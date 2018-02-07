Khoe mắt kính trái tim đắt đỏ, Hà Hồ khiến ai cũng phải đỏ mặt với sự nhầm lẫn tai hại này

Không rõ vô tình hay cố ý nhưng nhiều người phát hiện ra chiếc áo mà Hà Hồ đang mặc trên người chính là áo mà Kim Lý từng diện cách đây ít lâu.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà khiến dân tình nổi cơn ghen khi khoe khéo mắt kính trái tim, một trong những dòng kính siêu đắt đỏ của thương hiệu Gucci. Không chỉ sở hữu cả cây đồ hiệu, cách trang điểm và biểu cảm gương mặt của Hồ Ngọc Hà cũng toát lên thần thái sang chảnh của một “Nữ hoàng giải trí”.

Hà Hồ khoe mắt kính trái tim mới tậu từ thương hiệu Gucci - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, những phụ kiện đi kèm không gây chú ý bằng chiếc áo cô đang mặc. Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ rằng nữ ca sĩ vừa mới tậu mẫu áo lưới này từ thương hiệu yêu thích, nhưng khi nhìn kỹ nhiều người phát hiện ra đây chính là chiếc áo mà Kim Lý diện cách đây không lâu.

Không ít người trêu đùa rằng, Hà Hồ vì quá vội nên đã vơ nhầm áo của bạn trai. Tuy nhiên, cũng có người lên tiếng bênh vực, khen người đẹp khéo léo phối đồ, biết cách tận dụng áo qua sử dụng của người khác để biến thành set đồ cực chất cho mình.

Chiếc áo lưới này từng được Kim Lý diện cách đây ít lâu - Ảnh: FBNV

Phản ứng của Hồ Ngọc Hà khi nghe tin Cường Đô la và Đàm Thu Trang rạn nứt Hồ Ngọc Hà chia sẻ trách nhiệm của những người làm bố mẹ giữa tin đồn Cường Đô la và bạn gái người Tày rạn nứt tình cảm.

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