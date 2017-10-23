Giật mình trước khuôn mặt không trang điểm của sao nam Việt

Là người nổi tiếng nên mỗi khi xuất hiện trước công chúng cũng như lên sân khấu, nghệ sỹ nào cũng cũng muốn mình thật chỉn chu trong mắt khán giả. Với lịch diễn dày đặc, thiếu ngủ nên việc makeup đã trở thành thói quen của nhiều nghệ sĩ nam. Nếu muốn biết sau lớp son phấn, gương mặt mộc của các mỹ nam làng giải trí Việt như thế nào, hãy xem những hình ảnh sau đây.