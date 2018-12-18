H'Hen Niê e ấp bên bố mẹ trước giờ đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất

H'Hen Niê và bố mẹ đang trên chuyến bay trở về Việt Nam sau khi người đẹp lập kỳ tích tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018.

Kết thúc chuỗi hành trình dài ăn ngủ cùng cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 được tổ chức tại Thái Lan, H'Hen Niê cùng bố mẹ đã đáp chuyến bay trở về Việt Nam vào chiều 18/12. Trong bức ảnh được chụp trước khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất, người đẹp Ê Đê diện trang phục khá giản dị khoe vẻ đẹp cá tính vô cùng ấn tượng. Top 5 Miss Miss Universe 2018 tình cảm nép vào vai mẹ - người có nụ cười chân chất và hiền từ.

H'Hen Niê cùng bố mẹ trên chuyến bay trở về Việt Nam sau khi lập kỳ tích tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 - Ảnh: Zing

Ông Y'Krin Eban và bà H'Ngơn Nie sang Thái Lan từ ngày 15/12 để động viên tinh thần cho cô con gái giỏi giang. Cũng với trang phục dân tộc quen thuộc, bố mẹ H'Hen Niê lặng lẽ đi bên con gái từ lúc cô bắt đầu bước vào đêm chung kết cho đến khi trở về quê hương.

Họ gây ấn tượng mạnh với khán giả quốc tế bởi sự chân chất và hiền lành. Nhờ có sự hỗ trợ tinh thần rất lớn từ gia đình mà H'Hen Niê đã xuất sắc lọt vào Top 5 - lần đầu tiên làm nên kỳ tích đáng tự hào cho nhan sắc Việt Nam ở đấu trường quốc tế.

Bố mẹ H'Hen Niê sang Thái Lan cổ vũ con gái từ ngày 15/12 - Ảnh: Internet

Trong những dịp quan trọng của H'Hen Niê, bố mẹ cô chưa bao giờ bỏ lỡ - Ảnh: Internet

Qua những chia sẻ của cư dân mạng, hiện tại rất đông khán giả đã tập trung ở sân bay Tân Sơn Nhất để chào đón H'Hen Niê trở về. Thậm chí, nhiều người dân trong bản làng Ê Đê cũng đã đi xe khách đến Sài Gòn để chúc mừng gia đình Top 5 hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018.

H'Hen Niê giúp Việt Nam thăng hạng trên top nhan sắc thế giới 2018 Thành công của H'Hen Niê tại Hoa hậu Hoàn vũ 2018 cùng nhiều thành tích của các người đẹp khác như Tiểu Vy, Hương Giang Idol, Minh Tú... đã giúp Việt Nam thăng hạng trong bảng xếp hạng nhan sắc quốc tế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hhen-nie-e-ap-ben-bo-me-truoc-gio-dap-xuong-san-bay-tan-son-nhat-308279.html