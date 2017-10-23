Giật mình trước khuôn mặt không trang điểm của sao nam Việt

Hậu trường 23/10/2017 20:12

Khi trút bỏ lớp son phấn, khuôn mặt mộc của nhiều sao nam Việt khiến cho công chúng không khỏi bất ngờ.

Là người nổi tiếng nên mỗi khi xuất hiện trước công chúng cũng như lên sân khấu, nghệ sỹ nào cũng cũng muốn mình thật chỉn chu trong mắt khán giả. Với lịch diễn dày đặc, thiếu ngủ nên việc makeup đã trở thành thói quen của nhiều nghệ sĩ nam. Nếu muốn biết sau lớp son phấn, gương mặt mộc của các mỹ nam làng giải trí Việt như thế nào, hãy xem những hình ảnh sau đây.

Giật mình trước khuôn mặt không trang điểm của sao nam Việt - Ảnh 1
Nam diễn viên Kim Lý có lẽ là một trong những nghệ sĩ ‘lười’ trang điểm nhất bởi lẽ các đường nét trên khuôn mặt anh vốn dĩ đã hoàn hảo rồi - Ảnh: Internet

Giật mình trước khuôn mặt không trang điểm của sao nam Việt - Ảnh 2
‘Bạn trai tin đồn’ của ca sĩ Hoàng Thùy Linh – người mẫu Vĩnh Thụy cũng là một trong những sao Việt được nhận định không cần công nghệ makeup vẫn tỏa sáng như thường -  Ảnh: Internet

Giật mình trước khuôn mặt không trang điểm của sao nam Việt - Ảnh 3
Sở hữu ngoại hình đẹp trai, nam ca sĩ “Anh sẽ về sớm thôi” luôn khiến fan ‘thấp thỏm không yên’ mỗi lần update những bức ảnh ‘mộc’ như thế này - Ảnh: Internet

Giật mình trước khuôn mặt không trang điểm của sao nam Việt - Ảnh 4
Liên tục xuất hiện trong các sự kiện với khuôn mặt trang điểm kỹ càng nhưng gương mặt mộc của Sơn Tùng khiến người hâm mộ bất ngờ bởi làn da mịn màng không khác gì con gái - Ảnh: Internet

Giật mình trước khuôn mặt không trang điểm của sao nam Việt - Ảnh 5
Có lẽ do lịch trình diễn dày đặc, thiếu ngủ triền miên mà khuôn mặt nam MC Trấn Thành khi không trang điểm có khá nhiều mụn thâm, không được mịn màng - Ảnh: Internet

Giật mình trước khuôn mặt không trang điểm của sao nam Việt - Ảnh 6
Noo Phước Thịnh là một trong những mỹ nam rất chăm chỉ khoe mặt mộc với fan -  Ảnh: Internet

Giật mình trước khuôn mặt không trang điểm của sao nam Việt - Ảnh 7
Đào Bá Lộc là một trong những sao rất chăm makeup bởi thiếu đi bước này trông khuôn mặt nam ca sĩ ‘Thanh Xuân’ trông hơi hốc hác, thiếu sức sống - Ảnh: Internet

Giật mình trước khuôn mặt không trang điểm của sao nam Việt - Ảnh 8
Nam nghệ sĩ Hoài Linh để lộ rõ dấu vết thời gian khi để gương mặt mộc hoàn toàn trong hậu trường một chương trình - Ảnh: Internet

Giật mình trước khuôn mặt không trang điểm của sao nam Việt - Ảnh 9
Có lẽ do biết cách tiết chế khi makeup mà mặt mộc của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không khác là bao - Ảnh: Internet

Giật mình trước khuôn mặt không trang điểm của sao nam Việt - Ảnh 10
Ngô Kiến Huy có lẽ chỉ nhờ cậy đến son phấn khi lên sân khấu mà thôi vì với những bức ảnh hàng ngày anh thường nói không với mỹ phẩm - Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Sao Việt Sao nam Việt Đàm Vĩnh Hưng Noo Phước Thịnh Kim Lý

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