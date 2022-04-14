Isaac hóa 'thư sinh' liên tục tung loạt 'thính' khiến fan không khỏi ngất ngây, mê mẩn.

Hậu trường 14/04/2022 14:45

Nam ca sĩ Isaac hóa chàng thư sinh thả thính khiến fan mê mẩn không thôi.

Có thể nói, Isaac là một trong những nam ca sĩ điển trai nhất nhì trong showbiz Việt hiện nay. Với gương mặt chuẩn 'soái ca', vóc dáng thân hình săn chắc và sở hữu chất giọng 'ngọt ngào', anh không ít lần khiến fan phải xuýt xoa, mê mẩn.

Isaac hóa 'thư sinh' liên tục tung loạt 'thính' khiến fan không khỏi ngất ngây, mê mẩn. - Ảnh 1

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, cựu thành viên 365 đã tung loạt ảnh hóa thư sinh kèm những câu đậm mùi "thả thính" khiến nhiều fan lại đứng ngồi không yên.

 

Isaac hóa 'thư sinh' liên tục tung loạt 'thính' khiến fan không khỏi ngất ngây, mê mẩn. - Ảnh 2

Isaac hóa 'thư sinh' liên tục tung loạt 'thính' khiến fan không khỏi ngất ngây, mê mẩn. - Ảnh 3

Isaac hóa 'thư sinh' liên tục tung loạt 'thính' khiến fan không khỏi ngất ngây, mê mẩn. - Ảnh 4

 

Isaac hóa 'thư sinh' liên tục tung loạt 'thính' khiến fan không khỏi ngất ngây, mê mẩn. - Ảnh 5
Tạo hình thư sinh cùng câu "thả thính" của Isaac: "Mây tầng nào gặp mây tầng đó, tìm em tuy khó nhưng anh vẫn tìm" khiến nhiều fan phải tan chảy. - Ảnh: FB Isaac

 

Isaac hóa 'thư sinh' liên tục tung loạt 'thính' khiến fan không khỏi ngất ngây, mê mẩn. - Ảnh 6
Anh không thích mưa, anh chỉ thích nàng". Chàng trai sinh năm 1988 chăm chỉ "rắc thính" trên mạng xã hội khiến người hâm mộ không ít lần ngất ngây. - Ảnh: FB Isaac

Năm 2010, Isaac được biết đến với vai trò trưởng nhóm nhạc 365, nổi tiếng với hàng loạt những bài hit như: Get On The Floor, Hai Cô Tiên, Nơi Anh Không Thuộc Về, Ác Mộng, Bống Bống Bang Bang,.... Trong đó, ca khúc Bống Bống Bang Bang tính đến thời điểm này vẫn là MV Vpop có lượt xem cao nhất từ trước đến nay với hơn 500 triệu lượt xem dù sau 5 năm phát hành. 

 

Isaac hóa 'thư sinh' liên tục tung loạt 'thính' khiến fan không khỏi ngất ngây, mê mẩn. - Ảnh 7
MV Bống Bống Bang Bang đã đem lại nhiều thành công cho nhóm 365. - Ảnh: Internet

 

Đến năm 2016, nhóm 365 chính thức tan rã, sau đó Isaac cũng cho ra mắt MV đầu tiên khi đánh dấu hoạt động solo của mình – Get Down. Sau khi bước vào con đường Solo, Isaac đã liên tục gặt hái được những thành công khi lần lượt cho ra đời hàng loạt bản hit làm nên tên tuổi: Anh Sẽ Về Sớm Thôi, Tôi Đã Quên Thật Rồi, Đau Đầu, Cất Em Vào Tâm Tư,...

 

Isaac hóa 'thư sinh' liên tục tung loạt 'thính' khiến fan không khỏi ngất ngây, mê mẩn. - Ảnh 8
Tạo hình mới của nam ca sĩ cùng Jun Vũ trong MV Cất Em Vào Tâm Tư. - Ảnh: Internet

 

Ngoài việc phát triển sự nghiệp ca hát, anh còn tham gia một số chương trình với vai trò MC, ban giám khảo và lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Trưởng nhóm 365 lần lượt được giao vai chính trong các bộ phim điện ảnh như: Song Lang, Mùa Viết Tình Ca, Anh Trai Yêu Quái. Có thể nói đây cũng là một bước ngoặc đánh dấu sự thành công của anh chàng quê gốc Cần Thơ trong lòng khán giả.

 

Isaac hóa 'thư sinh' liên tục tung loạt 'thính' khiến fan không khỏi ngất ngây, mê mẩn. - Ảnh 9
Isaac đóng vai em trai của nam diễn viên Kiều Minh Tuấn trong bộ phim điện ảnh Anh Trai Yêu Quái. - Ảnh: Internet

 

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