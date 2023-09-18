Hoa hậu Thu Hoài trải lòng về cuộc sống hậu ly hôn, than thở một điều vẫn chưa giải quyết được với chồng cũ kém 10 tuổi!

Hậu trường 18/09/2023 08:41

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Thu Hoài than thở về cuộc sống hậu li hôn còn nhiều khó khăn nhưng vẫn cảm thấy hài lòng với quyết định của mình.

Tối ngày 17/7 vừa qua, trên trang cá nhân, Hoa hậu Thu Hoài bất ngờ thông báo đã ly hôn với doanh nhân Trí Tống đã được 1 năm khiến người hâm mộ ngỡ ngàng và không khỏi tiếc nuối. Cô cho biết lý do giữ kín chuyện ly hôn vì lo ngại mọi người nhìn cô như một người phụ nữ thất bại trong tình cảm, hôn nhân. Đến hiện tại khi nhận quá nhiều lời hỏi thăm từ bạn bè, đồng nghiệp, báo giới… thì cô mới sẵn sàng trải lòng.

Hoa hậu Thu Hoài trải lòng về cuộc sống hậu ly hôn, than thở một điều vẫn chưa giải quyết được với chồng cũ kém 10 tuổi! - Ảnh 1
Tối ngày 17/7 vừa qua, trên trang cá nhân, Hoa hậu Thu Hoài bất ngờ thông báo đã ly hôn với doanh nhân Trí Tống đã được 1 năm khiến người hâm mộ ngỡ ngàng và không khỏi tiếc nuối

Cô viết: "Dù chúng ta buồn hay vui, hạnh phúc hay khổ đau, ngày mới vẫn bắt đầu. Giống như hơi thở mang hai hàm ý kết thúc và khởi đầu. Tôi xin khép lại mọi chuyện không vui và xin lỗi đã làm phiền mọi người vì việc cá nhân. Cảm ơn mọi người đã đồng cảm và chia sẻ với tôi". Hậu tan vỡ, Hoa hậu Thu Hoài tập trung kinh doanh và chăm sóc các con. Về phần mình, doanh nhân Tống Nhật Trí không có bất kì chia sẻ nào.

Hoa hậu Thu Hoài trải lòng về cuộc sống hậu ly hôn, than thở một điều vẫn chưa giải quyết được với chồng cũ kém 10 tuổi! - Ảnh 2
Cuối năm 2019, trong một chuyến nghỉ dưỡng tại Mỹ, hoa hậu Thu Hoài đã nhận lời cầu hôn của bạn trai kém tuổi

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Thu Hoài than thở về cuộc sống hậu li hôn còn nhiều khó khăn nhưng vẫn cảm thấy hài lòng với quyết định của mình. Tuy nhiên, cô vẫn còn một điều mệt mỏi liên quan tới người yêu cũ: ''Mặc dù cũng còn rất nhiều khó khăn và gánh nặng nhưng tự dưng sáng nay thức dậy cảm thấy hài lòng với bản thân hiện tại quá. Có công việc để bận rộn, yêu quý giá trị bản thân, hạnh phúc vì thấy mình có đủ đầy. Chỉ có một điều xóa ảnh người yêu cũ xóa hoài không hết quá mệt''. Ngoài ra, người đẹp 7x còn đăng đàn nhằm mục đích xin cách xử lý và giải quyết từ bạn bè, netizen.

Hoa hậu Thu Hoài trải lòng về cuộc sống hậu ly hôn, than thở một điều vẫn chưa giải quyết được với chồng cũ kém 10 tuổi! - Ảnh 3
Hoa hậu Thu Hoài trải lòng về cuộc sống hậu ly hôn, than thở một điều vẫn chưa giải quyết được với chồng cũ kém 10 tuổi! - Ảnh 4
Hoa hậu Thu Hoài than thở về cuộc sống hậu li hôn còn nhiều khó khăn nhưng vẫn cảm thấy hài lòng với quyết định của mình. Tuy nhiên, cô vẫn còn một điều mệt mỏi liên quan tới người yêu cũ là không thể xóa hết hình

Chia sẻ này của nàng hậu nhanh chóng nhận nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Nhiều bình luận đều bày tỏ hi vọng Thu Hoài sẽ tìm được "hạnh phúc mới" vững chắc cho mình sau 2 lần "gãy gánh" hôn nhân.

Hoa hậu Thu Hoài trải lòng về cuộc sống hậu ly hôn, than thở một điều vẫn chưa giải quyết được với chồng cũ kém 10 tuổi! - Ảnh 5
Sau ly hôn, Hoa hậu Thu Hoài từng gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái liên quan đến chuyện tình yêu của mình

Hoa hậu Thu Hoài và doanh nhân Tống Nhật Trí hẹn hò từ tháng 9/2015 nhưng giấu kín chuyện tình cảm suốt thời gian dài. Đến đầu năm 2018, cả hai mới dần cởi mở hơn với công chúng. Chồng cũ Trí Tống kém cô 10 tuổi. Cuối năm 2019, trong một chuyến nghỉ dưỡng tại Mỹ, hoa hậu Thu Hoài đã nhận lời cầu hôn của bạn trai kém tuổi. Tháng 6/2021, cả hai chụp ảnh cưới và đăng ký kết hôn tại Mỹ.

Sau 1 năm ly hôn chồng doanh nhân kém 10 tuổi, hoa hậu Thu Hoài úp mở thời điểm có 'hạnh phúc mới', netizen gửi lời chúc phúc!

Sau 1 năm ly hôn chồng doanh nhân kém 10 tuổi, hoa hậu Thu Hoài úp mở thời điểm có 'hạnh phúc mới', netizen gửi lời chúc phúc!

Hậu tan vỡ, Hoa hậu Thu Hoài tập trung kinh doanh và chăm sóc các con. Về phần mình, doanh nhân Tống Nhật Trí không có bất kì chia sẻ nào.

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