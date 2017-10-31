Công Vinh hé lộ hình ảnh 'công chúa' Bánh Gạo, ai cũng bất ngờ vì cô bé lớn quá nhanh

Cuối ngày 30/10, cựu tiền đạo Công Vinh khiến fan bấn loạn khi đăng tải loạt ảnh hai bố con đang dắt tay nhau đi từ trường về nhà cùng dòng chú thích “đi học về là đi học về”. Tuy chỉ là những hình ảnh chụp sau lưng nhưng vẫn khiến người hâm mộ thích thú bởi dáng vẻ dễ thương của bé Bánh Gạo.

Công Vinh - Thủy Tiên về chung một mái nhà hơn 5 năm và có chung một cô con gái 4 tuổi. Dù nhiều người rất tò mò muốn biết dung mạo của nàng "công chúa nhỏ" nhưng nhiều năm nay, cặp vợ chồng nổi tiếng nhất quyết không chia sẻ bất cứ hình ảnh nào chụp khuôn mặt của cô bé.

Ngoài những bức ảnh hiếm hoi bị chụp lén tại các khu vui chơi thì cặp "Beck - Vic Việt Nam" chưa bao giờ chính thức công khai gương mặt Bánh Gạo trước công chúng.