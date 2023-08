Hoa hậu 'nghèo nhất' Vbiz từng phải bán hàng online để mưu sinh, cuộc sống sau khi đăng quang ra sao?

Đoàn Thiên Ân (sinh năm 2000, quê quán tại Long An) cô là một hoa hậu trẻ tuổi được đa số các bạn trẻ biết đến. Cô đã giành được ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 do Công ty Sen Vàng tổ chức.

Đoàn Thiên Ân đại diện Việt Nam đi thi Miss Grand International 2022 và lọt Top 20 chung cuộc

Từ thành công của Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên tại Miss Grand International 2021 trước đó, Đoàn Thiên Ân cũng bị đặt bên ''bàn cân'' so sánh với đàn chị khiến nàng hậu áp lực không kém. Bên cạnh đó, trong cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình, so với những tên tuổi đình đám khác trong giới ''beauty queen'' như: Mai Ngô, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Tuyết Như,... Đoàn Thiên Ân được nhận xét là còn quá non trẻ.

Đoàn Thiên Ân bị đem so sánh với Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Mai Ngô, Chế Nguyễn Quỳnh Châu,... khiến nàng hậu vô cùng áp lực

Được biết, Thiên Ân là một trong số những nàng hậu có gia cảnh khó khăn, mẹ mất từ sớm và trở thành chỗ dựa tinh thần cho ba. Cả hai sống chung trong một căn nhà trọ nhưng sau đó cô nàng đã quyết định ra riêng để thuận tiện cho việc học. Nàng hậu cũng thừa nhận bản thân mình có ''máu'' kinh doanh nên cô đã bán hàng online để trang trải tiền học và tiền tiêu vặt.