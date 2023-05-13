Lương Minh Trang hiếm hoi trải lòng về thời gian khó khăn sau biến cố hôn nhân: Nhốt mình trong phòng, sợ tiếp xúc với mọi người xung quanh

Hậu trường 13/05/2023 07:57

Lương Minh Trang từng tiết lộ phần nào nguyên do ly hôn khi nhắn nhủ Vinh Râu: "Tôi không muốn 6 năm của mình trở nên vô nghĩa".

Khoảng 7/2021, Lương Minh Trang - Vinh Râu bất ngờ đăng bài chia sẻ thông báo việc ly hôn khiến nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng và tiếc nuối. Trước nhiều dư luận trái chiều về thông báo ly hôn, Lương Minh Trang từng cho biết cô đã mất 2 năm suy nghĩ mới đưa ra quyết định này.

Theo đó, Lương Minh Trang viết: "Hai từ "hoà bình" sẽ vẫn ở đó nếu đối phương chịu tôn trọng lẫn nhau để gìn giữ "hoà bình". Mọi người có từng suy nghĩ tôi ly dị để được lợi gì? Thanh xuân, sự nghiệp, tài sản,... tôi bỏ lại tất cả. Khi ra đi, tôi tự nhủ sẽ không lấy bất cứ cái gì từ bên ấy. Cái tôi cần duy nhất là tự do và tôn trọng. Đàn ông đổ vỡ vẫn đi tiếp được, khối em vẫn bu theo. Phụ nữ đổ vỡ thì người ta miệt thị, gièm pha. Tôi đã cố gắng rất nhiều để cả hai vẫn vui vẻ làm tri kỷ với nhau. Ai ngờ một lần nữa người ta lại làm tôi thất vọng với cách cư xử trẻ con".

Lương Minh Trang hiếm hoi trải lòng về thời gian khó khăn sau biến cố hôn nhân: Nhốt mình trong phòng, sợ tiếp xúc với mọi người xung quanh - Ảnh 1
Khoảng 7/2021, Lương Minh Trang - Vinh Râu bất ngờ đăng bài chia sẻ thông báo việc ly hôn khiến nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng và tiếc nuối

Lương Minh Trang từng tiết lộ phần nào nguyên do ly hôn khi nhắn nhủ Vinh Râu: "Tôi không muốn 6 năm của mình trở nên vô nghĩa. Đằng ấy đừng háu thắng nữa, anh có thể tốt hơn như vậy rất nhiều. Đừng tự hình thành cho mình những nhân cách khác nhau nữa, hãy là chính mình đi. Nhìn anh bây giờ em chỉ thấy đau lòng. Anh từng rất nhiều lần nói sẽ bảo vệ em nhưng cách anh làm luôn ngược lại. Em thất vọng từ lần này đến lần khác. Em đã đến giới hạn của bản thân rồi".

Lương Minh Trang hiếm hoi trải lòng về thời gian khó khăn sau biến cố hôn nhân: Nhốt mình trong phòng, sợ tiếp xúc với mọi người xung quanh - Ảnh 2
Trước nhiều dư luận trái chiều về thông báo ly hôn, Lương Minh Trang từng cho biết cô đã mất 2 năm suy nghĩ mới đưa ra quyết định này.

Mới đây, trong một chương trình, Lương Minh Trang lần hiếm hoi chia sẻ trải lòng về khoảng thời gian khó khăn hậu ly hôn tình cũ. Theo đó, Lương Minh Trang nghẹn ngào tâm sự sau biến cố khiến cô sống khép kín hơn, nhốt mình trong phòng: "Em là một người lạc quan, dễ tin người. Sau rất nhiều sự kiện xảy ra , em thấy sợ người xung quanh. Em hạn chế tiếp xúc nhiều nhất có thể. Em cũng muốn ra đường gặp mọi người nhưng em bị hạn chế rất nhiều mối quan hệ". 

Lương Minh Trang hiếm hoi trải lòng về thời gian khó khăn sau biến cố hôn nhân: Nhốt mình trong phòng, sợ tiếp xúc với mọi người xung quanh - Ảnh 3
Lương Minh Trang nghẹn ngào tâm sự sau biến cố khiến cô sống khép kín hơn, nhốt mình trong phòng

Nữ ca sĩ cũng thẳng thắn bày tỏ rằng hi vọng mọi người hạn chế nhắc đến tên cô mà đi kèm với chồng cũ, cô nói: “Trang muốn mọi người công nhận Trang đơn thuần chỉ là Lương Minh Trang chứ không phải là vợ cũ Vinh Râu. Thật sự Trang bị áp lực rất nhiều khi mọi người gọi như vậy. Ai cũng có quá khứ vui hay buồn cũng là quá khứ, nhưng hiện tại và tương lai nếu cứ gắng kèm với quá khứ sẽ không đi tiếp được. Hiện tại Trang đã có cuộc sống mới, độc lập, vui vẻ hơn mỗi ngày, làm những điều mình thích, không gò bó, Trang trở lại là chính Trang và không muốn bị gắng mác là vợ cũ của ai nữa. Trang đã đi hát từ năm 13 tuổi rồi, nên khi bị gắng một cái mác như vậy Trang rất buồn”.

Lương Minh Trang hiếm hoi trải lòng về thời gian khó khăn sau biến cố hôn nhân: Nhốt mình trong phòng, sợ tiếp xúc với mọi người xung quanh - Ảnh 4
Nữ ca sĩ cũng thẳng thắn bày tỏ rằng hi vọng mọi người hạn chế nhắc đến tên cô mà đi kèm với chồng cũ

Được biết, Vinh Râu và Lương Minh Trang kết hôn vào tháng 12/2017. Trước đó, cả hai đã có 2 năm hẹn hò. Hôn lễ của cặp đôi có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt. Sau nhiều năm chung sống, Vinh Râu và Lương Minh Trang vẫn chưa sinh con.

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Từ khóa:   Lương Minh Trang Vinh Râu Vinh Râu - Lương Minh Trang ly hôn

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