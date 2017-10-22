Điểm mặt những sao nam quá tứ tuần vẫn chưa chịu lấy vợ của showbiz Việt

Trong khi bạn bè, đồng nghiệp đã vợ con đề huề thì những nam tài tử này của làng giải trí vẫn chưa chịu lấy vợ. Đã quá tứ tuần, không còn trẻ nữa nhưng có lẽ họ còn cân nhắc kỹ chuyện hôn nhân. Hãy cùng điểm mặt những sao nam độc thân lâu năm của showbiz Việt.

Là một trong những cái tên đình đám nhất showbiz Việt với khối tài sản kếch xù, thế nhưng hiện tại Đàm Vĩnh Hưng vẫn đi về lẻ bóng. Việc chưa chịu lấy vợ của "ông hoàng nhạc Việt" đã trở thành chủ đề bàn tán của nhiều người.

Rất ít khi thấy nam ca sĩ xuất hiện trong những tin đồn tình ái, có lẽ ngoài Mỹ Tâm ra thì Mr. Đàm vẫn khó có tình cảm với một ai đó. Mỹ Tâm cũng chính là cô gái duy nhất Đàm Vĩnh Hưng công khai tình yêu trên báo giới nhiều lần.

Trong những năm qua, Đàm Vĩnh Hưng im hơi lặng tiếng về vấn đề lập gia đình. Tuy nhiên đầu năm nay anh đã từng lên tiếng thừa nhận mình đã có người yêu. Đặc biệt, trong lần sinh nhật tuổi 46 vừa rồi anh cũng đã thổ lộ: "Lúc trước thì không có thèm tình yêu thích sự nghiệp hơn. Bây giờ thấy ai cũng có rồi, mình lại ước có một tình yêu có thật. Chứ đi show thì toàn kéo vali đi một mình, làm gì cũng một mình hết. Đêm về hát được một đống tiền cũng kê đầu ngủ một mình chứ không có ai đếm phụ".

Có vẻ, Đàm Vĩnh Hưng đã có một dự tính nào đó cho chuyện hôn nhân của mình. Nhiều người hy vọng trong một tương lai không xa anh không còn phải "làm gì cũng một mình hết" nữa.

Nguyễn Phi Hùng

Ca sĩ, diễn viên Phi Hùng gia nhập làng giải trí đã từ rất lâu. Với ngoại hình điển trai, giọng hát ấm áp đặc biệt là lối sống nói không với scandal, anh được rất nhiều khán giả yêu quý. Được mến mộ nhiều là thế nhưng chuyện lấy vợ của anh vẫn cứ gián đoạn.

Những tin đồn về giới tính cứ đeo bám suốt sự nghiệp của anh khiến việc kết hôn càng khó khăn hơn. Nguyễn Phi Hùng không muốn để vội vã kết hôn mà lựa chọn sai người, có lẽ đây là lý do vì sao đã tuổi 40 mà anh vẫn chưa tìm được một nửa.

Giờ đây, Phi Hùng vẫn chuyên tâm vào sự nghiệp của mình. Biến mất khỏi showbiz một thời gian, mới đây nam ca sĩ đã trở lại với album nhạc trẻ. Dù thế nào đi nữa, Nguyễn Phi Hùng vẫn là cái tên được công chúng ủng hộ và yêu mến.

Lý Hùng

Nam tài tử màn ảnh Việt - Lý Hùng đã trở thành gương mặt quen thuộc mỗi khi nhắc đến những sao nam "lười" lấy vợ. Nổi tiếng và thành công từ rất sớm, Lý Hùng có nhiều cơ hội hợp tác và gặp gỡ với những người đẹp như Diễm Hương, Việt Trinh, Y Phụng, Lý Thu Thảo... Thế nhưng chuyện tình của anh trên màn ảnh và thực tế lại hoàn toàn trái ngược nhau.

Có thể nói, Lý Hùng là ngôi sao điện ảnh điển trai rất được lòng khán giả nữ được biệt là những thập niên 1990. Anh đã trải qua một cuộc tình 4 năm với diễn viên Y Phụng. Thế nhưng duyên phận chưa tới nên sau khi chia tay nam tài tử vẫn cô đơn lẻ bóng.

Ở tuổi 48, giờ đây Lý Hùng vẫn sống cùng bố mẹ tại một biệt thự mới xây ở TP. Hồ Chí Minh. Với anh, điều hạnh phúc nhất là lo cho cha mẹ được sống an nhàn tuổi về già, việc chưa lấy vợ chỉ là duyên chưa tới.

Trương Minh Quốc Thái

Là một nam diễn viên tài năng với vẻ ngoài cuốn hút, thế nhưng ở độ tuổi 43 Trương Minh Quốc Thái vẫn lựa chọn một cuộc sống độc thân. Trong cuộc đời làm nghệ thuật, anh đã tham gia không ít những tác phẩm truyền hình nổi tiếng. Mỗi lần nhắc đến anh khán giả đều nhớ về một anh chàng điển trai và ấm áp.

Ở giới showbiz, Quốc Thái khá kín tiếng và những vấn đề riêng tư của anh ít khi được chia sẻ. Lối sống khép kín, thích yên tĩnh và tự do có lẽ đã trở thành một trong những nguyên nhân khiến việc kết hôn của anh bị gián đoạn. Ngoài ra, anh còn cho rằng sự cô đơn của mình là do còn “nặng duyên” với nghề diễn. Với anh nghệ thuật chính là nguồn sống.

Thay vì cứ phải nhắc đi nhắc lại chuyện kết hôn thì Trương Minh Quốc Thái lại tìm đến thú vui khác: du lịch tự do. Đối với anh cuộc sống độc thân để tự do và sống hết mình mới là điều quan trọng nhất.