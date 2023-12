Diễm My 9x và chồng doanh nhân vỡ òa, rơi nước mắt hạnh phúc khi trao lời thề nguyện tình yêu

Chú rể xúc động khi cô dâu trao lời thề nguyện

Anh đã thay đổi em từ một cô gái hay buồn, hay thu mình lại với một trái tim tan vỡ, một cô gái không biết thưởng thức cuộc sống, từ một cô gái nghĩ rằng mình không xứng đáng với tình yêu thương của một người nào khác ngoài mẹ mình trở nên tin vào cuộc sống và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Anh đã làm cho trái tim em trở nên ấm áp hơn. Anh đã dắt em đi đến những nơi em chưa từng đến, ăn những món ăn mà em chưa bao giờ được ăn. Mình cùng xem phim, mình cùng chạy bộ, mình cùng vượt qua những ngọn núi, vượt qua những biến cố và những nỗi đau tột cùng trong trái tim của em. Anh đã chưa bao giờ từ bỏ em, luôn động viên em, thấu hiểu em.

Lần đầu tiên trong cuộc đời em thấy một người ngoài mẹ em ra, xem phim em đóng một cách rất chăm chú, khóc cười và cảm xúc theo nhân vật của em. Anh là người thầy, một người bạn đồng hành tốt nhất em từng có và từ đây về sau sẽ là chồng em. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, làm chỗ dựa vững chãi cho em. Anh là nhà, là tình yêu duy nhất và cuối cùng của em, em yêu anh!”.

Đáp lại lời chân tình từ vợ, Vinh Nguyễn cũng dành những lời nhắn nhủ ngọt ngào: “Em là nguồn cảm hứng và là nguồn động lực trong cuộc sống của anh. Mỗi khi anh nhìn thấy nụ cười trên môi của em thì anh biết rằng mọi khó khăn thử thách đều chắc chắn sẽ vượt qua. Anh yêu em”. Trong thời khắc thiêng liêng khi đọc lời thề nguyện, cả hai rơi những giọt nước mắt hạnh phúc".

Tại đám cưới, Diễm My 9X và dàn phù dâu cùng hát ca khúc "I will follow him". Tiếp theo đó, chú rể Vinh Nguyễn cùng dàn phù rể cũng đã thể hiện tiết mục "Marry you". Đây cũng chính là tiết mục đặc biệt mà cặp đôi muốn dành tặng khách mời.

Trong suốt 7 năm yêu nhau, căp đôi không tránh được những thăm trầm, yêu xa và cãi vã. Nhưng sau tất cả, Diễm My và Vinh Nguyễn lại càng hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Cuối năm 2022, nữ diễn viên được bạn trai cầu hôn ngay trên khinh khí cầu.

Ngày 16/12 vừa qua, cặp đôi trẻ đã tổ chức một buổi lễ ăn hỏi riêng tư, kín đáo. Diễm My 9x và chồng đã nhận của hồi môn xịn xò từ gia đình 2 bên. Theo đó, cô dâu Diễm My 9X được nhà doanh nhân Vinh Nguyễn tặng nhẫn, kiềng vàng và đặc biệt là 1 chiếc nhẫn kim cương "size khủng". Không chỉ thế, doanh nhân Vinh Nguyễn còn chuẩn bị các tráp bánh, heo quay, đôi long phụng, trà... theo đúng phong tụ cưới hỏi của người Việt Nam.

Sau khi thực hiện các nghi thức ở nhà gái, Diễm My 9X được người thân và hội bạn thân thiết đưa về nhà chồng. Biệt thự tân hôn bề thế của cặp đôi cũng được hé lộ. Nhà riêng của doanh nhân Vinh Nguyễn có màu trắng chủ đạo, 2 tầng và thiết kế theo phong cách hiện đại. Trong lễ gia tiên, bố mẹ chồng của Diễm My 9X cũng xác nhận tặng biệt thự mới làm nơi "an cư lạc nghiệp" cho vợ chồng cô.