Chung kết Next Top Model 2017: Bộ xương di động của người đẹp Cao Ngân

Chung kết của Vietnam's Next Top Model 2017 vừa diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của 3 thí sinh xuất sắc nhất: Chà Mi, Thùy Dương, Kim Dung.

Trước khi các phần thi chính thức diễn ra, 13 cô gái của mùa giải này đã cùng 4 vị quán quân ở các mùa trước trình diễn catwalk phụ họa cho Hồ Ngọc Hà.

Dù không phải nhân vật chính nhưng Cao Ngân, thí sinh được mệnh danh là "thánh đơ" của mùa giải năm nay, lại thu hút sự chú ý của mọi người bởi thân hình gầy trơ xương đến mức đáng sợ của mình.

Khán giả vừa thương vừa... khiếp sợ

Hình ảnh của Cao Ngân trong đêm chung kết ngay lập tức được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, không ít khán giả chê bai và chỉ trích thân hình "ốm quá mức cho phép" của cô.

Nhiều khán giả nhận xét về thân hình của "thánh đơ" như: " Vâng đây là chương trình HÀI CỐT NEXT TOP", "Tôi không phải chuyên gia hay giáo sư nghệ thuật nhưng chí ít trong con mắt một thằng đàn ông thì tôi chẳng thấy đẹp cái điểm gì cả" hay: "Cái này là xem phim tài liệu nạn đói 45 chứ next top cái gì"...

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng lên tiếng giải thích cho tình trạng gầy quá mức của Cao Ngân cũng như bày tỏ sự lo lắng và hy vọng cô sẽ chăm chút hơn cho chế độ ăn uống của mình.

Một vài bình luận thông cảm và bênh vực cho nữ người mẫu như: "Nghe nói trước khi thi mùa All Star này, Cao Ngân bị cướp té bể xương đòn, dập phổi... chắc cũng bị ảnh hưởng ít nhiều", "Nhìn thấy xót thiệt, chỉ mong chị Ngân mập thêm chút xíu nữa là sẽ xinh hơn nhiều"...