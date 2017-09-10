Chung kết Next Top Model 2017: Hình ảnh 'như bộ xương di động' của người đẹp Cao Ngân ám ảnh cộng đồng mạng

Hậu trường 10/09/2017 13:42

Cao Ngân khiến khán giả của Vietnam's Next Top Model 2017 phát hoảng vì thân hình gầy trơ xương đến mức đáng sợ của mình.

Phát hoảng với "bộ xương di động" trên sàn diễn

Chung kết của Vietnam's Next Top Model 2017 vừa diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của 3 thí sinh xuất sắc nhất: Chà Mi, Thùy Dương, Kim Dung. 

Chung kết Next Top Model 2017: Bộ xương di động của người đẹp Cao Ngân
Top 3 của Vietnam's Next Top Model 2017 trình diễn catwalk trong đêm chung kết vừa qua - Ảnh: Zing

Trước khi các phần thi chính thức diễn ra, 13 cô gái của mùa giải này đã cùng 4 vị quán quân ở các mùa trước trình diễn catwalk phụ họa cho Hồ Ngọc Hà.

Dù không phải nhân vật chính nhưng Cao Ngân, thí sinh được mệnh danh là "thánh đơ" của mùa giải năm nay, lại thu hút sự chú ý của mọi người bởi thân hình gầy trơ xương đến mức đáng sợ của mình.

Chung kết Next Top Model 2017: Bộ xương di động của người đẹp Cao Ngân
Cao Ngân xuất hiện trên sân khấu khiến nhiều người phát hoảng bởi thân hình gầy đến mức đáng sợ của mình - Ảnh: Kênh 14

Chung kết Next Top Model 2017: Bộ xương di động của người đẹp Cao Ngân
Bộ trang phục của NTK Nguyễn Tiến Truyển càng làm lộ cơ thể chỉ có da bộc xương của Cao Ngân - Ảnh: Zing

Chung kết Next Top Model 2017: Bộ xương di động của người đẹp Cao Ngân
Cao Ngân là thí sinh gầy nhất cuộc thi năm nay, cô cao 1,78 m nhưng chỉ nặng 40 kg - Ảnh: Internet

Khán giả vừa thương vừa... khiếp sợ

Hình ảnh của Cao Ngân trong đêm chung kết ngay lập tức được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, không ít khán giả chê bai và chỉ trích thân hình "ốm quá mức cho phép" của cô.

Nhiều khán giả nhận xét về thân hình của "thánh đơ" như: " Vâng đây là chương trình HÀI CỐT NEXT TOP", "Tôi không phải chuyên gia hay giáo sư nghệ thuật nhưng chí ít trong con mắt một thằng đàn ông thì tôi chẳng thấy đẹp cái điểm gì cả" hay: "Cái này là xem phim tài liệu nạn đói 45 chứ next top cái gì"...

Chung kết Next Top Model 2017: Hình ảnh 'như bộ xương di động' của người đẹp Cao Ngân ám ảnh cộng đồng mạng - Ảnh 5
Không ít khán giả tỏ ý chê bai thân hình ốm đến đến sợ của Cao Ngân trong đêm chung kết vừa qua - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng lên tiếng giải thích cho tình trạng gầy quá mức của Cao Ngân cũng như bày tỏ sự lo lắng và hy vọng cô sẽ chăm chút hơn cho chế độ ăn uống của mình.

Một vài bình luận thông cảm và bênh vực cho nữ người mẫu như: "Nghe nói trước khi thi mùa All Star này, Cao Ngân bị cướp té bể xương đòn, dập phổi... chắc cũng bị ảnh hưởng ít nhiều", "Nhìn thấy xót thiệt, chỉ mong chị Ngân mập thêm chút xíu nữa là sẽ xinh hơn nhiều"...

Chung kết Next Top Model 2017: Hình ảnh 'như bộ xương di động' của người đẹp Cao Ngân ám ảnh cộng đồng mạng - Ảnh 6
Nhiều bình luận thông cảm cũng như xót xa cho thân hình quá ốm của Cao Ngân và hy vọng cô sẽ chăm sóc cơ thể tốt hơn - Ảnh: Internet

Muốn làm người mẫu là phải gầy... trơ xương?

Đối với nghề người mẫu thừa cân là một điều cấm kỵ, vì thế các người đẹp ra sức giảm cân và áp dụng chế độ ăn uống vô cùng khắt khe nhằm duy trì thân hình chuẩn. Và đôi khi, số đo "thiếu chuẩn" này lại là điểm nổi bật, gây ấn tượng để quyết định người mẫu nào được nhà thiết kế lựa chọn.

Tuy vậy, gần đây nhiều nơi trên thế giới phản đối gay gắt việc các nhà thiết kế để những người mẫu quá gầy lên sân khấu trình diễn thời trang. Họ phản đối với lý do, những người mẫu này làm ảnh hưởng tới giới trẻ, khiến nhiều bạn trẻ phấn đấu giảm cân để sở hữu thân hình chuẩn như... người mẫu và như vậy là không tốt cho sức khỏe

Gần đây nhất, Israel mới ra bộ luật cấm người mẫu siêu gầy hành nghề. Theo đó, thì những người mẫu Israel có chỉ số BMI - chỉ số số khối cơ thể dưới 18,5 (tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới - WHO) hành nghề sẽ bị coi là phạm luật.

Cao Ngân và Nguyễn Oanh sợ chết khiếp vì phải tìm rắn giả trong… rắn thật

Cao Ngân và Nguyễn Oanh sợ chết khiếp vì phải tìm rắn giả trong… rắn thật

10 thí sinh là dàn chân dài Next Top như: Pông Chuẩn, Nguyễn Oanh, Nam Ngọc, Hằng Nguyễn, Brian, Nhã Trúc, Công Toàn, Kim Chi, Cao Ngân và Đăng Khánh đã mang đến cho khán giả những phút giây đấu trí đầy căng thẳng và hồi hộp.

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