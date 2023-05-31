Diện mạo khác lạ cùng phát ngôn về chồng tỷ phú của em gái Cẩm Ly khiến cộng đồng mạng không khỏi ngạc nhiên

Hậu trường 31/05/2023 20:39

Mới đây nhất Hà Phương - em gái Cẩm Ly - khiến khán giả kinh ngạc trước diện mạo có phần 'kỳ lạ' trong đoạn clip đăng tải lên kênh cá nhân.

Trên trang Daily Mail (Anh) bất ngờ xuất hiện thông tin tỷ phú Chính Chu hiện là ông bố đơn thân của hai con gái vào cuối tháng 5/2023 và hiện đang hẹn hò với một siêu mẫu người Nga. Thông tin này khiến những người hâm mộ nữ ca sĩ Hà Phương quan tâm. Trước những ồn ào này, ca sĩ Hà Phương đã đăng tải đoạn clip mới nhất trên kênh Youtube, khẳng định thông tin nói trên là vô căn cứ:

'Tôi rất mệt mỏi về vấn đề này. Lúc trước tôi ở nhà thì một số người lại cho rằng tôi ở nhà ăn bám. Khi tôi đi hát trở lại họ lại nói tôi với ông xã có chuyện. Không biết sống sao cho vừa lòng nữa!

 

Diện mạo khác lạ cùng phát ngôn về chồng tỷ phú của em gái Cẩm Ly khiến cộng đồng mạng không khỏi ngạc nhiên - Ảnh 1
Hà Phương chia sẻ về chuyện hôn nhân với tỷ phú Chính Chu.

Người hâm mộ, nhất là các bác lớn tuổi khi nghe tin như vậy lo lắng nhắn hỏi tôi có sao không. Thông qua clip ngày hôm nay tôi xin nói là vợ chồng của Hà Phương vẫn bình thường, rất hạnh phúc không có sao đâu. Cả nhà yên tâm nha, vợ chồng tôi vẫn hạnh phúc'.

Nữ ca sĩ cũng cho biết sắp tới cô sẽ quay lại với sân khấu âm nhạc nhiều hơn. Em gái Cẩm Ly chia sẻ, trước đây do muốn dành thời gian cho gia đình nên cô không quá chú tâm tới việc ca hát. Nhưng hiện tại, các con của cô đã lớn nên cô muốn tập trung vào đam mê của mình.

Diện mạo khác lạ cùng phát ngôn về chồng tỷ phú của em gái Cẩm Ly khiến cộng đồng mạng không khỏi ngạc nhiên - Ảnh 2
Điều khiến công chúng chú ý là diện mạo trẻ trung, khác lạ của nữ ca sĩ Hà Phương

Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý là diện mạo trẻ trung, khác lạ của nữ ca sĩ Hà Phương. Trong clip, Hà Phương để tóc ngắn mái bằng khiến gương mặt trông lạ lẫm hơn hẳn.

Được biết, trước đó có bài báo đưa tin về tranh chấp pháp lý giữa người mẫu Simona Andrejic và tỷ phú Chính Chu xuất bản vào tháng 8/2019. Một đoạn khác, tác giả viết lại đề cập đến việc tỷ phú Chính Chu hiện đang là người bố đơn thân của 2 đứa con và đang hẹn hò với nữ người mẫu Nga. Thông tin này đã sau đó đã nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận.

Diện mạo khác lạ cùng phát ngôn về chồng tỷ phú của em gái Cẩm Ly khiến cộng đồng mạng không khỏi ngạc nhiên - Ảnh 3
Thông tin tỷ phú Chính Chu hẹn hò mẫu Nga khiến dư luận đặc biệt quan tâm 

Chính vì có nhiều đồn đoán như thế, em gái ca sĩ Cẩm Ly mới lên clip đính chính. Theo đó chia sẻ, ca sĩ Hà Phương cho biết gia đình cô hiện vẫn đang hạnh phúc và vợ chồng cô cũng đã quen với việc bị tung tin kiểu này. 

Diện mạo khác lạ cùng phát ngôn về chồng tỷ phú của em gái Cẩm Ly khiến cộng đồng mạng không khỏi ngạc nhiên - Ảnh 4
Hà Phương cho biết gia đình cô hiện vẫn đang hạnh phúc và quen với những tin đồn đoán 

Cùng sinh ra trong một gia đình truyền thống nghệ thuật tại Bình Định, ba chị em Cẩm Ly - Minh Tuyết - Hà Phương đều theo đuổi đam mê âm nhạc. Nếu Cẩm Ly, Minh Tuyết đã trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả thì Hà Phương lại hoạt động kín tiếng hơn hẳn. 

Diện mạo khác lạ cùng phát ngôn về chồng tỷ phú của em gái Cẩm Ly khiến cộng đồng mạng không khỏi ngạc nhiên - Ảnh 5
Năm 2000, cô quyết định sang Mỹ định cư và lập gia đình

Năm 2000, cô quyết định sang Mỹ định cư và lập gia đình tại đây. Đáng chú ý, chồng của Hà Phương chính là tỷ phú người Việt tại Mỹ - Chính Chu. Từ đây, cô khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ trước cuộc sống cực kỳ xa hoa nơi đất khách bên cạnh ông xã tỷ phú.

Diện mạo khác lạ cùng phát ngôn về chồng tỷ phú của em gái Cẩm Ly khiến cộng đồng mạng không khỏi ngạc nhiên - Ảnh 6
Cuộc sống của Hà Phương khiến nhiều người phải ganh tị 

Em gái Cẩm Ly 'nhẹ dạ cả tin', bị họ hàng 'đá' khỏi MXH cá nhân, phải đăng đàn khẩn thiết xin sự giúp đỡ của CĐM

Em gái Cẩm Ly 'nhẹ dạ cả tin', bị họ hàng 'đá' khỏi MXH cá nhân, phải đăng đàn khẩn thiết xin sự giúp đỡ của CĐM

Phải mất nhiều thời gian thì Hà Phương - em gái ca sĩ Cẩm Ly - mới tìm ra được người chiếm quyền kiểm soát trang Fanpage. Cô không khỏi bức xúc và mong cầu sự giúp đỡ.

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