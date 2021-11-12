Không còn tránh né 'drama', Sếp Tùng có động thái 'lạ' giữa đêm dành cho 'người yêu tin đồn' khiến netizen 'không ngủ yên'

Hậu trường 12/11/2021 08:49

Chuyện không ai ngờ: Đích thân Sơn Tùng công khai đăng ảnh mừng sinh nhật Hải Tú lên các tài khoản mạng xã hội cá nhân.

Sau nhiều tháng biệt tích vì dính ồn ào "trà xanh", mới đây, Hải Tú bất ngờ lộ diện trong bức ảnh bên cạnh "sếp Tùng" gây không ít xôn xao cõi mạng. Sự việc chưa kịp hạ nhiệt, giữa đêm 12/11, Sơn Tùng lại khiến cả mạng xã hội "ngủ không yên" khi đích thân anh công khai dành điều đặc biệt cho Hải Tú. Cụ thể, "sếp" không ngần ngại đăng ảnh Hải Tú lên Instagram cá nhân kèm lời chúc ngọt ngào nhân ngày sinh nhật của cô nàng.

Không còn tránh né 'drama', Sếp Tùng có động thái 'lạ' giữa đêm dành cho 'người yêu tin đồn' khiến netizen 'không ngủ yên' - Ảnh 1
Giữa đêm, Sơn Tùng đích thân đăng ảnh Hải Tú để chúc mừng sinh nhật cô nàng - Ảnh: Chụp màn hình

Hơn 9 tháng 10 ngày "im hơi lặng tiếng" trước sóng gió vì nghi vấn hẹn hò, hành động mới của Sơn Tùng dành cho Hải Tú khiến netizen phát sốt. Chẳng những chúc riêng trên Instagram mà ngay cả Facebook cá nhân, chủ tịch M-TP Entertainment còn dành riêng 1 post cho Hải Tú trên Instagram. "Happy birthday to Hải Tú from M-TP Talent...! Today is yours. Just enjoy it and keep it up!" (Chúc mừng sinh nhật Hải Tú from M-TP Talent. Hôm nay là của em... Hãy tận hưởng nó và cố gắng lên!) - Sơn Tùng viết.

Không còn tránh né 'drama', Sếp Tùng có động thái 'lạ' giữa đêm dành cho 'người yêu tin đồn' khiến netizen 'không ngủ yên' - Ảnh 2
Bài đăng chúc mừng sinh nhật Hải Tú trên trang Facebook cá nhân của Sơn Tùng - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi đăng tải, màn chúc mừng sinh nhật của Sơn Tùng dành cho bạn gái tin đồn đã nhận về hơn 12,7k lượt yêu thích và hàng ngàn lượt bình luận. Hiện, cõi mạng vẫn còn bàn tán xôn xao về động thái này của "sếp Tùng".

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