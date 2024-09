Sao Việt thiệt hại vì siêu bão Yagi: Chồng cũ Thanh Lam oằn mình giữ cửa kính, Mạc Văn Khoa không liên lạc được với người thân

Sinh sống tại Hà Nội, nghệ sĩ Trà My cũng chịu tổn thất vì bão. Cô thấy may mắn vì cây xoài bị quật ngã vào khoảng sân trống, không ảnh hưởng đến nhà cửa.

Trà My bộc bạch: "Cây xoài mười mấy năm đã bị gục ngã bởi bão lớn, may sao nó vẫn thương 2 mẹ con mà đổ đúng khoảng sân trống. Chứ cây này mà đổ vào nhà thì không biết phải làm sao! Con cầu Trời khấn Phật hãy cho bão nhanh tan và tất cả mọi người, mọi gia đình được bình an và an toàn nhất ạ".

Á hậu Dương Tú Anh cũng gặp sự cố cây ngã gần khu vực đỗ xe ô tô. Cô đăng tải ảnh chụp "xế cưng" kèm theo chia sẻ: "Đúng đầu xe nhà tôi...".

MC "thời tiết" cũng phải "đầu hàng" vì tình hình mưa bão phức tạp. Cô gặp khó khăn khi lái xe, không thể đến đài truyền hình kịp giờ.

Người đẹp chia sẻ: "Bão đến, khi mà mọi người đều về nhà, đóng cửa, tìm cách tránh trú, thì ngoài bộ đội, các đơn vị ứng cứu, phòng chống bão lụt, còn có rất nhiều các phóng viên, báo đài, túc trực lao vào tâm bão để cập những thông tin mới nhất về bão lụt, giúp người xem nắm được tình hình, diễn biến và phòng tránh bão. Hôm nay không thể đến đài kịp giờ lên sóng, may mà có các anh chị em đồng nghiệp hỗ trợ, ứng cứu. Cảm ơn và trân trọng mọi người rất nhiều".

Bên cạnh công tác phòng chống bão, đông đảo nghệ sĩ khắp cả nước bày tỏ sự lo lắng. Ai nấy đều nhắn nhủ lời động viên, cầu mong bão mau tan.

MC Thành Trung lo lắng vì không có mặt ở nhà trong lúc bão đến. Nam nghệ sĩ thầm cầu nguyện: "Chạy tổng duyệt mà cứ thấp tha thấp thỏm vì 3 mẹ con nó ở Hà Nội không có mình. Nhà ở tầng cao, 2 mặt là cửa kính. Các ngài phù hộ che chở cho nhân dân và gia đình con".

MC Phan Anh đăng tải video quay lại cận cảnh mái tôn của một dãy nhà bị bật tung trong cơn gió. Nam nghệ sĩ cho biết: "Ngay gần nhà mình đây! Mọi người đừng chủ quan, không có việc khẩn cấp thì ở yên nơi an toàn nhé! Cầu nguyện bình an cho hết thảy".

MC Thảo Vân nhắn nhủ: "Mưa gió mạnh dần ở Hà Nội… Và vẫn có nhiều người đang còn ở ngoài đường chưa kịp về nhà, trú tạm dưới gầm cầu, những người đang làm nhiệm vụ gồng mình trong bão… Nghe thông tin mưa bão khắp nơi mà ruột gan thắt lại! Xin cầu mong tất cả bình an!".

Diễn viên Diệu Nhi viết trên trang cá nhân: "Siêu bão Yagi sẽ có cường độ mạnh nhất từ trưa 7/9. Mọi người đừng ra ngoài lúc mưa to gió lớn nha… Chờ đợi cơn bão đi qua, mong tất cả mọi người được bình an".

Diễn viên Thúy Diễm hy vọng mọi người sẽ bình an và bão sớm tan, suy yếu để không gây thiệt hại nhiều về người và tài sản. Cô chia sẻ: "Bạn bè, những người thân thương của mình ngoài miền Bắc thật nhiều, nghe tin bão lớn về mà chỉ cầu mong mọi sự bình an cho tất cả mọi người".

Là người con Hải Dương, Mạc Văn Hoa lo lắng khi không liên lạc được với người thân ở quê. Anh đăng tải bài viết để hỏi thăm tình hình: "Ai ở Chí Linh thấy status này cho Khoa biết tình hình bão sao rồi được không ạ... Khoa không liên lạc được với bất cứ ai ở quê hết".

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong nhiều giờ tới, bão Yagi tiếp tục có ảnh hưởng đến nhiều tỉnh ở miền Bắc và miền Trung. Hiện, nhiều địa phương khuyến cáo người dân nên ở nhà, hạn chế ra đường khi mưa to gió lớn và có biện pháp phòng chống bão.