Dân mạng cười ‘té ghế’ trước màn đối thoại siêu hài hước của bố con Xuân Bắc về chuyện cắt giảm chi tiêu mùa dịch

Hậu trường 20/03/2020 17:19

Bài đăng mới nhất của nam nghệ sĩ Xuân Bắc trên trang Facebook cá nhân đang thu hút sự chú ý của không ít cư dân mạng.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát, showbiz Việt gần như đóng băng và hàng loạt nghệ sĩ phải hủy lịch trình. Trước tình hình kinh tế khó khăn, một số sao Việt phải bán bất động sản để trang trải cuộc sống.

Mới đây, nghệ sĩ Xuân Bắc vừa đăng tải câu chuyện về việc tiết kiệm chi tiêu mùa dịch lên trang Facebook cá nhân.

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Bài đăng của nghệ sĩ Xuân Bắc - Ảnh: FB

Cụ thể, nam nghệ sĩ thuật lại cuộc trò chuyện với hai cậu con trai Minh và Bi:

“Bố: 2 đứa nghe bố nói này!

Minh: Vâng (mắt vẫn xem TV).

Bi: Bố cứ nói con vẫn đang nghe ạ (tay gắp miếng sườn).

Bố: Nghiêm túc!!!

Bố: Với tình hình dịch bệnh như thế này, nhà mình bắt đầu phải nghĩ đến việc cắt giảm chi phí chi tiêu. Trước hết từ việc tiết kiệm sử dụng điện nước. Hiểu chưa!

Minh: Ngày nào con chả tiết kiệm ạ.

Bố: Bi?

Bi: Con hiểu rồi!

Bố: Hiểu thế nào!?

Bi: Từ mai con sẽ tiết kiệm, mỗi ngày con chỉ đi… 3 lần, đi… một lần.

Bố: Đấy không gọi là tiết kiệm.

Bi: Ngày xưa – hẳn là ngày xưa cơ – con cứ hơi buồn là con đi, bây giờ con góp 2, 3 lần buồn vào một lần cho… tiết kiệm nước ạ!”.

Chưa dừng lại ở đây, ngay khi Xuân Bắc tiết lộ với hai con: “Nhà mình cầm cự được 6 tháng là phải cắt một nửa chi tiêu. Mỗi bữa chỉ ăn một bát hoặc một ngày chỉ ăn… một bữa rưỡi”, Bi đã mạnh dạn nói với bố sẽ cuốc đất trồng rau để “tăng gia sản xuất”. Đặc biệt, cậu bé còn khẳng định: “Làm gì cũng được nhưng con sợ đói lắm, lúc đói người nó cứ buồn buồn, mỏi mỏi thế nào ý”.

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Bố con Xuân Bắc khiến khán giả bật cười trước đoạn hội thoại siêu hài hước - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự khen ngợi trước độ lém lỉnh và thông minh của con trai Xuân Bắc: “Đúng là không đùa với đồng chí Bi được”, “Đểu quá Bi ơi! Sao tư duy và cách nói của nó buồn cười và hài hước thế ông nhỉ”, “Thích Bi quá luôn. Mừng là Minh, Bi hiểu biết về tiết kiệm hơn bố Bắc”, “Bi hài hước quá. Có gen làm diễn viên hài anh Bắc ạ”…

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Đoạn hội thoại đáng yêu này của bố con Xuân Bắc nhanh chóng nhận về 12 nghìn lượt thích từ cư dân mạng. Dẫu câu chuyện có phần hài hước nhưng cũng khiến nhiều người phải suy ngẫm trước gánh nặng kinh tế trong giai đoạn dịch bệnh hoành hành.

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Từ khóa:   Xuân Bắc con trai Xuân Bắc dịch Covid-19

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