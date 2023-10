Diễn viên nhí Đất Phương Nam sau 26 năm: Người sự nghiệp tình duyên lận đận, người lang bạt, làm đủ nghề kiếm cơm

Những tưởng sau bộ phim, con đường sự nghiệp của bé An (Hùng Thuận thủ vai) và bé Cò (Phùng Ngọc thủ vai) sẽ trải đầy hoa hồng. Nhưng đời không như là mơ, cuộc sống của cả hai hiện tại lại vô cùng trắc trở.

Đất Phương Nam là phim truyền hình huyền thoại, làm nên tuổi thơ của nhiều khán giả Việt. Đây là bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi và lên sóng vào năm 1997. Câu chuyện xoay quanh những con người dân quê bình dị, Đất Phương Nam đã mang đến cho công chúng những thước phim thật sự ấn tượng, lột tả chân thật và hấp dẫn cuộc sống của người con Nam Bộ thời kỳ bị thực dân Pháp xâm lược. Các diễn viên góp mặt trong phim đều để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ, đặc biệt là gương mặt ngây thơ, lối diễn tự nhiên của bé An và bé Cò.

Gương mặt ngây thơ, lối diễn tự nhiên của bé An và bé Cò đã để lại nhiều dấu ấn.

Về phần Hùng Thuận, anh đảm nhận vai diễn đình đám này vào năm 12 tuổi. Dù thời điểm đó, anh chỉ là một cậu bé 'chân ướt chân ráo' dấn chân vào con đường diễn xuất nhưng Hùng Thuận đã để lại hình ảnh khó phai trong lòng khán giả. Hành trình đi tìm cha rồi lưu lạc tha phương của bé An được nam diễn viên thể hiện chân thật đến nỗi khán giả khi nhìn Hùng Thuận chỉ nhớ đến bé An. Việc xây dựng một tượng đài nhân vật sống mãi trong lòng khán giả không phải ai cũng làm được. Tuy nhiên, đó lại là con dao hai lưỡi, 'cái bóng' của bé An quá lớn, khiến Hùng Thuận không thể vượt qua.

Hùng Thuận đảm nhận vai diễn đình đám này vào năm 12 tuổi.

'Cái bóng' của bé An quá lớn, khiến Hùng Thuận không thể vượt qua

Sau vai An, Hùng Thuận quay lại trường hoàn thành chương trình học. Sau đó anh có lấn sân sang ca hát cùng 2 nhóm nhạc, nhưng lại không có bước tiến nổi bật. Sau khi tách nhóm, bẫng đi vài năm Hùng Thuật tham gia diễn xuất và tạo dấu ấn trong bộ phim Cổng Mặt Trời. Nhưng vai diễn đó vẫn không thể vượt qua thành công mà bé An mang lại. Suốt sau đó, sự nghiệp của Hùng Thuận dậm chân tại chỗ.