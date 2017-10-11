Không chỉ giàu có, nổi tiếng mà những sao Việt này còn hết mực hiếu thuận với đấng sinh thành

Sau khi nổi tiếng và dư dả về kinh tế, sao Việt có nhiều cách để báo đáp các đấng sinh thành: người thì mua nhà, người thì đưa cha mẹ đi du lịch...

Khi tham gia ngành giải trí, ai cũng mong có được thành công và có thể kiếm được nhiều tiền. Và khi đã đạt được những thành công nhất định trong sự nghiệp thì việc báo đáp lại công ơn cha mẹ của những nghệ sĩ được dư luận quan tâm hơn cả.

Cách đây không lâu, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ chia sẻ trong đoạn livestream trên Facebook rằng trong hơn 10 năm qua, anh đã rất vất vả trả hơn 20 tỷ đồng thay mẹ. Dù không muốn ‘vạch áo cho người xem lưng’ nhưng do quá bất lực, giận mẹ nên nam ca sĩ đành phải trút nỗi lòng mong mọi người đừng cho mẹ anh vay tiền nữa. Tuy nhiên trong buổi tiệc sinh nhật gần đây, nam ca sĩ ‘Bình minh sẽ mang em đi’ nói rằng anh đã bỏ qua, tha lỗi cho mẹ.

Riêng với ca sĩ Khởi My lại càng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi cô chia sẻ rằng hồi khó khăn hai mẹ con từng đi bán củi khô với giá 5 ngàn đồng/bó. Nữ ca sĩ ‘Vì sao’ đã lao động nghệ thuật miệt mài để có thể mua tặng mẹ một căn nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-chi-giau-co-noi-tieng-ma-nhung-sao-viet-nay-con-het-muc-hieu-thuan-voi-dang-sinh-thanh-247076.html