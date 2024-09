Lý Hải, Việt Hương và nhiều nghệ sĩ chung tay ủng hộ người dân sau bão Yagi

Ca sĩ Tùng Dương và bạn bè cùng hướng về người dân các tỉnh, thành phố gặp thiên tai

Thông qua lời kêu gọi hỗ trợ người dân vùng lũ của Báo Nông thôn Ngày nay, vợ chồng Lý Hải – Minh Hà đã ngay lập tức gửi ủng hộ 100 triệu đồng tiền mặt, 3.000kg gạo, 400 thùng mì tôm để kịp thời chuyển cho người dân ở các tỉnh đang chìm trong mưa lũ. Ngoài ra, Minh Hà cũng đang kêu gọi người thân, bạn bè, đối tác… đồng hành Báo Nông thôn Ngày nay trong việc hỗ trợ người dân vùng lũ.

"Chúng tôi rất xót xa khi chứng kiến người dân một số tỉnh phía Bắc đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Nhìn cảnh người dân các tỉnh Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn… oằn mình trong mưa lũ mà thương vô cùng. Ngày nào, chúng tôi cũng cập nhật thông tin về tình hình mưa lũ ở miền Bắc và cầu nguyện bình an cho đồng bào mình. Trước mắt, thông qua Báo Nông thôn Ngày nay chúng tôi gửi ủng hộ 100 triệu đồng tiền mặt, 3.000kg gạo, 400 thùng mì tôm để chuyển đến những nơi đang rất cần được cứu trợ khẩn cấp. Mong rằng cả nước sẽ cùng chung tay để hỗ trợ người dân vùng lũ vượt qua khó khăn và thật sự cầu mong mọi người bình an, bảo toàn tính mạng và sức khỏe", Minh Hà chia sẻ.

Gia đình Lý Hải - Minh Hà gửi 3.000 kg gạo, 400 thùng mỳ và 100 triệu đồng tới bà con vùng bão lũ

Nghệ sĩ Việt Hương cũng chuyển khoản 200 triệu đồng tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

"Mọi năm, cứ vào mùa này, Hương sẽ hóa thân thành thỏ ngọc làm chương trình sân khấu, tặng bánh trung thu, lồng đèn và quà đến các bé khắp nơi. Năm nay cho Hương tạm ngưng không tham gia và tổ chức chương trình, cũng như xin lỗi các đơn vị đã liên hệ nhờ Hương tài trợ. Vì Hương muốn gửi chút tấm lòng hỗ trợ khắc phục hậu quả bão Yagi", nghệ sĩ cho biết.

Nghệ sĩ Việt Hương thông báo tạm ngưng hoạt động vui chơi Trung Thu, hướng về bà con miền Bắc

Ca sĩ Uyên Linh và Quốc Thiên cũng đã ủng hộ 150 triệu đồng qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. "Mình và em trai Quốc Thiên xin được góp phần nhỏ bé vào công cuộc khắc phục hậu quả sau bão Yagi. Mong mọi người cùng hiệp sức giúp đỡ và cầu nguyện cho những ai chiến đấu vất vả", Uyên Linh viết.

Ca sĩ Quốc Thiên và Uyên Linh chung tay quyên góp và kêu gọi khán giả cùng san sẻ nỗi khó khăn với người dân miền Bắc

Cùng thời điểm, Hồ Ngọc Hà nói sẽ dành toàn bộ doanh thu ca khúc Cây đèn thần để trao tặng, góp phần giúp đỡ cộng đồng và khắc phục ảnh hưởng bão lũ.

Hồ Ngọc Hà liên lạc với địa phương và sẽ đến trao lương thực cho bà con

Hoa hậu Phương Lê cho biết đã chuyển 500 triệu đồng đến Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Cô nói bản thân muốn gửi những vật dụng, nhu yếu phẩm giúp đỡ bà con vừa gặp thiệt hại sau bão lũ. Tuy nhiên, vì hiện tại, mọi thứ đang quá gấp nên Phương Lê nghĩ rằng việc chuyển thẳng tiền và nhờ cơ quan chính quyền hỗ trợ người dân sẽ thuận tiện hơn. "Với tôi, khi mình may mắn hơn người khác thì mình có trách nhiệm san sẻ may mắn đó với người khó khăn hơn. Tôi may mắn có công việc kinh doanh tạm ổn nên đây chính là lúc để tôi phải chung tay với mọi người hỗ trợ người kém may mắn hơn", Phương Lê chia sẻ.

Hoa hậu Phương Lê quyên góp nửa tỷ đồng cho bà con vùng lũ

Từ châu Phi, Quang Linh Vlogs cũng thông báo, anh và Team châu Phi ủng hộ 300 triệu đồng để khắc phục sau bão Yagi, thông qua Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ TW.

Team Quang Linh Vlogs ủng hộ 300 triệu đồng, được chuyển thẳng đến: “Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam - Ban Cứu Trợ TW”. Được biết, tiền ủng hộ được trích từ các hoạt động kinh doanh, livestream của Quang Linh Vlogs cũng như team Châu Phi

Ngoài ra, Ninh Dương Lan Ngọc và gia đình ủng hộ 50 triệu đồng qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phí Phương Anh cũng gửi 50 triệu đồng để san sẻ bớt gánh nặng cho bà con.

Ngoài ra, ca sĩ Đức Phúc ủng hộ 100 triệu đồng qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các nghệ sĩ như Gin Tuấn Kiệt, Huỳnh Lập... cũng góp sức hỗ trợ người dân ở vùng lũ.