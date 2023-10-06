Không chỉ lộ bụng lùm xùm, Lê Lộc còn ẩn ý việc đang mang thai con đầu lòng với bạn trai Tuấn Dũng?

Hậu trường 06/10/2023 16:01

Không rõ thực hư như thế nào, song câu nói đầy ẩn ý của Lê Lộc dành cho Tuấn Dũng khiến netizen rần rần.

Cách đây không lâu, Lê Lộc và Duy Phước đã hội ngộ để chúc mừng sinh nhật bố ruột - nghệ sĩ Duy Phương. Bên cạnh khoảnh khắc sum vầy của 3 bố con, dân tình đặc biệt chú ý khi Lê Lộc xuất hiện với thân hình khá phì nhiều, lộ vòng 2 lùm xùm. Có người đặt nghi vấn nữ diễn viên đang mang thai con đầu lòng với bạn trai Tuấn Dũng. 

Không chỉ lộ bụng lùm xùm, Lê Lộc còn ẩn ý việc đang mang thai con đầu lòng với bạn trai Tuấn Dũng? - Ảnh 1
 Bên cạnh khoảnh khắc sum vầy của 3 bố con, dân tình đặc biệt chú ý khi Lê Lộc xuất hiện với thân hình khá phì nhiều, lộ vòng 2 lùm xùm

Dân tình chưa hết xôn xao thì mới đây nhất, Lê Lộc bất ngờ đăng tải hình ảnh khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn trai Tuấn Dũng kèm theo đó là lời nhắn gửi đầy ẩn ý: "Mai mốt là được làm cha rồi nghen".

Không chỉ lộ bụng lùm xùm, Lê Lộc còn ẩn ý việc đang mang thai con đầu lòng với bạn trai Tuấn Dũng? - Ảnh 2
Lê Lộc bất ngờ đăng tải hình ảnh khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn trai Tuấn Dũng kèm theo đó là lời nhắn gửi đầy ẩn ý: "Mai mốt là được làm cha rồi nghen"

Câu nói này một lần nữa khiến netizen rần rần và tin rằng nghi vấn cả hai sắp đón tin vui là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán từ cư dân mạng, thực hư ra sao còn phải chờ người trong cuộc lên tiếng. 

Diễn viên Lê Lộc và diễn viên Tuấn Dũng là cặp đôi nhận được khán giả ủng hộ. Cặp đôi không ngại thể hiện tình cảm trên các chương trình truyền hình. Sau khi công khai hẹn hò, nghệ sĩ Lê Giang cũng không ngần ngại gọi Tuấn Dũng là con rể ngay trướ truyền thông. Khi được hỏi về thời gian tổ chức hôn lễ, Lê Giang hài hước tiết lộ sẽ làm đám cưới cho cặp đôi, tuy nhiên chưa thể tiết lộ thời gian.

Không chỉ lộ bụng lùm xùm, Lê Lộc còn ẩn ý việc đang mang thai con đầu lòng với bạn trai Tuấn Dũng? - Ảnh 3
Diễn viên Lê Lộc và diễn viên Tuấn Dũng là cặp đôi nhận được khán giả ủng hộ. Cặp đôi không ngại thể hiện tình cảm trên các chương trình truyền hình

Lê Giang còn dặn dò: "Mẹ nói rồi đó, 2 con năm 2023 phải có cháu ngoại cho mẹ". Sao phim Nhà bà Nữ cho biết hai bên gia đình đã gặp mặt, trò chuyện về hôn sự của các con. 

Nói về tin đồn mang thai của con gái, NSƯT Lê Giang bày tỏ hoảng hốt: "Bậy bạ, nghe hết hồn hết vía. Lê Lộc mà có em bé là Lê Lộc sẽ nói với cô, không có đâu. Biết tánh cô mà, có thì cô sẽ nói...". Không những thế, NSƯT Lê Giang con cho biết nếu con gái có "tin vui" cô sẽ thông báo để tất cả mọi người đều biết.

Không chỉ lộ bụng lùm xùm, Lê Lộc còn ẩn ý việc đang mang thai con đầu lòng với bạn trai Tuấn Dũng? - Ảnh 4
Sau khi công khai hẹn hò, nghệ sĩ Lê Giang cũng không ngần ngại gọi Tuấn Dũng là con rể ngay trướ truyền thông

Trong hậu trường chương trình Mẹ chồng nàng dâu, Lê Lộc cho biết cô lăn tăn vì không biết phải chuẩn bị những gì cho đám cưới, còn tiết lộ nguyên nhân chưa kết hôn là vì thiếu hụt tài chính. Khi được đồng nghiệp an ủi sẽ được mẹ lo hết cho đám cưới, nữ diễn viên chia sẻ: "Những tài sản đó thì là của mẹ em. Lớn rồi, đâu có kêu mẹ hoài được".

 

NSƯT Lê Giang lên tiếng trước nghi vấn Lê Lộc mang thai, khẳng định một việc liên quan đến con gái?

NSƯT Lê Giang lên tiếng trước nghi vấn Lê Lộc mang thai, khẳng định một việc liên quan đến con gái?

Trong một đoạn video gần đây, Lê Lộc đã gây chú ý khi lộ vòng 2 lùm xùm. Trước nghi vấn con gái mang thai, nghệ sĩ Lê Giang đã chính thức lên tiếng.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Giang Lê Lộc Lê Lộc mang thai

TIN MỚI NHẤT

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 12 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 42 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 4 giờ 12 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'