Cuộc sống bất ngờ của 'giai nhân màn ảnh Việt': Vượt nỗi đau ly hôn và trầm cảm sau sinh để trở lại showbiz

Hậu trường 03/07/2023 20:19

Sở hữu nét đẹp đài cát, kiêu sa của thiếu nữ Hà Thành, cô từng được mệnh danh là giai nhân màn ảnh Việt một thời. Tuy nhiên, cuộc sống của cô trải qua nhiều thăng trầm.

Quách Thu Phương (sinh năm 1977), từng là diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ, ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trong các vở "Vũ nữ đêm giao thừa", "Diễm 500 đô", "Kiều Loan",... Sở hữu nét đẹp đài các, kiêu sa của thiếu nữ Hà thành, cô được mệnh danh là "giai nhân màn ảnh Việt". Nữ diễn viên từng là ngôi sao của phim truyền hình một thời, thường xuyên được giao vai nữ chính các phim như "Điệp vụ thứ nhất", "Hà Nội mùa đông năm 1946", "Những ngày tháng đẹp", "Của để dành",...

Cuộc sống bất ngờ của 'giai nhân màn ảnh Việt': Vượt nỗi đau ly hôn và trầm cảm sau sinh để trở lại showbiz - Ảnh 1

Nhiều người trầm trồ với nhan sắc đằm thắm, quyến rũ

Cuộc sống bất ngờ của 'giai nhân màn ảnh Việt': Vượt nỗi đau ly hôn và trầm cảm sau sinh để trở lại showbiz - Ảnh 2
Nữ diễn viên Quách Thu Phương

Năm 21 tuổi cô quyết định lập gia đình nhưng Quách Thu Phương lại có cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Đối mặt với áp lực cơm áo gạo tiền và chăm sóc con cái, hai vợ chồng đều không vượt qua được và thế rồi, cả hai quyết dứt áo ra đi, ly hôn khi không thể vượt qua. “Lúc ấy yếu đến mức tôi cảm giác như hơi thở của mình chỉ còn thoi thóp thôi. Nhưng cũng vào cái lúc tôi tưởng mình sẽ quỵ ấy có một tiếng nói ở bên trong bảo tôi rằng, nếu tôi ngã lúc này là tôi thua. Tôi phải đứng lên, tôi nhìn vào con để đứng lên" - Nữ diễn viên chia sẻ. Quách Thu Phương mang theo con gái lên Hà Nội, vào Nhà hát Tuổi trẻ. Đây là lần chị bị stress đầu tiên. 

Đến năm 2010, Quách Thu Phương tái hôn với một người ngoài nghề. Tuy nhiên, một số đồng nghiệp của cô kể rằng Quách Thu Phương là người cực kỳ chiều chồng. Đến nhà cô ấy có thể thấy chồng thảnh thơi ngồi chơi với con trong khi cô vợ đẹp tất bật cơm nước, chợ búa, và lau nhà. Có giai đoạn nữ diễn viên cố chấp với việc đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm đến mức tự làm mọi thứ mà không nhờ ai giúp đỡ. Hậu quả là cô stress lần hai.

Cụ thể, Quách Thu Phương bị trầm cảm sau sinh kèm hàng loạt bệnh lý khác: xương khớp, dạ dày, mất ngủ... Sau khoảng thời gian đó, Quách Thu Phương gần như "ở ẩn", cô rút khỏi sàn diễn, chuyên tâm tập yoga, tự tìm cách chữa lành tâm lý và chăm sóc gia đình.

Cuộc sống bất ngờ của 'giai nhân màn ảnh Việt': Vượt nỗi đau ly hôn và trầm cảm sau sinh để trở lại showbiz - Ảnh 3
Quách Thu Phương trở lại màn ảnh từ dự án "Đừng bắt em phải quên"

Phải 14 năm sau, khi cuộc sống đã ổn định, các con trưởng thành, Quách Thu Phương mới tái xuất màn ảnh. Những năm gần đây, cô để lại ấn tượng khi tham gia nhiều bộ phim ăn khách của VTV như "Đừng bắt em phải quên", "Hương vị tình thân", "Đấu trí".

Hiện tại, ở tuổi U50, cô sống đầm ấm, bình yên bên ông xã và hai con, một trai, một gái. Nữ diễn viên từng tâm sự việc tìm được người đàn ông yêu thương mình là điều hạnh phúc trong đời của cô.

Cuộc sống bất ngờ của 'giai nhân màn ảnh Việt': Vượt nỗi đau ly hôn và trầm cảm sau sinh để trở lại showbiz - Ảnh 4
Cuộc sống bất ngờ của 'giai nhân màn ảnh Việt': Vượt nỗi đau ly hôn và trầm cảm sau sinh để trở lại showbiz - Ảnh 5
Dù đã ở tuổi U50 nhưng Quách Thu Phương vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn và nhan sắc như "lão hóa ngược" 

Có cuộc sống ấm êm, Quách Thu Phương ngày càng trẻ trung, xinh đẹp. Cô sở hữu vóc dáng cao ráo, thon gọn, làn da trắng. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên cập nhật hình ảnh mới của bản thân. Nhiều người nhận xét dù đã bước sang tuổi U50 nhưng Quách Thu Phương như ngày càng trẻ và đẹp ra theo thời gian.

Cuộc sống bất ngờ của 'giai nhân màn ảnh Việt': Vượt nỗi đau ly hôn và trầm cảm sau sinh để trở lại showbiz - Ảnh 6
Ở tuổi U50, tuy nhan sắc không còn rạng rỡ, kiều diễm như thời của Lan trong "Của để dành" song Quách Thu Phương vẫn khiến nhiều người trầm trồ bởi nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung

Nữ diễn viên tiết lộ bí quyết của cô là tập Yoga và duy trì lối sống lành mạnh, chăm sóc sức khỏe từ trong ra ngoài. "Tôi chú trọng việc ăn uống, hướng đến những thực phẩm tốt cho sức khỏe, bổ sung thêm một số thực phẩm chức năng. Mình chăm sóc sức khỏe từ trong ra ngoài, hướng đến sự xanh sạch, lành mạnh. Tôi nghĩ việc yêu bản thân mình cũng là một cách để giữ gìn nhan sắc", bà Xuân của Hương vị tình thân từng chia sẻ.

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