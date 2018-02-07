Hàng nghìn cư dân mạng bức xúc khi hot girl Lưu Đê Li vui mừng trước dòng thông báo đã chính thức ly hôn vợ cũ của Huy DX.

Thời gian qua, cặp đôi Lưu Đê Li (còn gọi là Lee Balan) và Huy DX khiến nhiều người lầm tưởng họ đã là vợ chồng thật sự ngoài đời. Cả hai đã có với nhau một cậu con trai, thường xuyên chia sẻ ảnh tình tứ trên mạng xã hội. Cặp đôi này luôn công khai chia sẻ ảnh tình tứ như đã là vợ chồng chính thức - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, chỉ có những người thân cận mới biết được thật ra Huy DX chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Anh đến với nữ diễn viên Người phán xử khi vẫn đang là chồng hợp pháp của một người phụ nữ khác. Dù vậy, Huy DX vẫn công khai thể hiện tình cảm với người yêu bất cứ nơi đâu, mặc cho dư luận phán xét, trách móc.

Tuy nhiên, mới đây nam DJ này vui mừng thông báo với fan rằng đã chính thức ly hôn vợ cũ sau khoảng thời gian dài chờ đợi. Nhận quyết định từ tòa án, Huy DX vội vàng cập nhật trạng thái trên Facebook cá nhân như để khoe với vợ sắp cưới. Ngay sau đó, hàng loạt fan của Lưu Đê Li đã để lại bình luận chúc mừng nữ diễn viên. Điều đáng nói, Lưu Đê Li cũng không ngần ngại gửi lời cảm ơn với tâm trạng vô cùng phấn khởi. Cô tung hứng với fan bằng những dòng bình luận bị cho là trái với đạo lý.

Lưu Đê Li thản nhiên cảm ơn những ai chúc mừng mình - Ảnh: FBNV Nhiều cư dân mạng sốc trước động thái ăn mừng của Lưu Đê Li và Huy DX - Ảnh: FBNV Trước cách ăn mừng ngược đời của Lưu Đê Li, nhiều cư dân mạng bày tỏ thái độ không hài lòng. Không ít người chỉ trích cô là trơ trẽn, làm "người thứ 3" giật chồng nhưng còn hả hê ăn mừng trên nỗi đau của người khác. "Tôi muốn về hành tinh của tôi, xã hội này đảo lộn hết rồi"; “Đời thủa nhà ai cướp chồng người còn vô tư ăn mừng như không có chuyện gì xảy ra, cứ thế này riết rồi người thứ 3 có thể ngồi lên đầu vợ chính chứ chẳng đùa”, một số cư dân mạng bình luận. Trước phản ứng gay gắt của anti-fan, hiện tại cả hai đã xóa hết những status liên quan và ẩn dòng trạng thái "đã ly hôn". Ngay cả vợ cũ Huy DX cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra - Ảnh: FBNV Lưu Đê Li được nhiều người biết đến qua một số vai diễn trong phim truyền hình - Ảnh: Internet Một số cảnh quay của Lưu Đê Li trong phim Người phán xử - Ảnh: Internet

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