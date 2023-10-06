Không chỉ lộ bụng lùm xùm, Lê Lộc còn ẩn ý việc đang mang thai con đầu lòng với bạn trai Tuấn Dũng?

Không rõ thực hư như thế nào, song câu nói đầy ẩn ý của Lê Lộc dành cho Tuấn Dũng khiến netizen rần rần.

Cách đây không lâu, Lê Lộc và Duy Phước đã hội ngộ để chúc mừng sinh nhật bố ruột - nghệ sĩ Duy Phương. Bên cạnh khoảnh khắc sum vầy của 3 bố con, dân tình đặc biệt chú ý khi Lê Lộc xuất hiện với thân hình khá phì nhiều, lộ vòng 2 lùm xùm. Có người đặt nghi vấn nữ diễn viên đang mang thai con đầu lòng với bạn trai Tuấn Dũng. Bên cạnh khoảnh khắc sum vầy của 3 bố con, dân tình đặc biệt chú ý khi Lê Lộc xuất hiện với thân hình khá phì nhiều, lộ vòng 2 lùm xùm Dân tình chưa hết xôn xao thì mới đây nhất, Lê Lộc bất ngờ đăng tải hình ảnh khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn trai Tuấn Dũng kèm theo đó là lời nhắn gửi đầy ẩn ý: "Mai mốt là được làm cha rồi nghen".

Lê Lộc bất ngờ đăng tải hình ảnh khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn trai Tuấn Dũng kèm theo đó là lời nhắn gửi đầy ẩn ý: "Mai mốt là được làm cha rồi nghen" Câu nói này một lần nữa khiến netizen rần rần và tin rằng nghi vấn cả hai sắp đón tin vui là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán từ cư dân mạng, thực hư ra sao còn phải chờ người trong cuộc lên tiếng. Diễn viên Lê Lộc và diễn viên Tuấn Dũng là cặp đôi nhận được khán giả ủng hộ. Cặp đôi không ngại thể hiện tình cảm trên các chương trình truyền hình. Sau khi công khai hẹn hò, nghệ sĩ Lê Giang cũng không ngần ngại gọi Tuấn Dũng là con rể ngay trướ truyền thông. Khi được hỏi về thời gian tổ chức hôn lễ, Lê Giang hài hước tiết lộ sẽ làm đám cưới cho cặp đôi, tuy nhiên chưa thể tiết lộ thời gian.

Diễn viên Lê Lộc và diễn viên Tuấn Dũng là cặp đôi nhận được khán giả ủng hộ. Cặp đôi không ngại thể hiện tình cảm trên các chương trình truyền hình Lê Giang còn dặn dò: "Mẹ nói rồi đó, 2 con năm 2023 phải có cháu ngoại cho mẹ". Sao phim Nhà bà Nữ cho biết hai bên gia đình đã gặp mặt, trò chuyện về hôn sự của các con. Nói về tin đồn mang thai của con gái, NSƯT Lê Giang bày tỏ hoảng hốt: "Bậy bạ, nghe hết hồn hết vía. Lê Lộc mà có em bé là Lê Lộc sẽ nói với cô, không có đâu. Biết tánh cô mà, có thì cô sẽ nói...". Không những thế, NSƯT Lê Giang con cho biết nếu con gái có "tin vui" cô sẽ thông báo để tất cả mọi người đều biết. Sau khi công khai hẹn hò, nghệ sĩ Lê Giang cũng không ngần ngại gọi Tuấn Dũng là con rể ngay trướ truyền thông Trong hậu trường chương trình Mẹ chồng nàng dâu, Lê Lộc cho biết cô lăn tăn vì không biết phải chuẩn bị những gì cho đám cưới, còn tiết lộ nguyên nhân chưa kết hôn là vì thiếu hụt tài chính. Khi được đồng nghiệp an ủi sẽ được mẹ lo hết cho đám cưới, nữ diễn viên chia sẻ: "Những tài sản đó thì là của mẹ em. Lớn rồi, đâu có kêu mẹ hoài được".

NSƯT Lê Giang lên tiếng trước nghi vấn Lê Lộc mang thai, khẳng định một việc liên quan đến con gái? Trong một đoạn video gần đây, Lê Lộc đã gây chú ý khi lộ vòng 2 lùm xùm. Trước nghi vấn con gái mang thai, nghệ sĩ Lê Giang đã chính thức lên tiếng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-chi-lo-bung-lum-xum-le-loc-con-an-y-viec-ang-mang-thai-con-au-long-voi-ban-trai-tuan-dung-622197.html