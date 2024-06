'Đệ nhất mỹ nhân Sài thành' từng thừa nhận là người thứ 3, làm mẹ đơn thân khi 21 tuổi, giờ U40 bị con gái thúc giục lấy chồng

Tuy nhiên, dấu mốc quan trọng đánh dấu tên tuổi của Kim Tuyến chắc phải nói khi tham gia phim ảnh

Sau những thành công gặt hái trong sự nghiệp diễn xuất, bỗng có thời gian Kim Tuyến dường như mất hút khỏi làng giải trí vì đời tư của Kim Tuyến gây nhiều ồn ào khi vướng lùm xùm tình ái với diễn viên Huy Khánh.

Nói về scandal tình ái năm đó, tháng 5/2022, chia sẻ với báo Thanh Niên, nữ diễn viên thẳng thắn thừa nhận bản thân từng là người thứ ba, bất chấp theo đuổi tình yêu một cách mù quáng. Nữ diễn viên cũng chia sẻ vì bản thân không biết Huy Khánh đã có gia đình nên mới dẫn đến mọi chuyện ồn ào như vậy.

Sau chuyện tình ồn ào này, Kim Tuyến bất ngờ kết hôn với mối tình đầu khi mới 19 tuổi. Tuy nhiên, cuộc đời không như mơ, Kim Tuyến vỡ mộng hôn nhân sau 2 năm. Đến lúc 21 tuổi, nữ diễn viên đã trở thành mẹ đơn thân của một bé gái.



Nói về biến cố hôn nhân, Kim Tuyến từng chia sẻ: "10 năm về trước, xung quanh mình như có một áng mây mù. Bởi lúc đó mình có rất nhiều nỗi lo của một bà mẹ trẻ, thiếu kiến thức đối với việc chăm sóc một đứa trẻ, bước vào cuộc sống mẹ đơn thân. Nhưng mà bây giờ áng mây đó đã được xua đi hẳn. Đôi khi mình bất chợt cảm thấy hạnh phúc, bởi vì bây giờ mình đã có một người bạn thực sự, đó là con gái ruột của mình. Điều đó làm Tuyến vững tâm theo đuổi bất cứ điều gì mà mình mong muốn, kể cả nghệ thuật, kể cả khám phá hay thử sức ở một lĩnh vực mới nào đó".



Hiện tại dù đã ở ngưỡng U40, nhưng bà mẹ 1 con vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung cùng gu thời trang tinh tế. Cuối năm 2023, sự nghiệp của Kim Tuyến có bước ngoặt đáng nhớ khi cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT).

Bên cạnh công việc diễn viên, Kim Tuyến còn làm thêm kinh doanh vì công việc này giúp cô tự do về thời gian để đáp ứng được nghề chính là đóng phim. Cô cho biết: "Nó giúp tôi không bị nặng nề kinh tế, giúp tôi tự do hơn trong việc lựa chọn vai diễn cho mình. Có vai hay nhưng ít tiền, khi tôi thoải mái kinh tế thì sẽ không còn quan trọng nữa, chọn vì nó hay. Tôi cảm thấy đó là sự may mắn".

Nhiều năm qua, sau hôn nhân đổ vỡ, khán giả vẫn thấy "cô ba Trang" lẻ bóng nuôi con và không có người đàn ông bên cạnh. Nói về việc có tình yêu ở độ tuổi vững vàng về mọi mặt, nữ diễn viên cho biết: "Người đàn ông này chắc chắn cần phải có tài, biết cho đi và có sự bao dung, biết nghĩ cho người khác. Gia trưởng, ích kỷ quá không lo được cho tôi đâu. Người này phải làm cho tôi nể, thành công trong cuộc sống.

Tôi không đặt nặng chuyện yêu người trong nghề, nếu như nghĩ xấu người trong nghề thì giống như đang nghĩ xấu về bản thân mình. Tôi không còn giới hạn đó nữa, tôi mở rộng và chỉ cần thỏa tiêu chí trên 18 tuổi là được".

Đặc biệt, Kim Tuyến còn tiết lộ con gái rất ủng hộ mẹ có tình yêu mới và thường xuyên thúc giục cô đi lấy chồng. Tuy nhiên, niềm vui hiện tại của cô đơn giản là những việc nhỏ như nghe podcast, lướt mạng xã hội, chăm sóc người thân,... Những điều này làm cô cảm thấy người thân gần gũi bên cạnh và không cảm thấy cô đơn.