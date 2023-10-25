Lột xác hậu giảm 53kg, Phương Anh Idol từng sốc nặng vì khán giả không nhận ra mình, ca sĩ trẻ tỏ thái độ ra mặt

Hậu trường 25/10/2023 11:27

Ca sĩ Phương Anh Idol có những chia sẻ về quá trình giảm 53kg và khoảng thời gian vắng bóng trên các sân khấu âm nhạc.

Phương Anh tham gia Vietnam Idol 2010 và dừng chân tại top 10. Cô được nhiều khán giả yêu mến nhờ chất giọng nội lực, khỏe khoắn và ngoại hình khác lạ và được mệnh danh là "tiểu Siu Black". Sau 13 năm trôi qua, Phương Anh Idol hiện có nhiều thay đổi ngoạn mục và hoạt động đa năng hơn khi tham gia sản xuất âm nhạc.

Lột xác hậu giảm 53kg, Phương Anh Idol từng sốc nặng vì khán giả không nhận ra mình, ca sĩ trẻ tỏ thái độ ra mặt - Ảnh 1
Phương Anh Idol nổi danh từ cuộc thi Vietnam Idol 2010 với chất giọng nội lực, khỏe khoắn và ngoại hình khác lạ. Cô được mệnh danh là "tiểu Siu Black"

Trước đó, là khách mời trong chương trình Người kể chuyện đời, ca sĩ Phương Anh Idol có những chia sẻ về quá trình giảm 53kg và khoảng thời gian vắng bóng trên các sân khấu âm nhạc. Nữ ca sĩ cho biết, sau một thời gian đi hát thì cô bị chán vì không thể trình diễn mình bài mình yêu thích. Cô đến với âm nhạc với hai mục tiêu, một là tiền, hai là đam mê. Khi không còn đam mê thì cô quyết định dừng lại.

Lột xác hậu giảm 53kg, Phương Anh Idol từng sốc nặng vì khán giả không nhận ra mình, ca sĩ trẻ tỏ thái độ ra mặt - Ảnh 2
Sau 13 năm trôi qua, Phương Anh Idol hiện có nhiều thay đổi ngoạn mục và hoạt động đa năng hơn khi tham gia sản xuất âm nhạc

"Tôi bị cảm giác khi cầm mic trên sân khấu thấy ngán, thấy sợ và không còn đam mê. Khoảng thời gian đó khi lên sân khấu nó chỉ thỏa mãn một mục đích của tôi là tiền thôi, không thỏa mãn được mục đích thứ hai. Tôi không thể giết chết cảm xúc của chính mình được nên quyết định dừng lại. Thời điểm đó tôi không xác định sẽ dừng lại bao lâu. May mắn là khi ấy có lời mời của công ty sản xuất muốn tôi sáng tác bài hát, sau đó là làm giám đốc âm nhạc chương trình. Tôi quyết định thử làm để xem mình làm được gì và đã bỏ ra thời gian khá dài để làm việc đứng sau sân khấu" - giọng ca sinh năm 1988 chia sẻ.

Lột xác hậu giảm 53kg, Phương Anh Idol từng sốc nặng vì khán giả không nhận ra mình, ca sĩ trẻ tỏ thái độ ra mặt - Ảnh 3
Nói về quyết định giảm cân, thay đổi ngoại hình, nữ ca sĩ tâm sự sức khỏe ở mức báo động: "Bởi trước đó từ hơn 70kg mà tôi tăng đến 106kg, ba tôi đã không còn hy vọng. Một người bỏ hơn 53kg ra khỏi cơ thể khủng khiếp lắm, tôi tập đến mức kiệt sức"

Nói về quyết định giảm cân, thay đổi ngoại hình, nữ ca sĩ tâm sự sức khỏe ở mức báo động. Giọng ca Giấc mơ sương mù kể: "Khi đi khám sức khỏe, bác sĩ nói nếu không giảm cân thì cơ hội để duy trì mạng sống của tôi sẽ ít dần đi vì các chỉ số đang tiến tới mức nguy hiểm. Lý do thứ hai là vì ba tôi, ông không tin tôi có thể giảm cân được. Bởi trước đó từ hơn 70kg mà tôi tăng đến 106kg, ba tôi đã không còn hy vọng. Một người bỏ hơn 53kg ra khỏi cơ thể khủng khiếp lắm, tôi tập đến mức kiệt sức".

Lột xác hậu giảm 53kg, Phương Anh Idol từng sốc nặng vì khán giả không nhận ra mình, ca sĩ trẻ tỏ thái độ ra mặt - Ảnh 4
Sau khi giảm cân thành công thì cô quyết định trở lại với sân khấu. Tuy nhiên, giọng ca gốc Bình Định khá sốc khi không ai nhận ra mình: "Những bạn trẻ thì có hơi thái độ, đến khi biết tên mình thì lại thay đổi..."

Sau khi giảm cân thành công thì cô quyết định trở lại với sân khấu. Tuy nhiên, giọng ca gốc Bình Định khá sốc khi không ai nhận ra mình. Cô kể khi giới thiệu tên Phương Anh Idol, bước ra sân khấu nhưng không ai cổ vũ vì khán giả không nhận ra. "Tôi còn nhận ra một sự thật rất đau lòng là khi vào hậu trường, không ai nhận ra để hỏi han hay nói chuyện với mình. Sau này mấy anh chị đó biết là tôi mới lại ôm ấp. Nhưng những bạn trẻ thì có hơi thái độ, đến khi biết tên mình thì lại thay đổi. Do thời tôi thi Vietnam Idol nhiều người biết nên còn đỡ, chứ những bạn lần đầu tiên đi hát hoặc mới vào nghề mà gặp những thái độ đó thì chắc buồn lắm" - nữ ca sĩ tâm sự.

Lột xác hậu giảm 53kg, Phương Anh Idol từng sốc nặng vì khán giả không nhận ra mình, ca sĩ trẻ tỏ thái độ ra mặt - Ảnh 5
Trong quá trình làm nghề, có nhiều đơn vị yêu thích và mời mình đi show nhưng sếp của họ lại nói: "Thôi, tao không thích con đó. Con đó mập lắm. Tao thích mấy con đùi đẹp"

Phương Anh thú nhận đối với một người có ngoại hình tròn trịa như mình ở thời điểm đó, mọi người sẽ nhìn nhận với hình ảnh một cô ca sĩ dễ thương hơn và khi nhắc tới những ca sĩ tròn trịa, khán giả sẽ nhớ về mình dễ hơn. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là cách để họ ghi nhớ thôi, còn cách lựa chọn thì không nằm ở ngoại hình. Họ sẽ lựa chọn những gì đẹp đẽ hơn, lung linh hơn và dễ đi đến trái tim của mọi người.

Trong quá trình làm nghề, có nhiều đơn vị yêu thích và mời mình đi show nhưng sếp của họ lại nói: "Thôi, tao không thích con đó. Con đó mập lắm. Tao thích mấy con đùi đẹp". Đó là những câu nói rất thực tế trong showbiz của mình.

Lột xác hậu giảm 53kg, Phương Anh Idol từng sốc nặng vì khán giả không nhận ra mình, ca sĩ trẻ tỏ thái độ ra mặt - Ảnh 6
 Ban đầu, cô không muốn tham gia cuộc thi âm nhạc vì nghĩ mình không có ngoại hình, nhưng bị hối thúc quá nên đành thi cho vui, ai ngờ lại vào sâu.

Về cơ duyên đến với nghề hát, Phương Anh từng tâm sự rằng, từ lúc lên cấp hai, cô đã thích nghe Đan Trường, Mỹ Tâm và thích thú với nghề này, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đứng trên sân khấu.

Tới khi học đại học, Phương Anh tham gia sinh hoạt ở đội kịch và luôn bị giao vai tỳ nữ vì "mập, xấu", nhưng cũng vì thế mà quen dần với sân khấu. Vô tình một lần đi hát karaoke, Phương Anh đã bộc lộc tiếng hát nội lực của mình và được khuyên đi hát.

Thế là cô liên tục thi các cuộc thi hát, từ nhỏ tới lớn và thi cuộc thi nào cũng có giải nên càng thêm tự tin với nghề. Tới năm cuối đại học, Phương Anh được một người anh rủ đi thi Vietnam Idol. Ban đầu, cô không muốn tham gia vì nghĩ mình không có ngoại hình, nhưng bị hối thúc quá nên đành thi cho vui, ai ngờ lại vào sâu. Nữ ca sĩ chia sẻ, vì bản thân không có gì trong tay nên tự tin vào thi, thi với tâm thế thoải mái, không áp lực, cũng không có gì để mất.

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