'Chị Tư' Cẩm Ly chăm khoe mặt mộc ở tuổi U60, nhan sắc lạ lẫm thế nào mà khiến dân mạng 'ngỡ ngàng'!

Hậu trường 10/07/2023 09:08

Những năm gần đây, dù đã không còn hoạt động nhiều trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng Cẩm Ly vẫn có một lượng fan hùng hậu, luôn yêu mến và theo dõi cuộc sống hàng ngày.

Thời kỳ đầu những năm 2000 được xem là đỉnh cao trong sự nghiệp của Cẩm Ly. Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, Cẩm Ly không còn là cái tên xa lạ với khán giả mê dòng nhạc dân ca trữ tình Việt Nam. Nhắc đến Cẩm Ly, khán giả đều ấn tượng khó phai với loạt hit như Chim trắng mồ côi, Sao anh ra đi, Áng mây buồn,...

'Chị Tư' Cẩm Ly chăm khoe mặt mộc ở tuổi U60, nhan sắc lạ lẫm thế nào mà khiến dân mạng 'ngỡ ngàng'! - Ảnh 1
Thời kỳ đầu những năm 2000 được xem là đỉnh cao trong sự nghiệp của Cẩm Ly

Những năm gần đây, mặc dù Cẩm Ly không còn xuất hiện biểu diễn nhiều trên sân khấu như trước do tình hình sức khỏe. Tuy nhiên, cuộc sống của nữ ca sĩ vẫn nhận được nhiều sự quan tâm và tương tác của lượng lớn khán giả.

'Chị Tư' Cẩm Ly chăm khoe mặt mộc ở tuổi U60, nhan sắc lạ lẫm thế nào mà khiến dân mạng 'ngỡ ngàng'! - Ảnh 2
Những năm gần đây, Cẩm Ly không còn xuất hiện nhiều trên sân khấu nhưng cuộc sống của nữ ca sĩ vẫn nhận được nhiều sự quan tâm

Bước sang tuổi 53, Cẩm Ly cũng tích cực chia sẻ hơn về những khoảnh khắc đời thường của mình. Đáng chú ý, mới đây, trong bức ảnh Cẩm Ly khoe hoa ly được người thân tặng, gương mặt mộc của nữ ca sĩ đã thu hút sự thích thú của cư dân mạng. 

'Chị Tư' Cẩm Ly chăm khoe mặt mộc ở tuổi U60, nhan sắc lạ lẫm thế nào mà khiến dân mạng 'ngỡ ngàng'! - Ảnh 3
Đáng chú ý, mới đây, trong bức ảnh Cẩm Ly khoe hoa ly được người thân tặng, gương mặt mộc của nữ ca sĩ đã thu hút sự thích thú của cư dân mạng

Làn da không son phấn của giọng ca Cô gái mở đường rất tươi sáng, trắng mịn, không có dấu hiệu của tuổi tác. Đôi mắt to tròn, nụ cười tươi tắn và những đường nét phúc hậu khiến Cẩm Ly trông gần gũi, thu hút không thua kém những khi được trang điểm lộng lẫy.

'Chị Tư' Cẩm Ly chăm khoe mặt mộc ở tuổi U60, nhan sắc lạ lẫm thế nào mà khiến dân mạng 'ngỡ ngàng'! - Ảnh 4
'Chị Tư' Cẩm Ly chăm khoe mặt mộc ở tuổi U60, nhan sắc lạ lẫm thế nào mà khiến dân mạng 'ngỡ ngàng'! - Ảnh 5
Làn da không son phấn của giọng ca Cô gái mở đường rất tươi sáng, trắng mịn, không có dấu hiệu của tuổi tác

Dưới bài đăng, rất nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi gương mặt mộc của "chị Tư" Cẩm Ly: "Tư đẹp hơn hoa", "Hoa đã đẹp rồi Tư còn đẹp hơn nữa", "Ngắm tới ngắm lui mình vẫn thấy Cẩm Ly đẹp nhất", "Chị Tư đẹp theo thời gian luôn", "Sao Tư không chịu già đi vậy", "Nhìn Tư chỉ như mới 30 thôi",...

'Chị Tư' Cẩm Ly chăm khoe mặt mộc ở tuổi U60, nhan sắc lạ lẫm thế nào mà khiến dân mạng 'ngỡ ngàng'! - Ảnh 6
Đôi mắt to tròn, nụ cười tươi tắn và những đường nét phúc hậu khiến Cẩm Ly trông gần gũi, thu hút không thua kém những khi được trang điểm lộng lẫy
'Chị Tư' Cẩm Ly chăm khoe mặt mộc ở tuổi U60, nhan sắc lạ lẫm thế nào mà khiến dân mạng 'ngỡ ngàng'! - Ảnh 7
Để duy trì tuổi xuân, nữ ca sĩ từng chia sẻ một trong những bí quyết chăm sóc da là uống một ly nước ấm pha nghệ cùng mật ong vào mỗi buổi sáng. Bên cạnh đó, Cẩm Ly còn dành thời gian gian tập yoga, đạp xe giúp tăng cường sức khỏe, giữ gìn vóc dáng

Thời gian gần đây, 'chị Tư' Cẩm Ly cũng thường xuyên khoe hình ảnh giản dị, không son phấn. Để duy trì tuổi xuân, nữ ca sĩ từng chia sẻ một trong những bí quyết chăm sóc da là uống một ly nước ấm pha nghệ cùng mật ong vào mỗi buổi sáng. Đây cũng là kết quả của việc chăm sóc bản thân đúng cách hay duy trì một lối sống lành mạnh. Bên cạnh đó, Cẩm Ly còn dành thời gian gian tập yoga, đạp xe giúp tăng cường sức khỏe, giữ gìn vóc dáng. 

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