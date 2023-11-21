Cuộc sống hiện tại của 3 nàng công chúa nhạc teen Vpop đình đám một thời: Người tập trung cho tổ ấm, người vẫn hăng say hoạt động nghệ thuật

Hậu trường 21/11/2023 05:00

Sau gần 20 năm, các nàng ca sĩ đình đám một thời cả V-pop hiện tại đã nhiều thay đổi trong cuộc sống.

Bảo Thy

Bảo Thy (SN 1988) là cô gái được công chúng chú ý khi tham gia Miss Audition 2006. Nữ ca sĩ gây ấn tượng mạnh khi trình diễn 2 ca khúc nhạc ngoại do mình tự viết lời Việt là 10 minutes và Please tell me why trên sân khấu cuộc thi.

Cuộc sống hiện tại của 3 nàng công chúa nhạc teen Vpop đình đám một thời: Người tập trung cho tổ ấm, người vẫn hăng say hoạt động nghệ thuật - Ảnh 1
Bảo Thy (SN 1988) là cô gái được công chúng chú ý khi tham gia Miss Audition 2006.

Cũng từ lúc đó, tên tuổi của Bảo Thy luôn có mặt trong các bảng xếp hạng âm nhạc. Khán giả sẽ không thể nào quên được những ca khúc đình đám một thời như: Sorry, Xin đừng xát muối trái tim em, Công chúa bong bóng, Ngôi nhà hoa hồng...

Bảo Thy ở thời điểm đó nghiễm nhiên trở thành nữ ca sĩ Teen không có đối thủ tại Vpop. Tuy nhiên, sau thời hoàng kim, nữ ca sĩ dần ít hoạt động nghệ thuật. Năm 2019, cô kết hôn cùng doanh nhân Phan Lĩnh. Những năm gần đây, cô tập trung cho tổ ấm, hiếm khi xuất hiện trên truyền thông.

Cuộc sống hiện tại của 3 nàng công chúa nhạc teen Vpop đình đám một thời: Người tập trung cho tổ ấm, người vẫn hăng say hoạt động nghệ thuật - Ảnh 2
Bảo Thy ở thời điểm đó nghiễm nhiên trở thành nữ ca sĩ Teen không có đối thủ tại Vpop.
Cuộc sống hiện tại của 3 nàng công chúa nhạc teen Vpop đình đám một thời: Người tập trung cho tổ ấm, người vẫn hăng say hoạt động nghệ thuật - Ảnh 3
Cô tập trung cho tổ ấm, hiếm khi xuất hiện trên truyền thông sau khi kết hôn.

Từ đó, nhiều khán giả từng đồn đoán Bảo Thy đã giải nghệ. Song, ca sĩ 8X khẳng định sẽ không có chuyện cô bỏ nghề. Tuy nhiên, cô cũng không muốn tự gây áp lực cho bản thân và không mang nhiều tham vọng trong nghệ thuật.

Hiện vợ chồng giọng ca Ngốc nghếch sống trong căn biệt thự bề thế tại quận 7 (TPHCM). Ca sĩ 8X được chồng đại gia cưng chiều, thường xuyên đưa cô đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, tặng xe sang, hàng hiệu đắt tiền...

Khổng Tú Quỳnh

Khổng Tú Quỳnh sinh năm 1991 và nổi đình đám khi chỉ mới 16 tuổi. Lúc bấy giờ, cô là một trong những gương mặt sáng giá khi vừa ca hát, vừa có thể viết nhạc lại còn sở hữu nhan sắc ngọt ngào, thu hút. Nữ ca sĩ được khán giả ưu ái đặt cho biệt danh "cô bé dâu tây". 

Cuộc sống hiện tại của 3 nàng công chúa nhạc teen Vpop đình đám một thời: Người tập trung cho tổ ấm, người vẫn hăng say hoạt động nghệ thuật - Ảnh 4
Khổng Tú Quỳnh sinh năm 1991 và nổi đình đám khi chỉ mới 16 tuổi.
Cuộc sống hiện tại của 3 nàng công chúa nhạc teen Vpop đình đám một thời: Người tập trung cho tổ ấm, người vẫn hăng say hoạt động nghệ thuật - Ảnh 5
Nữ ca sĩ được khán giả ưu ái đặt cho biệt danh "cô bé dâu tây". 

Giọng hát của Khổng Tú Quỳnh gắn liền với thế hệ 8X, 9X với vô số ca khúc đình đám. Ngoài ca hát, cô còn góp mặt trong các phim như Thiên Sứ 99, Màu Của Tình Yêu, Công Chúa Teen Và Ngũ Hổ Tướng,… Cô được chú ý nhờ lối diễn thu hút, nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả.

Hiện tại, trong khi những đồng nghiệp cùng thời vẫn tiếp tục khẳng định được tên tuổi thì sự nghiệp của Khổng Tú Quỳnh có thể gọi là 'dậm chân tại chỗ', cô dường như không thể thoát khỏi cái bóng trong quá khứ. Dù đã từng ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc, song lại không gây được tiếng vang.

Cuộc sống hiện tại của 3 nàng công chúa nhạc teen Vpop đình đám một thời: Người tập trung cho tổ ấm, người vẫn hăng say hoạt động nghệ thuật - Ảnh 6
Sự nghiệp của Khổng Tú Quỳnh có thể gọi là 'dậm chân tại chỗ'.
Cuộc sống hiện tại của 3 nàng công chúa nhạc teen Vpop đình đám một thời: Người tập trung cho tổ ấm, người vẫn hăng say hoạt động nghệ thuật - Ảnh 7
Dù đã từng ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc, song lại không gây được tiếng vang.

Mặc dù thế, Khổng Tú Quỳnh vẫn là cái tên được nhiều khán giả yêu mến. Trên Facebook cá nhân, cô thường xuyên cập nhật về cuộc sống cá nhân và chăm chỉ tương tác với người hâm mộ.

Về đời tư, Khổng Tú Quỳnh từng có mối quan hệ yêu đương với Ngô Kiến Huy 8 năm, tuy nhiên cả hai đã "đường ai nấy đi". Từ đó đến nay, nữ ca sĩ cũng hiếm khi nhắc đến "người cũ", đồng thời chưa hé lộ về những mối quan hệ mới.

Cuộc sống hiện tại của 3 nàng công chúa nhạc teen Vpop đình đám một thời: Người tập trung cho tổ ấm, người vẫn hăng say hoạt động nghệ thuật - Ảnh 8
 Khổng Tú Quỳnh từng có mối quan hệ yêu đương với Ngô Kiến Huy 8 năm, tuy nhiên cả hai đã "đường ai nấy đi".

Đông Nhi

Đông Nhi là một trong những gương mặt trẻ đầu tiên của phong trào ca sĩ bước ra từ thế giới mạng và đến nay vẫn giữ được phong độ ổn định. 

Vượt trội hơn hai người bạn đồng môn, Đông Nhi có khả năng viết nhạc ấn tượng, tận dụng được điểm mạnh đó, cô liên tiếp tung ra vô số bài hit trở thành chuỗi "all-kill" trên tất cả diễn đàn nghe nhạc trực tuyến. Có thể kể đến như: Bối Rối, Lời Thú Tội Ngọt Ngào, Ngọt Ngào, 30 Ngày Yêu,… Đây cũng là bước đệm vững chắc cho ngôi vị "Công chúa nhạc teen" không ai soán được của Đông Nhi.

Cuộc sống hiện tại của 3 nàng công chúa nhạc teen Vpop đình đám một thời: Người tập trung cho tổ ấm, người vẫn hăng say hoạt động nghệ thuật - Ảnh 9
Đông Nhi là một trong những gương mặt trẻ đầu tiên của phong trào ca sĩ bước ra từ thế giới mạng và đến nay vẫn giữ được phong độ ổn định. 

Có thể nói, Đông Nhi là một trong những ca sĩ chăm chỉ, luôn nỗ lực để khẳng định bản thân. Ngoài âm nhạc, cô còn tham gia đóng phim như: Giải cứu thần chết, Thứ ba học trò...

Về sau, Đông Nhi gia nhập công ty giải trí của Ông Cao Thắng - người bây giờ là chồng của cô. Từ đó, sự nghiệp nữ ca sĩ như "diều gặp gió". Cô sở hữu lượng fan đông đảo, cát-xê nằm trong top cao của làng giải trí Việt Nam. Hiện "Công chúa nhạc teen" ngày nào của Vpop đã trở thành nữ ca sĩ vô cùng viên mãn với sự nghiệp và gia đình hạnh phúc trọn vẹn.

Cuộc sống hiện tại của 3 nàng công chúa nhạc teen Vpop đình đám một thời: Người tập trung cho tổ ấm, người vẫn hăng say hoạt động nghệ thuật - Ảnh 10
Cô sở hữu lượng fan đông đảo, cát-xê nằm trong top cao của làng giải trí Việt Nam.
Cuộc sống hiện tại của 3 nàng công chúa nhạc teen Vpop đình đám một thời: Người tập trung cho tổ ấm, người vẫn hăng say hoạt động nghệ thuật - Ảnh 11
Hiện "Công chúa nhạc teen" ngày nào của Vpop đã trở thành nữ ca sĩ vô cùng viên mãn với sự nghiệp và gia đình hạnh phúc trọn vẹn.
Cuộc sống làm dâu hào môn, lấy chồng tuổi Dần của ca sĩ Đông Nhi: Chỉ 1 bức ảnh đã hé lộ mối quan hệ với mẹ chồng quyền lực

Cuộc sống làm dâu hào môn, lấy chồng tuổi Dần của ca sĩ Đông Nhi: Chỉ 1 bức ảnh đã hé lộ mối quan hệ với mẹ chồng quyền lực

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Từ khóa:   Đông Nhi Bảo Thy Khổng Tú Quỳnh

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