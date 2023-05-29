Hoàng Oanh lần đầu bộc bạch cảm xúc thật hậu ly hôn chồng Tây, bật khóc nức nở khi nghe bố mẹ chia sẻ điều này!

Hậu trường 29/05/2023 11:57

Hoàng Oanh cho biết, trong gia đình hay ba mẹ đều rất truyền thống nên nữ MC là người đầu tiên trong nhà ly hôn. Dù rất buồn sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của con nhưng bố mẹ nữ MC luôn tôn trọng quyết định của con gái.

Vào tháng 4 năm ngoái, MC Hoàng Oanh bất ngờ thông báo đã chính thức "đường ai nấy đi" với chồng Tây chỉ sau 3 năm chung sống. Bên cạnh đó, người đẹp cho biết dù đã chia tay, nhưng cả 2 vẫn giữ quan hệ bạn bè tốt đẹp để cùng nhau nuôi dạy và chăm sóc con trai.

Trải qua cuộc hôn nhân không may mắn, thế nhưng người hâm mộ luôn nhìn thấy hình ảnh một MC Hoàng Oanh mạnh mẽ, ngày càng trưởng thành hơn. Mới đây, tại chương trình "Gõ cửa thăm nhà", MC Hoàng Oanh là khách mời. Tại đây, cô có những chia sẻ nhiều hơn về bản thân hậu ly hôn.

Hoàng Oanh cho biết, trong gia đình hay ba mẹ đều rất truyền thống nên nữ MC là người đầu tiên trong nhà ly hôn. Dù rất buồn sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của con nhưng bố mẹ nữ MC luôn tôn trọng quyết định của con gái và mong muốn mọi người trong gia đình không được nhắc tới chuyện cũ vì sợ Hoàng Oanh buồn.

Ngoài ra, nữ MC thừa nhận cảm thấy tổn thương vì đã sống hết lòng nhưng vẫn gặp những trắc trở, những chuyện không may. Tuy nhiên cô cho rằng, không nên trách móc, than thở mà nhìn nhận đó là một bài học để có thể rút kinh nghiệm, hiểu rõ chính mình hơn.

Hoàng Oanh lần đầu bộc bạch cảm xúc thật hậu ly hôn chồng Tây, bật khóc nức nở khi nghe bố mẹ chia sẻ điều này! - Ảnh 1
Vào tháng 4 năm ngoái, MC Hoàng Oanh bất ngờ thông báo đã chính thức "đường ai nấy đi" với chồng Tây chỉ sau 3 năm chung sống

Cũng trong chương trình, sự xuất hiện bất ngở của ba mẹ của MC Hoàng Oanh khiến cô xúc động bật khóc. Hoàng Oanh bày tỏ, đã rất lâu rồi không khóc bởi từ trước đến nay mọi chuyện trong cuộc sống, công việc đều không muốn làm ảnh hưởng đến gia đình. Cô thường chia sẻ với ba mẹ những chuyện vui còn chuyện buồn giữ lại cho riêng mình.

Khi được hỏi về cảm xúc lúc biết con gái phải một mình trải qua đổ vỡ ở nước ngoài, ba của MC Hoàng Anh giãi bày: "Tôi rất buồn nhưng sức sống, lòng tự tin của Oanh rất mãnh liệt. Oanh buồn nhưng vẫn vượt qua được, cái đó khiến tôi thấy tự hào. Chuyện buồn đến mình không tính trước được, ai cũng phải trải qua thời gian khó khăn. Và Oanh vượt qua được như vậy là tôi thấy yên tâm trong lòng. Khi Oanh trở về Việt Nam sau khó khăn, tôi chỉ đứng đó nhìn thôi nhưng trong lòng thì thấy xúc động lắm".

Hoàng Oanh lần đầu bộc bạch cảm xúc thật hậu ly hôn chồng Tây, bật khóc nức nở khi nghe bố mẹ chia sẻ điều này! - Ảnh 2
Sự xuất hiện bất ngở của ba mẹ của MC Hoàng Oanh khiến cô xúc động bật khóc

Mẹ của Hoàng Oanh lại cho hay, bà là người mạnh mẽ hơn chồng và con gái có một phần tính cách giống mình. "Oanh có sức chịu đựng rất cao. Cuộc sống mà, đôi khi cũng phải vấp ngã nhưng mình đứng lên từ chỗ đó sẽ mạnh mẽ hơn. Tôi tin nếu Oanh làm được thì tất cả những điều gì con muốn sẽ đạt được hết. Tôi luôn nghĩ con cái do mình sinh ra, dù nó có như thế nào cũng là con mình. Nhiều khi các con giấu mẹ nhưng tôi cảm nhận được. Nên cũng luôn nói con có ra sao thì quay về với gia đình, người ngoài bỏ được còn gia đình thì luôn yêu thương, không thể nào bỏ được" - mẹ Hoàng Oanh giãi bày.

Hoàng Oanh lần đầu bộc bạch cảm xúc thật hậu ly hôn chồng Tây, bật khóc nức nở khi nghe bố mẹ chia sẻ điều này! - Ảnh 3
Lần đầu nghe được những trải lòng từ ba mẹ, MC Hoàng Oanh nghẹn ngào cho hay bản thân rất may mắn vì khi rớt xuống đều có những người thân xung quanh sẵn sàng đỡ dậ

Lần đầu nghe được những trải lòng từ ba mẹ, MC Hoàng Oanh nghẹn ngào cho hay bản thân rất may mắn vì khi rớt xuống đều có những người thân xung quanh sẵn sàng đỡ dậy. Nữ MC nhắn nhủ đến ba mẹ: "Con rất hạnh phúc và biết ơn gia đình. Không có từ ngữ nào diễn tả được sự hạnh phúc, biết ơn này. Con cũng không mong ước gì cao sang, chỉ muốn ba mẹ lúc nào cũng khỏe mạnh ở bên con cháu. Điều tuyệt nhất của cuộc đời là được làm con của ba mẹ".

Hoàng Oanh lần đầu bộc bạch cảm xúc thật hậu ly hôn chồng Tây, bật khóc nức nở khi nghe bố mẹ chia sẻ điều này! - Ảnh 4
Đồng thời, Hoàng Oanh cũng dùng hai từ "biết ơn" để dành cho những người thân, bạn bè luôn ở bên cạnh động viên và giúp cô vững vàng hơn

Sau ly hôn, Hoàng Oanh làm mẹ đơn thân và nuôi con trai khôn lớn. Mới đây, trên Instagram cá nhân, Jack Cole - chồng cũ Hoàng Oanh đã đăng tải loạt khoảnh khắc vui đùa dưới bể bơi cùng quý tử. Đặc biệt, anh chú thích hiện tại đang ở TP.HCM cùng dòng trang thái chia sẻ niềm vui rằng: "Không gì tuyệt vời hơn thời gian ở cùng Max".

Hoàng Oanh lần đầu bộc bạch cảm xúc thật hậu ly hôn chồng Tây, bật khóc nức nở khi nghe bố mẹ chia sẻ điều này! - Ảnh 5
Mới đây, trên Instagram cá nhân, Jack Cole - chồng cũ Hoàng Oanh đã đăng tải loạt khoảnh khắc vui đùa dưới bể bơi cùng quý tử

Bên dưới bài đăng, cư dân mạng dự đoán rằng, có thể anh tranh thủ thời gian nghỉ hè của quý tử nên bay về Việt Nam thăm con trai. Qua hình ảnh chia sẻ, có thể thấy rõ dù không ở gần ba thường xuyên thế nhưng khi gặp lại bé Max vẫn rất vui vẻ, quấn quýt nô đùa cùng ba. Khoảnh khắc đẹp của 2 bố con đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng.

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Từ khóa:   Hoàng Oanh chồng cũ Hoàng Oanh Hoàng Oanh ly hôn

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