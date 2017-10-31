Công Vinh hé lộ hình ảnh 'công chúa' Bánh Gạo, ai cũng bất ngờ vì cô bé lớn quá nhanh

Hậu trường 31/10/2017 13:57

Công Vinh gây chú ý khi khoe loạt ảnh dắt tay con gái 4 tuổi từ trường về nhà. Ai cũng ngỡ ngàng vì Bánh Gạo lớn quá nhanh và nay đã cao gần ngang ngực bố.

Cuối ngày 30/10, cựu tiền đạo Công Vinh khiến fan bấn loạn khi đăng tải loạt ảnh hai bố con đang dắt tay nhau đi từ trường về nhà cùng dòng chú thích “đi học về là đi học về”. Tuy chỉ là những hình ảnh chụp sau lưng nhưng vẫn khiến người hâm mộ thích thú bởi dáng vẻ dễ thương của bé Bánh Gạo.

Công Vinh hé lộ hình ảnh con gái 'công chúa' Bánh Gạo, ai cũng bất ngờ
Hình ảnh đời thường đáng yêu của hai bố con khiến nhiều người muốn "rụng tim" - Ảnh: FBNV

Công Vinh - Thủy Tiên về chung một mái nhà hơn 5 năm và có chung một cô con gái 4 tuổi. Dù nhiều người rất tò mò muốn biết dung mạo của nàng "công chúa nhỏ" nhưng nhiều năm nay, cặp vợ chồng nổi tiếng nhất quyết không chia sẻ bất cứ hình ảnh nào chụp khuôn mặt của cô bé.

Ngoài những bức ảnh hiếm hoi bị chụp lén tại các khu vui chơi thì cặp "Beck - Vic Việt Nam" chưa bao giờ chính thức công khai gương mặt Bánh Gạo trước công chúng.

Thủy Tiên từng chia sẻ, cô giấu mặt con không phải vì sợ bé bị chê xấu mà vì muốn bảo vệ con gái trước những thị phi. Cả hai vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đều mong muốn Bánh Gạo có một tuổi thơ bình thường như bao em bé khác nên không muốn khoe ảnh con quá nhiều.

Công Vinh hé lộ hình ảnh con gái 'công chúa' Bánh Gạo, ai cũng bất ngờ
Bố Công Vinh 1 tay xách balo giúp con, 1 tay dắt con gái đi ra cổng - Ảnh: FBNV

Công Vinh hé lộ hình ảnh con gái 'công chúa' Bánh Gạo, ai cũng bất ngờ
Bé Bánh Gạo nhà Công Vinh - Thủy Tiên năm nay vừa tròn 4 tuổi - Ảnh: FBNV

Công Vinh hé lộ hình ảnh con gái 'công chúa' Bánh Gạo, ai cũng bất ngờ
Vì đã lâu Công Vinh - Thủy Tiên không chia sẻ bất cứ hình ảnh nào về con gái nên ai cũng bất ngờ vì Bánh Gạo lớn quá nhanh, bẵng đi một thời gian thôi mà nay đã cao gần ngang ngực bố. - Ảnh: FBNV

Công Vinh hé lộ hình ảnh con gái 'công chúa' Bánh Gạo, ai cũng bất ngờ
Dù con gái đã lớn nhưng Công Vinh vẫn nhất quyết không chia sẻ hình chụp chính diện gương mặt Bánh Gạo - Ảnh: FBNV

Công Vinh hé lộ hình ảnh con gái 'công chúa' Bánh Gạo, ai cũng bất ngờ
Bức ảnh hiếm hoi chụp cận mặt công chúa nhà Công Vinh được một fan ghi lại - Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Công Vinh Thủy Tiên con gái Công Vinh - Thủy Tiên

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