Cuộc sống của minh tinh điện ảnh Việt Nam đầu tiên được phong NSND bây giờ ra sao?

Bà theo học lớp Diễn viên khóa đầu tiên của Trường Điện ảnh Việt Nam cùng thời với nhiều tên tuổi lớn như nghệ sĩ Thụy Vân, nghệ sĩ Thế Anh, nghệ sĩ Lâm Tới... Trở thành thế hệ lớp diễn viên đầu tiên của Điện ảnh Việt Nam, tuy chịu nhiều thiệt thòi, thiếu thốn về cơ sở vật chất cũng như điều kiện học tập nhưng bà và những người bạn cùng lớp luôn được hướng dẫn và dạy dỗ bài bản về kỹ năng diễn xuất.

NSND Trà Giang (sinh năm 1942 tại Quảng Ngãi) là một diễn viên điện ảnh Việt Nam. Bà được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Từ nhỏ, bà đã được bố - là NSƯT Nguyễn Văn Khánh cho đi xem kịch, cải lương và múa nên sớm nảy nở tình yêu với nghệ thuật.

Nữ nghệ sĩ đã dần khẳng định được tên tuổi với loạt vai diễn để đời như Chị Tư Hậu, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Em bé Hà Nội...

Năm 19 tuổi, NSND Trà Giang bắt đầu đóng phim và sau khi ra trường, bà công tác tại Hãng phim truyện Việt Nam. Nữ nghệ sĩ đã dần khẳng định được tên tuổi với loạt vai diễn để đời như Chị Tư Hậu, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Em bé Hà Nội…

Không những thế, bà còn giành được nhiều giải thưởng lớn trong và ngoài nước như: Diễn viên nữ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Moskva lần thứ 8; Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 4; Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 8...

Điều đó khiến cho đến nay, NSND Trà Giang vẫn được nhớ tới như một minh tinh của điện ảnh Việt. Vào năm 1984, bà là nữ diễn viên đầu tiên vinh dự được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân (NSND).

Vào năm 1984, bà là nữ diễn viên đầu tiên vinh dự được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân (NSND)

Tuy nhiên, NSND Trà Giang dần vắng bóng trên màn ảnh từ khoảng năm 1989, dù trước đó đã sở hữu nhiều vai diễn thành công. Bà từng chia sẻ lí do chính là không tìm được vai diễn ưng thế. Mặc dù đã rời xa màn ảnh hơn 30 năm nay nhưng bà vẫn theo dõi những hoạt động của nền điện ảnh nước nhà.

NSND Trà Giang dần vắng bóng trên màn ảnh từ khoảng năm 1989, dù trước đó đã sở hữu nhiều vai diễn thành công.

Bên cạnh điện ảnh, NSND Trà Giang còn thử sức trong lĩnh vực hội họa và đã có triển lãm tranh vào năm 2004 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, bà còn liên tiếp 7 lần là thành viên Hội đồng Giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Bên cạnh điện ảnh, NSND Trà Giang còn thử sức trong lĩnh vực hội họa.

Về đời tư, NSND Trà Giang có một mối tình duy nhất với cố Giáo sư, Tiến sĩ âm nhạc Nguyễn Bích Ngọc và có một cô con gái là nghệ sĩ piano Bích Trà. Chị hiện tại đang ở Anh quốc và có cuộc sống tốt, mua được nhà cửa định cư bên nước ngoài. Trong mắt bà, chồng là người yêu thương và tận tâm với vợ. Chính vì thế mà khi chồng qua đời vào năm 1999, NSND Trà Giang rất đau buồn và sống một mình cho đến hiện tại.

NSND Trà Giang có một mối tình duy nhất với cố Giáo sư, Tiến sĩ âm nhạc Nguyễn Bích Ngọc và có một cô con gái là nghệ sĩ piano Bích Trà.

Hiện tại, NSND sống một mình bình yên với thú vui hội họa. Ở tuổi 80, bà tự chăm sóc bản thân và dành phần lớn thời gian để vẽ tranh, bởi hội hoạ giúp bà không cảm thấy cô đơn. Con gái dù ở xa nhưng vẫn luôn quan tâm, đồng hành cùng bà.

Hiện tại, NSND sống một mình bình yên với thú vui hội họa.

Ở tuổi 80, bà tự chăm sóc bản thân và dành phần lớn thời gian để vẽ tranh.

Đầu tháng 3 năm nay, bà cũng tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm Điện ảnh cách mạng Việt Nam. Ở tuổi 81 nhưng bà vẫn rất khỏe mạnh và đẹp lão.