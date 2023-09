Trong lúc được đồng nghiệp dìu ra khỏi trường quay vì chứng đau lưng, Võ Hoàng Yến nhiều lần lộ điểm nhạy cảm trước ống kính do mặc chiếc áo quá ngắn.

Chiều 30/5, buổi casting đầu tiên của chương trình The face 2018 đã diễn ra tại một trung tâm hội nghị tại TP.HCM. Là một trong 3 mentor của cuộc thi năm nay, Võ Hoàng Yến xuất hiện khá sớm với phong cách trang điểm độc đáo. Chân dài sinh năm 1988 kẻ mắt khói huyền ảo, để tóc mái ngố và diện mốt không quần gợi cảm. Bộ trang phục sexy giúp Võ Hoàng Yến khoe được đôi chân dài miên man cùng thần thái tuyệt vời của một siêu mẫu đẳng cấp.

Tuy nhiên, do chứng đau lưng hành hạ nên vị giám khảo lạnh lùng này nhiều lần đề nghị êkip dừng quay để nghỉ ngơi. Trong lúc được hai huấn luyện viên còn lại dìu ra ghế nằm nghỉ, Võ Hoàng Yến nhiều lần bị chiếc quần tất mỏng manh làm lộ nhiều điểm nhạy cảm. Một phần do chiếc áo quá ngắn cộng với việc sơ hở khi bị đau, nữ siêu mẫu đã bị mất điểm khá nhiều trong lần đầu xuất hiện ở The Face năm nay.

Võ Hoàng Yến diện mốt không quần, nhiều lần lộ điểm nhạy cảm ở vòng casting The Face - Ảnh: Internet

Thậm chí, chiếc quần tất của Võ Hoàng Yến còn bị xước một vệt dài - Ảnh: Internet

Nữ siêu mẫu liên tục bị chứng đau lưng hoành hành trong suốt thời gian ghi hình - Ảnh: Internet

Võ Hoàng Yến nhăn mặt chịu những cơn đau hành hạ - Ảnh: Internet

Võ Hoàng Yến vô tình lộ điểm nhạy cảm khi chiếc áo bị kéo lên quá cao - Ảnh: Internet

