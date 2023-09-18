Hoa hậu Thu Hoài trải lòng về cuộc sống hậu ly hôn, than thở một điều vẫn chưa giải quyết được với chồng cũ kém 10 tuổi!

Tối ngày 17/7 vừa qua, trên trang cá nhân, Hoa hậu Thu Hoài bất ngờ thông báo đã ly hôn với doanh nhân Trí Tống đã được 1 năm khiến người hâm mộ ngỡ ngàng và không khỏi tiếc nuối. Cô cho biết lý do giữ kín chuyện ly hôn vì lo ngại mọi người nhìn cô như một người phụ nữ thất bại trong tình cảm, hôn nhân. Đến hiện tại khi nhận quá nhiều lời hỏi thăm từ bạn bè, đồng nghiệp, báo giới… thì cô mới sẵn sàng trải lòng.

Tối ngày 17/7 vừa qua, trên trang cá nhân, Hoa hậu Thu Hoài bất ngờ thông báo đã ly hôn với doanh nhân Trí Tống đã được 1 năm khiến người hâm mộ ngỡ ngàng và không khỏi tiếc nuối

Cô viết: "Dù chúng ta buồn hay vui, hạnh phúc hay khổ đau, ngày mới vẫn bắt đầu. Giống như hơi thở mang hai hàm ý kết thúc và khởi đầu. Tôi xin khép lại mọi chuyện không vui và xin lỗi đã làm phiền mọi người vì việc cá nhân. Cảm ơn mọi người đã đồng cảm và chia sẻ với tôi". Hậu tan vỡ, Hoa hậu Thu Hoài tập trung kinh doanh và chăm sóc các con. Về phần mình, doanh nhân Tống Nhật Trí không có bất kì chia sẻ nào.