Diễm My 9x hé lộ cuộc sống nàng dâu mới sau 3 tháng kết hôn, sẵn sàng kế hoạch săn 'rồng vàng' đầu lòng

Tháng 12/2023 vừa qua, Diễm My 9x và ông xã doanh nhân Vinh Nguyễn đã chính thức về chung một nhà sau 7 năm yêu nhau. Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hiện tại, nữ diễn viên nói, hơn 3 tháng bước vào cuộc sống hôn nhân là cảm giác tuyệt vời với cô. Người đẹp cảm nhận được sự yêu thương từ các thành viên trong gia đình.

Tháng 12/2023 vừa qua, Diễm My 9x và ông xã doanh nhân Vinh Nguyễn đã chính thức về chung một nhà sau 7 năm yêu nhau

Đáng chú ý, Diễm My cho biết cô và chồng đang lên kế hoạch sinh con, sẵn sàng cho việc làm bố mẹ. Cặp đôi muốn có "bé rồng" trong năm Giáp Thìn 2024. Người đẹp cho biết thêm nếu đến năm 35 tuổi vẫn chưa có con, cô sẽ làm thụ tinh nhân tạo. Tuy nhiên, họ không tạo áp lực, mà để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Với Diễm My 9X, cô ưu tiên phương pháp sinh con tự nhiên, chưa nghĩ đến việc can thiệp các phương pháp hỗ trợ sinh sản.

Đáng chú ý, Diễm My cho biết cô và chồng đang lên kế hoạch sinh con, sẵn sàng cho việc làm bố mẹ. Cặp đôi muốn có "bé rồng" trong năm Giáp Thìn 2024

Người đẹp 9x chia sẻ: "Tôi nghe nói, mới đầu năm 2024 nhưng đã có đến 13.000 'rồng con' chào đời, dự kiến dân số sẽ tăng trong năm nay. Vợ chồng quan điểm, chuyện con cái là tùy duyên, nếu hai vợ chồng may mắn có 'rồng con' thì rất vui.