Hoàng Oanh nghẹn ngào khi nhắc đến bố mẹ, mạnh mẽ đứng lên sau cuộc hôn nhân đau khổ với chồng Tây

Hậu trường 29/05/2023 21:26

Mới đây, khi có dịp xuất hiện trong chương trình ''Gõ cửa thăm nhà'', MC - Á hậu Hoàng Oanh đã những phút lắng đọng trải lòng mình sau biến cố hôn nhân vừa qua tưởng chừng đã khiến cô gục ngã.

Hoàng Oanh là một Á hậu, MC được nhiều người yêu thích bởi vì sự tận tâm, tính trách nhiệm với công việc, “nói không” với scandal. Hoàng Oanh đạt nhiều thành tích cao trong vai trò là MC của các chương trình nổi tiếng như:  Vietnam Idol Kids năm 2017,  The Voice Kids Vietnam năm 2015, MC The Remix năm 2015, MC Tin tức 60s năm HTV7,... 

Hoàng Oanh nghẹn ngào khi nhắc đến bố mẹ, mạnh mẽ đứng lên sau cuộc hôn nhân đau khổ với chồng Tây - Ảnh 1 
Hoàng Oanh nghẹn ngào khi nhắc đến bố mẹ, mạnh mẽ đứng lên sau cuộc hôn nhân đau khổ với chồng Tây - Ảnh 2
Hoàng Oanh được biết đến là một Á hậu và một MC truyền hình

Bên cạnh đó cô còn thể hiện khả năng diễn xuất trưởng thành theo thời gian qua nhiều bộ phim nổi tiếng như: Tháng Năm Rực Rỡ, Ước Hẹn Mùa Thu,... Nữ MC cũng được khán giả đón nhận nồng nhiệt và đánh giá cao khả năng diễn xuất của cô. 

Hoàng Oanh nghẹn ngào khi nhắc đến bố mẹ, mạnh mẽ đứng lên sau cuộc hôn nhân đau khổ với chồng Tây - Ảnh 3
Hoàng Oanh nghẹn ngào khi nhắc đến bố mẹ, mạnh mẽ đứng lên sau cuộc hôn nhân đau khổ với chồng Tây - Ảnh 4
Vai diễn trong bộ phim điện ảnh Tháng năm rực rỡ đã khai mở một Hoàng Oanh với khả năng diễn xuất đỉnh cao. 

 

Thành công và nổi tiếng thế nhưng chuyện tình của cô nàng cũng lắm chuân chuyên. Trước kia Hoàng Oanh từng yêu đương với nam diễn viên nổi tiếng đào hoa nhất nhì showbiz là Huỳnh Anh. Tưởng chừng như cả hai sẽ có kết thúc viên mãn sau 3 năm yêu nhau nhưng cả hai tuyên bố chia tay vào năm 2017. 

Hoàng Oanh nghẹn ngào khi nhắc đến bố mẹ, mạnh mẽ đứng lên sau cuộc hôn nhân đau khổ với chồng Tây - Ảnh 5
Hoàng Oanh nghẹn ngào khi nhắc đến bố mẹ, mạnh mẽ đứng lên sau cuộc hôn nhân đau khổ với chồng Tây - Ảnh 6
Cô từng có khoảng thời gian yêu đương với nam diễn viên nổi tiếng đào hoa của showbiz là Huỳnh Anh 

Không lâu sau đó Hoàng Oanh gặp Jack Cole (anh sinh sống và làm việc tại Singapore), cả hai nhanh chóng ''phải lòng'' nhau sau nhiều lần hẹn hò tìm hiểu. Cảm nhận được sự chân thành từ đối phương, Hoàng Oanh nhanh chóng kết hôn vào năm 2019, chuyện tình của cô cùng chồng Tây khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hoàng Oanh nghẹn ngào khi nhắc đến bố mẹ, mạnh mẽ đứng lên sau cuộc hôn nhân đau khổ với chồng Tây - Ảnh 7
Chuyện tình đẹp của Hoàng Oanh và chồng Tây từng khiến nhiều người ngưỡng mộ 

Tuy nhiên hai năm sau đó cả hai cũng đi đến bờ vực hôn nhân do không tìm được tiếng nói chung, MC Hoàng Oanh chính thức ly hôn vào tháng 4/2022 dưới sự bàng hoàng của người hâm mộ. Hậu ly hôn Hoàng Oanh tuyến bố làm mẹ đơn thân, một mình đảm đương trách nhiệm nuôi dạy bé Max (con trai đầu lòng của cô và chồng Tây). 

Hoàng Oanh nghẹn ngào khi nhắc đến bố mẹ, mạnh mẽ đứng lên sau cuộc hôn nhân đau khổ với chồng Tây - Ảnh 8
Hoàng Oanh ly hôn chồng Tây tháng 4/2022 trước sự ngỡ ngàng của nhiều người 
Hoàng Oanh nghẹn ngào khi nhắc đến bố mẹ, mạnh mẽ đứng lên sau cuộc hôn nhân đau khổ với chồng Tây - Ảnh 9
Hoàng Oanh nghẹn ngào khi nhắc đến bố mẹ, mạnh mẽ đứng lên sau cuộc hôn nhân đau khổ với chồng Tây - Ảnh 10
Hoàng Oanh hiện tại làm mẹ đơn thân, đảm đương trách nhiệm nuôi dạy bé Max 

Mới đây, trong chương trình Gõ cửa thă nhà, khi nhắc về chuyện đổ vỡ hôn nhân, Hoàng Oanh tâm sự khoảng thời gian ở Singapore  cho cô bài học rất lớn mà mình phải học qua. Khi đó, nữ diễn viên cảm thấy như mọi thứ đang chống lại mình. Dù trải qua khoảng thời gian rất khó khăn nhưng Hoàng Oanh không chia sẻ với gia đình vì sợ bố mẹ lo lắng. Đối với nữ diễn viên, cô chỉ muốn mang về nhà những niềm vui, thay vì nỗi buồn phiền.

Hoàng Oanh nghẹn ngào khi nhắc đến bố mẹ, mạnh mẽ đứng lên sau cuộc hôn nhân đau khổ với chồng Tây - Ảnh 11
Ngọc Lan đồng cảm trước hoàn cảnh ly hôn và quyết định làm mẹ đơn thân của Hoàng Oanh

Tại chương trình, sự xuất hiện bất ngờ của bố mẹ khiến Hoàng Oanh vỡ òa không kiềm được cảm xúc. Nghe những tâm sự của bố mẹ khi nhắc về chuyện đổ vỡ của mình, Hoàng Oanh bật khóc chia sẻ: "Thật sự con rất hạnh phúc và biết ơn gia đình mình. Con thấy may mắn khi rớt xuống thì tất cả mọi người đều đỡ con dậy. Con không có mong ước gì cao sang, chỉ mong sao bố mẹ lúc nào cũng khỏe mạnh để ở bên con cháu. Phúc phần lớn nhất của cuộc đời con là được làm con của bố mẹ". 

Hoàng Oanh nghẹn ngào khi nhắc đến bố mẹ, mạnh mẽ đứng lên sau cuộc hôn nhân đau khổ với chồng Tây - Ảnh 12
Hoàng Oanh bật khóc cảm động trước sự xuất hiện bât ngờ của gia đình 

 

Hoàng Oanh thừa nhận nhiều lần cô suy nghĩ về những thăng trầm đã trải qua và tự hỏi: "Tại sao mình đã sống tốt như vậy, đã hết lòng như vậy mà vẫn gặp những chuyện không may?". Người đẹp tâm sự giai đoạn đó, cô cảm thấy rất tổn thương và tự trách bản thân. Nhưng khi nhìn lại, người đẹp cảm thấy mình nhận ra nhiều giá trị cuộc sống sau mỗi tổn thương.

Hoàng Oanh nghẹn ngào khi nhắc đến bố mẹ, mạnh mẽ đứng lên sau cuộc hôn nhân đau khổ với chồng Tây - Ảnh 13
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Hoàng Oanh qua các khoảnh khắc cô đăng tải, người hâm mộ cảm thấy yên tâm phần nào

Sau 2 năm dành toàn thời gian chăm sóc cho con trai Max, hiện tại Hoàng Oanh đã yên tâm trở lại với công việc, cô liên tục trở lại các sự kiện, chương trình giải trí… với nhiều vai trò khác nhau, từ MC đến khách mời. 

Hoàng Oanh nghẹn ngào khi nhắc đến bố mẹ, mạnh mẽ đứng lên sau cuộc hôn nhân đau khổ với chồng Tây - Ảnh 14
Hoàng Oanh quay trở lại vai trò MC sau 2 năm vắng bóng 
Hoàng Oanh lần đầu bộc bạch cảm xúc thật hậu ly hôn chồng Tây, bật khóc nức nở khi nghe bố mẹ chia sẻ điều này!

Hoàng Oanh lần đầu bộc bạch cảm xúc thật hậu ly hôn chồng Tây, bật khóc nức nở khi nghe bố mẹ chia sẻ điều này!

Hoàng Oanh cho biết, trong gia đình hay ba mẹ đều rất truyền thống nên nữ MC là người đầu tiên trong nhà ly hôn. Dù rất buồn sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của con nhưng bố mẹ nữ MC luôn tôn trọng quyết định của con gái.

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Từ khóa:   MC Hoàng Oanh cuộc sống MC Hoàng Oanh Hoàng Oanh hậu ly hôn

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