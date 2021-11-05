Lãnh đạo huyện Thanh Chương 'mong dân thật lòng' khai đúng và chuẩn số tiền nhận hỗ trợ lũ lụt từ Thủy Tiên

Chủ tịch huyện Thanh Chương đã có những chia sẻ về hoạt động từ thiện của vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên tại địa phương.

Thời gian qua, ồn ào tiền quyên góp từ thiện của nghệ sĩ cho bà con bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vào tháng 10/2020 được dư luận vô cùng quan tâm, đặc biệt là ca sĩ Thuỷ Tiên. Mới đây, trao đổi với Vietnamnet, Lãnh đạo huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết: "Thời điểm diễn ra lúc lũ lụt năm 2020, có nhiều đoàn về huyện hỗ trợ, chúng tôi thật sự gặp áp lực. Sự hỗ trợ của vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên, cùng các mạnh thường quân đã giúp cho bà con Thanh Chương khắc phục được rất lớn hậu quả cơn bão số 9 năm 2020”. Lãnh đạo huyện Thanh Chương cho biết thêm, tại thời điểm nữ ca sĩ đến phát tiền từ thiện, hỗ trợ bà con bị thiệt hại do lũ lụt, huyện Thanh Chương đã bố trí 3 điểm trao quà theo lộ trình đi từ xã Hạnh Lâm xuống xã Thanh Lĩnh và xã Thanh Long.

Hiện tại, theo xác minh của Ủy ban MTTQ từ các hộ dân thì có chênh lệch số tiền bởi vì khi phát có thể cho 10 triệu hoặc 15 triệu đồng nhưng có nhiều người kêu khổ, đoàn lại cho thêm 2 hoặc 3 triệu đồng. Tuy nhiên, giờ hỏi người dân thì họ khai chưa chuẩn xác. Ca sĩ Thủy Tiên đi xuồng trao hỗ trợ cho bà con vùng lũ - Ảnh: Lao động Nói về số tiền khai chênh lệch này, Lãnh đạo huyện Thanh Chương cho hay: "Vụ việc đang điều tra và chúng tôi mong muốn người dân Thanh Chương hãy thật lòng, khai cho đúng và chuẩn số tiền mình nhận. Tuyệt đối không được khai thêm hay bớt đi.

Chúng tôi làm công văn xuống tận xã rà soát, hỏi đến từng hộ dân thời điểm đó nhận được bao nhiêu tiền để thống kê. Nhiều người nói “việc gì phải làm như thế mất thời gian. Chúng tôi khẳng định, khi Bộ Công an đã vào cuộc, nếu báo cáo không đúng thì họ sẽ về gặp dân làm việc". Trước đó, theo báo Lao động đưa tin, UBND huyện Thanh Chương cho biết, trong đợt lũ lụt vào cuối năm 2020, đoàn thiện nguyện của vợ chồng Công Vinh – Thủy Tiên hỗ trợ 2 cây cầu dân sinh bị lũ cuốn trôi, là cầu Khe Liễu (xã Thanh Mỹ) và cầu bản Xốp Lằm (xã Thanh Sơn), tổng trị giá 2 cầu 1,5 tỉ đồng; 20 xuồng cứu hộ cho 20 xã, tổng trị giá 200 triệu đồng. Đồng thời, chia sẻ với người dân khó khăn, vợ chồng ca sỹ Thủy Tiên cũng trao quà cho 510 hộ gia đình của 25 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Căn cứ vào thiệt hại cụ thể của từng hộ gia đình, ca sỹ Thủy Tiên trao tặng quà tiền mặt cho các hộ theo từng mức lần lượt từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên phát tiền cho bà con ở huyện Thanh Chương năm 2020 - Ảnh: Internet Quy trình tổ chức nhận quà thiện nguyện ở Thanh Chương làm rất chặt chẽ: các xóm, xã bình chọn các hộ thiệt hại theo 3 mức: Thiệt hại dưới 50 triệu; từ 50 -100 triệu; 100 triệu trở lên; lập danh sách, phát phiếu và thông báo thời gian, địa điểm nhận quà. Sau khi phát quà, huyện đề nghị Thủy Tiên đối chiếu số tiền rút ra từ tài khoản với số tiền đã phát cho dân, thấy khớp, mới ký giấy chứng nhận cho Công Vinh-Thủy Tiên.

Thuỷ Tiên từng nói về việc 'vênh' 645 triệu xây cầu: 'Không tính lời lãi gì trong này, thậm chí bỏ thêm tiền để giúp người dân' Thuỷ Tiên từng cho biết số tiền xây dựng chênh lệch với mức trúng thầu của doanh nghiệp là do bản thân cô khi làm từ thiện luôn mong muốn làm tốt nhất cho người dân.

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