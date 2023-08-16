Diễn viên Người Phán Xử giải nghệ vì bệnh tim, sau 1 năm tiếp tục khiến người hâm mộ lo lắng vì lộ ảnh ở Bệnh viện Phổi Hà Nội

Hậu trường 16/08/2023 14:20

Diễn viên Tùng Dương gây bất ngờ khi đăng ảnh trên giường bệnh tại Bệnh viện phổi Hà Nội.

Theo đó, mới đây, diễn viên Tùng Dương bất ngờ chia sẻ loạt hình ảnh đang ở viện. Anh viết kèm dòng trạng thái: "Cuộc đời vẫn đẹp sao. Oh zee!". Trong ảnh, nam diễn viên "cá ngão" của "Người phán xử" mặc áo bệnh nhân, tay dán nhiều dây chuyền nước. Được biết, diễn viên Tùng Dương đang ở Bệnh viện phổi Hà Nội. Dưới phần bình luận, bạn bè gửi lời hỏi thăm và động viên tới Tùng Dương. Tuy nhiên, phía nam diễn viên vẫn chưa tiết lộ về bệnh tình của bản thân.

Diễn viên Người Phán Xử giải nghệ vì bệnh tim, sau 1 năm tiếp tục khiến người hâm mộ lo lắng vì lộ ảnh ở Bệnh viện Phổi Hà Nội - Ảnh 1Diễn viên Người Phán Xử giải nghệ vì bệnh tim, sau 1 năm tiếp tục khiến người hâm mộ lo lắng vì lộ ảnh ở Bệnh viện Phổi Hà Nội - Ảnh 2

Diễn viên Người Phán Xử giải nghệ vì bệnh tim, sau 1 năm tiếp tục khiến người hâm mộ lo lắng vì lộ ảnh ở Bệnh viện Phổi Hà Nội - Ảnh 3
 Nam diễn viên nhập viện tại Bệnh viện Phổi Hà Nội

Trước đó, vào cuối tháng 3/2022, nhiều đồng nghiệp và khán giả lo lắng khi diễn viên Tùng Dương chia sẻ những hình ảnh đang năm viện trên trang cá nhân. Theo chia sẻ của người nhà, đây là lần nhập viện thứ 3 của nam diễn viên, nguyên nhân do đột ngột bị nhồi máu cơ tim. 

Diễn viên Người Phán Xử giải nghệ vì bệnh tim, sau 1 năm tiếp tục khiến người hâm mộ lo lắng vì lộ ảnh ở Bệnh viện Phổi Hà Nội - Ảnh 4
 Bệnh tim bẩm sinh khiến Tùng Dương tuyên bố giải nghệ vào năm ngoái 

Được biết, Tùng Dương mắc bệnh bẩm sinh, bị chứng cầu cơ tim, thêm ngoại tâm thu thất, tim đập loạn, bỏ nhịp. Đấy cũng là lý do chính khiến anh ngừng đóng phim.

"Từ vài năm nay, do bệnh tim có diễn tiến không lạc quan nên tôi không đóng phim được nữa. Nói chung là giải nghệ rồi vì sức khỏe không đảm bảo, còn sức thì ở nhà viết kịch bản thôi", Tùng Dương chia sẻ trước đó.

Diễn viên Người Phán Xử giải nghệ vì bệnh tim, sau 1 năm tiếp tục khiến người hâm mộ lo lắng vì lộ ảnh ở Bệnh viện Phổi Hà Nội - Ảnh 5Diễn viên Người Phán Xử giải nghệ vì bệnh tim, sau 1 năm tiếp tục khiến người hâm mộ lo lắng vì lộ ảnh ở Bệnh viện Phổi Hà Nội - Ảnh 6

Diễn viên Người Phán Xử giải nghệ vì bệnh tim, sau 1 năm tiếp tục khiến người hâm mộ lo lắng vì lộ ảnh ở Bệnh viện Phổi Hà Nội - Ảnh 7
Những vai diễn ấn tượng của Tùng Dương 

Diễn viên Tùng Dương sinh năm 1969, là gương mặt quen thuộc với khán giả khi từng đảm nhận nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình như Hành Trình Bí Ẩn, Những Người Độc Thân Vui Vẻ, Đầm Lầy Bạc. Vai diễn gây ấn tượng gần đây của nam nghệ sĩ là Đồng "cá ngão" trong Người Phán Xử Tiền Truyền. Tuy nhiên vì lý do sức khỏe nên những năm qua, anh tham gia làm biên kịch và đào tạo diễn viên trẻ.

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Từ khóa:   Diễn viên Tùng Dương Tùng Dương sao Việt

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