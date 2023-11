Cuộc sống hiện tại của 3 nàng công chúa nhạc teen Vpop đình đám một thời: Người tập trung cho tổ ấm, người vẫn hăng say hoạt động nghệ thuật

Bảo Thy

Bảo Thy (SN 1988) là cô gái được công chúng chú ý khi tham gia Miss Audition 2006. Nữ ca sĩ gây ấn tượng mạnh khi trình diễn 2 ca khúc nhạc ngoại do mình tự viết lời Việt là 10 minutes và Please tell me why trên sân khấu cuộc thi.