Isaac hóa 'thư sinh' liên tục tung loạt 'thính' khiến fan không khỏi ngất ngây, mê mẩn.

Tạo hình thư sinh cùng câu "thả thính" của Isaac: "Mây tầng nào gặp mây tầng đó, tìm em tuy khó nhưng anh vẫn tìm" khiến nhiều fan phải tan chảy. - Ảnh: FB Isaac

Anh không thích mưa, anh chỉ thích nàng". Chàng trai sinh năm 1988 chăm chỉ "rắc thính" trên mạng xã hội khiến người hâm mộ không ít lần ngất ngây. - Ảnh: FB Isaac

Năm 2010, Isaac được biết đến với vai trò trưởng nhóm nhạc 365, nổi tiếng với hàng loạt những bài hit như: Get On The Floor, Hai Cô Tiên, Nơi Anh Không Thuộc Về, Ác Mộng, Bống Bống Bang Bang,.... Trong đó, ca khúc Bống Bống Bang Bang tính đến thời điểm này vẫn là MV Vpop có lượt xem cao nhất từ trước đến nay với hơn 500 triệu lượt xem dù sau 5 năm phát hành.

MV Bống Bống Bang Bang đã đem lại nhiều thành công cho nhóm 365. - Ảnh: Internet

Đến năm 2016, nhóm 365 chính thức tan rã, sau đó Isaac cũng cho ra mắt MV đầu tiên khi đánh dấu hoạt động solo của mình – Get Down. Sau khi bước vào con đường Solo, Isaac đã liên tục gặt hái được những thành công khi lần lượt cho ra đời hàng loạt bản hit làm nên tên tuổi: Anh Sẽ Về Sớm Thôi, Tôi Đã Quên Thật Rồi, Đau Đầu, Cất Em Vào Tâm Tư,...

Tạo hình mới của nam ca sĩ cùng Jun Vũ trong MV Cất Em Vào Tâm Tư. - Ảnh: Internet

Ngoài việc phát triển sự nghiệp ca hát, anh còn tham gia một số chương trình với vai trò MC, ban giám khảo và lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Trưởng nhóm 365 lần lượt được giao vai chính trong các bộ phim điện ảnh như: Song Lang, Mùa Viết Tình Ca, Anh Trai Yêu Quái. Có thể nói đây cũng là một bước ngoặc đánh dấu sự thành công của anh chàng quê gốc Cần Thơ trong lòng khán giả.