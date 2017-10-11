Không chỉ giàu có, nổi tiếng mà những sao Việt này còn hết mực hiếu thuận với đấng sinh thành

Hậu trường 11/10/2017 19:56

Sau khi nổi tiếng và dư dả về kinh tế, sao Việt có nhiều cách để báo đáp các đấng sinh thành: người thì mua nhà, người thì đưa cha mẹ đi du lịch...

Khi tham gia ngành giải trí, ai cũng mong có được thành công và có thể kiếm được nhiều tiền. Và khi đã đạt được những thành công nhất định trong sự nghiệp thì việc báo đáp lại công ơn cha mẹ của những nghệ sĩ được dư luận quan tâm hơn cả.

Không chỉ giàu có, nổi tiếng mà những sao Việt này còn hết mực hiếu thuận với đấng sinh thành - Ảnh 1
Sau nhiều năm lăn lộn, vất vả trong nghề, ‘nữ hoàng nội y’ Ngọc Trinh đã xây lại một căn nhà khang trang để tặng lại cho bố mẹ của mình - Ảnh: Internet

Không chỉ giàu có, nổi tiếng mà những sao Việt này còn hết mực hiếu thuận với đấng sinh thành - Ảnh 2
Bố của nữ diễn viên “Vòng eo 56’ đã từng chia sẻ: mỗi tháng con gái gửi về 10 triệu đồng để ông chi tiêu trong gia đình, ngoài ra cô còn tạo điều kiện để chị gái mở cửa hàng kinh doanh thời trang - Ảnh: Internet

Không chỉ giàu có, nổi tiếng mà những sao Việt này còn hết mực hiếu thuận với đấng sinh thành - Ảnh 3
Mẹ con nữ ca sĩ Thủy Tiên từng có thời gian sống trong muôn vàn khó khăn. Chính vì vậy, ngay khi có điều kiện cô đã sẵn sàng chi 5 tỷ mua tặng mẹ mình một ngôi nhà khang trang, rộng rãi ngay tại quê nhà - Ảnh: Internet

Không chỉ giàu có, nổi tiếng mà những sao Việt này còn hết mực hiếu thuận với đấng sinh thành - Ảnh 4
Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là người con có hiếu - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ chia sẻ trong đoạn livestream trên Facebook rằng trong hơn 10 năm qua, anh đã rất vất vả trả hơn 20 tỷ đồng thay mẹ. Dù không muốn ‘vạch áo cho người xem lưng’ nhưng do quá bất lực, giận mẹ nên nam ca sĩ đành phải trút nỗi lòng mong mọi người đừng cho mẹ anh vay tiền nữa. Tuy nhiên trong buổi tiệc sinh nhật gần đây, nam ca sĩ ‘Bình minh sẽ mang em đi’ nói rằng anh đã bỏ qua, tha lỗi cho mẹ.

Không chỉ giàu có, nổi tiếng mà những sao Việt này còn hết mực hiếu thuận với đấng sinh thành - Ảnh 5
‘Công chúa’ Lý Nhã Kỳ rất thân thiết với mẹ và luôn dành cho bà những điều tốt đẹp nhất. Mỗi khi người đẹp có thời gian rảnh là đưa mẹ đi du lịch khắp nơi trên thế giới - Ảnh: Internet

Không chỉ giàu có, nổi tiếng mà những sao Việt này còn hết mực hiếu thuận với đấng sinh thành - Ảnh 6
 Ca sĩ Khởi My và mẹ - Ảnh: Internet

Riêng với ca sĩ Khởi My lại càng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi cô chia sẻ rằng hồi khó khăn hai mẹ con từng đi bán củi khô với giá 5 ngàn đồng/bó. Nữ ca sĩ ‘Vì sao’ đã lao động nghệ thuật miệt mài để có thể mua tặng mẹ một căn nhà.

Không chỉ giàu có, nổi tiếng mà những sao Việt này còn hết mực hiếu thuận với đấng sinh thành - Ảnh 7
Sau khi nghe tin cha lâm bệnh nặng danh ca Ngọc Sơn đã không do dự hủy hết các show, chuyến lưu diễn để có thời gian ở bên chăm sóc ba của mình - Ảnh: Internet

Không chỉ giàu có, nổi tiếng mà những sao Việt này còn hết mực hiếu thuận với đấng sinh thành - Ảnh 8
Cựu tiền đạo Công Vinh cũng là một người con hết mực yêu thương cha mẹ khi anh đã dành dụm khoảng 600 triệu để mua tặng bố một căn nhà tại Nghệ An - Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Sao việt sao Việt hiếu thảo Đàm Vĩnh Hưng Ngọc Trinh Thủy Tiên

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