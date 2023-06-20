Hoa hậu 'nghèo nhất' Vbiz từng phải bán hàng online để mưu sinh, cuộc sống sau khi đăng quang ra sao?

Đoàn Thiên Ân (sinh năm 2000, quê quán tại Long An) cô là một hoa hậu trẻ tuổi được đa số các bạn trẻ biết đến. Cô đã giành được ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 do Công ty Sen Vàng tổ chức.

Được biết, Thiên Ân là một trong số những nàng hậu có gia cảnh khó khăn, mẹ mất từ sớm và trở thành chỗ dựa tinh thần cho ba. Cả hai sống chung trong một căn nhà trọ nhưng sau đó cô nàng đã quyết định ra riêng để thuận tiện cho việc học. Nàng hậu cũng thừa nhận bản thân mình có ''máu'' kinh doanh nên cô đã bán hàng online để trang trải tiền học và tiền tiêu vặt.

Từ thành công của Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên tại Miss Grand International 2021 trước đó, Đoàn Thiên Ân cũng bị đặt bên ''bàn cân'' so sánh với đàn chị khiến nàng hậu áp lực không kém. Bên cạnh đó, trong cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình, so với những tên tuổi đình đám khác trong giới ''beauty queen'' như: Mai Ngô, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Tuyết Như,... Đoàn Thiên Ân được nhận xét là còn quá non trẻ.

Đoàn Thiên Ân từng có khoảng thời gian bán hàng online trang trải cuộc sống

Nàng hậu gốc Long An từng làm nhân viên tư vấn bán hàng đồng hồ, mắt kính với mức lương 40.000 đồng/giờ, cô kể vui rằng sau khi đăng quang đã gọi điện cho anh chủ shop và thông báo ''em thành hoa hậu rồi, anh tuyển nhân viên mới nha!'', khiến nhiều khán giả bật cười thích thú. Không những vậy, Thiên Ân còn cho biết bản thân đến tận 22 tuổi nhưng chưa được trải nghiệm cảm giác đi máy bay.

Nàng hậu gốc Long An từng làm nhân viên tư vấn bán hàng đồng hồ, mắt kính với mức lương 40.000 đồng/giờ

Đoàn Thiên Ân thừa nhận đăng quang hoa hậu đã giúp cô phần nào trang trải cuộc sống và báo hiếu với ba. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ gật gù khen hay ở nàng hậu đó là cô tuyên bố dù có nổi tiếng và thành công thế nào cũng không bỏ học, quyết tâm học hết đại học để hoàn thành di nguyện của mẹ.

Đoàn Thiên Ân tuyên bố dù có nổi tiếng và thành công thế nào cũng không bỏ học

Thời điểm hiện tại, cuộc sống của Thiên Ân đã đủ đầy hơn phần nào. Ở một vài khoảnh khắc, ''hoa hậu nghèo nhất'' còn bị soi ra phụ kiện hàng hiệu sang chảnh, có mức giá "đắt đỏ" và "lên hương" vượt bậc sau khi đăng quang Hoa hậu. Thiên Ân nhiều lần diện hàng loạt những mẫu túi xách có trị giá từ chục triệu đến trăm triệu đồng từ loạt thương hiệu đình đám quốc tế.

Đoàn Thiên Ân nhiều lần diện hàng loạt những mẫu túi xách có trị giá từ chục triệu đến trăm triệu đồng từ loạt thương hiệu đình đám quốc tế.

Khi có cuộc sống sung túc hơn, nàng hậu 10X cũng làm sứ mệnh của một hoa hậu khi tham gia chiến dịch nấu hơn 400 xuất cơm cho người nghèo tại Long An, cũng là quê nhà của cô. Ngoài ra, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 còn trao tặng 30 triệu đồng tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm như: sữa, bánh, nước trái cây, dầu gội… đến những hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Long An.

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 còn trao tặng 30 triệu đồng tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm như: sữa, bánh, nước trái cây, dầu gội…

Chưa dừng lại ở đó, Đoàn Thiên Ân còn khiến nhiều người xúc động mạnh mẽ bởi chiến dịch rất nhân văn giành cho trẻ em gái mang tên “Khuyết Workshop”. Dự án “Khuyết Workshop” ra đời cũng là cách để Thiên Ân có thể sẻ chia cảm xúc, sưởi ấm tổn thương và lấp đầy tình yêu thương cho những bé gái đồng cảnh ngộ với mình là mồ côi mẹ từ sớm. Trong “Khuyết Workshop”, người đẹp tích cực đưa những lời khuyên cho các bé về những kỹ năng mềm cần thiết như bảo vệ, chăm sóc bản thân, quản lý cảm xúc…