Hậu ly hôn Vinh Râu, cuộc sống hiện tại của Lương Minh Trang thay đổi thế nào?

Ngoài giọng hát ngọt ngào và những bản hit gắn liền với thế hệ 9X, Lương Minh Trang còn được nhiều người biết đến bởi mối tình với diễn viên Vinh Râu (thành viên nhóm hài FapTV). Cặp đôi chính thức yêu nhau vào năm 2015, đến năm 2017 thì kết hôn.

Lương Minh Trang (SN 1994) là ca sĩ có giọng hát trong trẻo, ngọt ngào. Cô đi hát khi mới 13 tuổi và dần được công chúng yêu mến qua các ca khúc: Tan, Đứng sau một nụ cười, Em đã yêu một người...

Thế nhưng sau 4 năm chung sống, diễn viên Minh Trang cho biết cô và chồng là Vinh Râu quyết định đường ai nấy đi. Cả hai chia tay trong hòa bình và giữ mối quan hệ bạn bè.

Sau khi về chung một nhà, Lương Minh Trang hạn chế ca hát, "lui về" viết kịch bản, hỗ trợ công việc của chồng, bởi cô nghĩ nếu cả 2 đều theo đuổi nghệ thuật thì khó vun đắp hạnh phúc gia đình.

Sau 4 năm chung sống, diễn viên Minh Trang cho biết cô và chồng là Vinh Râu quyết định đường ai nấy đi

'Khi cả hai yêu thương rồi cưới nhau đều công khai cho mọi người cùng biết. Vì thế, lúc kết thúc, tôi nghĩ cũng nên để mọi người biết. Có thể chúng tôi đã hết duyên. Chuyện sau này, tôi chưa nghĩ đến vì đời còn dài mà. Chúng tôi vẫn là bạn, đồng nghiệp và giúp đỡ nhau trong công việc', Minh Trang nói.

Vinh Râu và Lương Minh Trang đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau

Mẹ ruột của Lương Minh Trang cho biết hậu ly hôn, nữ ca sĩ nhốt mình trong phòng, sống trầm lặng, không tiếp xúc thế giới bên ngoài. Ca sĩ 9X cũng thừa nhận bản thân có nhiều thay đổi, không còn lạc quan, năng động như xưa.

Về lý do "đổ vỡ" hôn nhân, Lương Minh Trang cho rằng cô và Vinh Râu đã không dành đủ thời gian cho nhau. Bên cạnh đó, sau một thời gian gắn bó, tình yêu trong cả 2 dần không còn nữa.

Lương Minh Trang cho rằng cô và Vinh Râu đã không dành đủ thời gian cho nhau

Việc tạm ngưng hoạt động ca hát một thời gian dài và biến cố hôn nhân khiến Lương Minh Trang e dè và sống khép kín hơn. Cô thừa nhận kinh tế của bản thân cũng lâm vào khó khăn. Thậm chí nữ ca sĩ không dám ra đường vì sợ tốn kém.

Lương Minh Trang cho biết cô đã thử kinh doanh nhưng dường như không đủ duyên với lĩnh vực này. Nữ ca sĩ bật khóc bởi cảm thấy bế tắc, bất lực với chính bản thân mình.

Dù gặp khó khăn, kinh tế không dư dả, vợ Vinh Râu vẫn khẳng định sẽ cố gắng thay đổi bản thân, sống lạc quan hơn

Về hoạt động nghệ thuật, Lương Minh Trang bày tỏ vì bản thân "dừng lại" khá lâu nên việc ca hát không còn thuận lợi. Thế nhưng, dù gặp nhiều khó khăn, kinh tế không dư dả, cô vẫn khẳng định sẽ cố gắng thay đổi bản thân, sống lạc quan hơn và bước ra khỏi vùng an toàn để bám trụ với đam mê, bởi cô đã gắn bó với ca hát từ khi còn rất nhỏ.