Có cuộc sống mới hậu ly hôn, Đào Lan Hương thẳng thắn đáp trả khi có người nhắc đến hôn nhân hạnh phúc của Shark Bình - Phương Oanh

Trước bình luận trên, Đào Lan Hương thẳng thắn bày tỏ: "Good for him, good for me (tạm dịch: tốt cho anh ấy, tốt cho tôi)". Sau khi đăng tải, dòng chia sẻ của cô nhận được vô số lượt tương tác từ cộng đồng mạng và được khen văn minh hậu đường ai nấy đi.

Bình luận đáp trả của nữ doanh nhân khi được nhắc về hôn nhân của chồng cũ

Nhìn qua trang cá nhân của bà Lan Hương, cư dân mạng dễ dàng nhận thấy, sau ly hôn, nữ doanh nhân đã trở lại với một giao diện tràn đầy năng lượng tích cực, nụ cười luôn nở trên môi và đặc biệt hơn là phong cách thời trang ấn tượng.

Gu thời trang ấn tượng của bà Lan Hương hậu ly hôn

Trước đây, khi còn là vợ Shark Bình, bà Lan Hương thường xuất hiện với vẻ ngoài kín đáo, sang trọng. Giờ đây, phong cách thời trang của cô đã thoải mái hơn, có sự thay đổi trong cách ăn mặc, thường khoe những bộ váy để lộ cơ thể gợi cảm, quyến rũ.

Về phía Shark Bình, kể từ sau khi chính thức về chung 1 nhà với Phương Oanh, cá mập 8x cũng không còn đề cập đến vợ cũ. Hiện cả hai đang chuẩn bị chào đón cặp song sinh sắp chào đời vào năm 2024.

Phương Oanh và Shark Bình có hôn nhân ngập màu hồng khiến CĐM ngưỡng mộ

Đồng thời cũng lên kế hoạch tổ chức hôn lễ sau khi phải hoãn lại vì nữ diễn viên phim Hương Vị Tình Thân nghén nặng những tháng đầu thai kỳ.