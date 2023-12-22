Diễm My 9x và chồng doanh nhân vỡ òa, rơi nước mắt hạnh phúc khi trao lời thề nguyện tình yêu

Hậu trường 22/12/2023 09:24

Trong ngày vui, cô dâu chọn chiếc váy trắng tinh khôi đơn giản nhưng vẫn rạng rỡ, yêu kiều.

Tối qua (21/12), nửa showbiz Việt quy tụ tham dự lễ cưới của diễn viên Diễm My 9x và chồng doanh nhân tại một nhà hàng tiệc cưới sang trọng ở TP.HCM. Không gian buổi tiệc được đầu tư trang trí như khu vườn cổ tích với tràn ngập hoa tươi và ánh sáng lấp lánh.

Nữ diễn viên và chồng đã dành thời gian dài để chuẩn bị cho ngày vui. Diễm My 9x bày tỏ bản thân hạnh phúc khi được khoác lên mình chiếc váy cưới. Khoảnh khắc cô dâu trong chiếc váy trắng được điểm xuyến hoa bước vào lễ đường vô cùng xinh đẹp, kiều diễm.

Diễm My 9x và chồng doanh nhân vỡ òa, rơi nước mắt hạnh phúc khi trao lời thề nguyện tình yêu - Ảnh 1

Khoảnh khắc cô dâu trong chiếc váy trắng được điểm xuyến hoa bước vào lễ đường vô cùng xinh đẹp, kiều diễm

Trong giờ phút trọng đại nhất của buổi lễ, Diễm My xúc động đọc lời thề nguyện ngọt ngào dành cho ông xã đánh dấu hành trình mới sau 7 năm yêu nhau. Cô xúc động: “Gấu ơi, 7 năm trôi qua như một cái chớp mắt, em không ngờ là mình đã đứng ở đây, trên lễ đường này để nói những lời thề nguyện. Và hôm nay, em chính thức trở thành vợ của anh. Anh đã cho em rất nhiều thứ, đó là sự tử tế, sự kiên nhẫn, tình yêu thương và đặc biệt là sự lạc quan.

Diễm My 9x và chồng doanh nhân vỡ òa, rơi nước mắt hạnh phúc khi trao lời thề nguyện tình yêu - Ảnh 2
Chú rể xúc động khi cô dâu trao lời thề nguyện

Anh đã thay đổi em từ một cô gái hay buồn, hay thu mình lại với một trái tim tan vỡ, một cô gái không biết thưởng thức cuộc sống, từ một cô gái nghĩ rằng mình không xứng đáng với tình yêu thương của một người nào khác ngoài mẹ mình trở nên tin vào cuộc sống và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Anh đã làm cho trái tim em trở nên ấm áp hơn. Anh đã dắt em đi đến những nơi em chưa từng đến, ăn những món ăn mà em chưa bao giờ được ăn. Mình cùng xem phim, mình cùng chạy bộ, mình cùng vượt qua những ngọn núi, vượt qua những biến cố và những nỗi đau tột cùng trong trái tim của em. Anh đã chưa bao giờ từ bỏ em, luôn động viên em, thấu hiểu em.

Lần đầu tiên trong cuộc đời em thấy một người ngoài mẹ em ra, xem phim em đóng một cách rất chăm chú, khóc cười và cảm xúc theo nhân vật của em. Anh là người thầy, một người bạn đồng hành tốt nhất em từng có và từ đây về sau sẽ là chồng em. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, làm chỗ dựa vững chãi cho em. Anh là nhà, là tình yêu duy nhất và cuối cùng của em, em yêu anh!”.

Diễm My 9x và chồng doanh nhân vỡ òa, rơi nước mắt hạnh phúc khi trao lời thề nguyện tình yêu - Ảnh 3
Đáp lại lời chân tình từ vợ, Vinh Nguyễn cũng dành những lời nhắn nhủ ngọt ngào: “Em là nguồn cảm hứng và là nguồn động lực trong cuộc sống của anh"

Đáp lại lời chân tình từ vợ, Vinh Nguyễn cũng dành những lời nhắn nhủ ngọt ngào: “Em là nguồn cảm hứng và là nguồn động lực trong cuộc sống của anh. Mỗi khi anh nhìn thấy nụ cười trên môi của em thì anh biết rằng mọi khó khăn thử thách đều chắc chắn sẽ vượt qua. Anh yêu em”. Trong thời khắc thiêng liêng khi đọc lời thề nguyện, cả hai rơi những giọt nước mắt hạnh phúc".

Tại đám cưới, Diễm My 9X và dàn phù dâu cùng hát ca khúc "I will follow him". Tiếp theo đó, chú rể Vinh Nguyễn cùng dàn phù rể cũng đã thể hiện tiết mục "Marry you". Đây cũng chính là tiết mục đặc biệt mà cặp đôi muốn dành tặng khách mời.

Diễm My 9x và chồng doanh nhân vỡ òa, rơi nước mắt hạnh phúc khi trao lời thề nguyện tình yêu - Ảnh 4
Tại đám cưới, Diễm My 9X và dàn phù dâu cùng hát ca khúc "I will follow him"

Trong suốt 7 năm yêu nhau, căp đôi không tránh được những thăm trầm, yêu xa và cãi vã. Nhưng sau tất cả, Diễm My và Vinh Nguyễn lại càng hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Cuối năm 2022, nữ diễn viên được bạn trai cầu hôn ngay trên khinh khí cầu.

Diễm My 9x và chồng doanh nhân vỡ òa, rơi nước mắt hạnh phúc khi trao lời thề nguyện tình yêu - Ảnh 5
Ngày 16/12 vừa qua, cặp đôi trẻ đã tổ chức một buổi lễ ăn hỏi riêng tư, kín đáo. Diễm My 9x và chồng đã nhận của hồi môn xịn xò từ gia đình 2 bên

Ngày 16/12 vừa qua, cặp đôi trẻ đã tổ chức một buổi lễ ăn hỏi riêng tư, kín đáo. Diễm My 9x và chồng đã nhận của hồi môn xịn xò từ gia đình 2 bên. Theo đó, cô dâu Diễm My 9X được nhà doanh nhân Vinh Nguyễn tặng nhẫn, kiềng vàng và đặc biệt là 1 chiếc nhẫn kim cương "size khủng". Không chỉ thế, doanh nhân Vinh Nguyễn còn chuẩn bị các tráp bánh, heo quay, đôi long phụng, trà... theo đúng phong tụ cưới hỏi của người Việt Nam.

Diễm My 9x và chồng doanh nhân vỡ òa, rơi nước mắt hạnh phúc khi trao lời thề nguyện tình yêu - Ảnh 6
Biệt thự mới làm nơi "an cư lạc nghiệp" cho vợ chồng cô được bố mẹ chồng trao tặng trong lễ hỏi

Sau khi thực hiện các nghi thức ở nhà gái, Diễm My 9X được người thân và hội bạn thân thiết đưa về nhà chồng. Biệt thự tân hôn bề thế của cặp đôi cũng được hé lộ. Nhà riêng của doanh nhân Vinh Nguyễn có màu trắng chủ đạo, 2 tầng và thiết kế theo phong cách hiện đại. Trong lễ gia tiên, bố mẹ chồng của Diễm My 9X cũng xác nhận tặng biệt thự mới làm nơi "an cư lạc nghiệp" cho vợ chồng cô.

Loạt ảnh đám cưới Diễm My 9x và doanh nhân Vinh Nguyễn: Trấn Thành, vợ chồng Nhã Phương, Trường Giang cùng dàn sao Việt tới chúc mừng

Loạt ảnh đám cưới Diễm My 9x và doanh nhân Vinh Nguyễn: Trấn Thành, vợ chồng Nhã Phương, Trường Giang cùng dàn sao Việt tới chúc mừng

Gần như cả showbiz Việt quy tụ tại lễ cưới của Diễm My 9X và doanh nhân Vinh Nguyễn diễn ra tối 21/12 tại TPHCM. Nhiều đồng nghiệp khác cũng tới chúc mừng hạnh phúc của nữ diễn viên 9X.

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