Quỳnh bằng sự chân thành chứ không dành cho những người thích vào săm soi chỉ trích Quỳnh.

 

Nhưng thôi, chạnh lòng nên nói ra đôi điều cho nhẹ lòng chứ Quỳnh không để những lời bình luận vô thưởng vô phạt của một số người làm ảnh hưởng đến Quỳnh đâu!".

Mạnh Quỳnh bức xúc vì liên tục bị 'ăn mắng' vô cớ: 'Bạn tôi vì lòng dạ con người mà rời xa cõi đời' - Ảnh 4
Sau khi Phi Nhung qua đời, Mạnh Quỳnh chỉ mặc vest đen để tang cho người bạn tri kỷ - Ảnh: Internet

Bài viết sau khi đăng tải đã nhận nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Hiểu được nỗi bức xúc của nam ca sĩ, nhiều fan đã ra sức gửi lời động viên an ủi, giữ sức khỏe và tâm an lạc trước những lời chỉ trích, công kích không hay từ một số cộng đồng mạng. 

Đang hát bị khán giả réo 'Nhớ Phi Nhung quá!', phản ứng của Mạnh Quỳnh ra sao?

Đang hát bị khán giả réo 'Nhớ Phi Nhung quá!', phản ứng của Mạnh Quỳnh ra sao?

Tình cảm của Mạnh Quỳnh dành cho Phi Nhung vẫn chưa nguôi ngoai, người bạn tri kỷ, “người tình sân khấu” của mình hiện giờ đã không thể song ca cùng mình trong các chương trình nữa.

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