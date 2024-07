Dàn ái nữ của các nàng hậu Việt: Đều thừa hưởng vẻ đẹp lẫn chiều cao vượt trội từ mẹ

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vừa tổ chức tiệc thôi nôi cho con gái đầu lòng và chính thức khoe bé Tuệ An với khán giả sau thời gian dài giấu kín diện mạo "con gái rượu". Hoa hậu Việt Nam 2016 tự hào vì con gái giống mình như đúc, và quả thực cô nhóc sở hữu gương mặt rất dễ thương. Bé Tuệ An còn đốn tim khán giả với nụ cười tươi rói, tính cách hoạt bát thân thiện. Trong tiệc sinh nhật, Tuệ An rất vui vẻ với các khách mời khiến ai gặp cũng thấy cưng.

Bên cạnh đó, bé Tuệ An có biệt danh là Ti Mướp, được mẹ lập tài khoản Instagram tên "titiyeuyeu" nhưng cài chế độ riêng tư, chỉ gia đình và người quen theo dõi.