Hotmom Hằng Túi sắp lên xe hoa lần 3, được bạn trai doanh nhân cầu hôn 'bất ổn' ở trời Tây?

Mới đây, trên trang cá nhân, "hotmom" Hằng Túi bất ngờ thay ảnh đại diện mặc váy cưới, hóa cô dâu vô cùng xinh đẹp khiến dân tình ào ào hỏi han.

Ngay dưới bài đăng, Hằng Túi giải thích: "Ơ mọi người ơi… chỉ là up ảnh xem bao nhiêu người ủn mông cho Hằng thôi, đi đò đường thủy không hợp thì đi máy bay đường hàng không mọi người xem hợp lý hơn không".

Dường như nhiều người đã khuyên can bà mẹ 6 con trước quyết định lên xe hoa lần nữa nên Hằng Túi đã có bài đăng tâm sự dài nói về chuyện tình cảm. Cô trải lòng: "Nhiều người hỏi Hằng lý do? Động viên có, cảnh báo có, khuyên can có… Hằng cám ơn vì điều đó thể hiện Hằng được quan tâm rất nhiều... Về việc quyết định đến với ai đó, trước tiên vì tình cảm, bản thân mình thấy đc trân trọng và hạnh phúc, tiếp theo tới gia đình, đến tương lai các con, người thân yêu, bạn bè ủng hộ và bao dung. Phần nữa là vì sự nghiệp, Hằng cần có người đồng hành, đỡ dần, chia sẻ, người có chung tư tưởng, mục tiêu và chỉ số hành động để bảo toàn, phát triển và xây dựng một nền tảng lớn hơn, vững mạnh hơn trong thời gian tới…".