Sau tin đồn ly hôn, em gái Cẩm Ly bất ngờ tiết lộ 'bí quyết giữ chồng tỷ phú' khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng

Hậu trường 05/06/2023 06:23

Chia sẻ mới đây của em gái Cẩm Ly về chồng tỷ phú đã thu hút sự chú ý từ phía cộng đồng mạng.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin ca sĩ Hà Phương ly hôn với chồng tỷ phú khiến cuộc sống của nữ ca sĩ bị đảo lộn không ít. Qua đó, có thể thấy, cư dân mạng luôn dành sự quan tâm đến cuộc sống vợ chồng của Hà Phương.

Mới đây, ca sĩ Hà Phương đã đăng tải video đính chính thông tin trên trang cá nhân. Cụ thể, nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi không biết làm sao cho vừa lòng mọi người. Tôi muốn nhắn nhủ với người hâm mộ, đặc biệt là khán giả lớn tuổi. Có những người gọi cho người thân tôi hỏi thăm chuyện gia đình. Tôi khẳng định vợ chồng tôi vẫn hạnh phúc. Đến hôm nay vẫn có người nói tôi và chồng ly dị, điều đó rất kỳ cục".

Sau tin đồn ly hôn, em gái Cẩm Ly bất ngờ tiết lộ 'bí quyết giữ chồng tỷ phú' khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng - Ảnh 1
Hà Phương đã đăng tải video đính chính thông tin trên trang cá nhân.

Nói về chuyện có áp lực không khi làm vợ tỷ phú, Hà Phương cho biết cô cũng có những lo lắng riêng. Tuy nhiên, Hà Phương không muốn "giữ khư khư" ông xã bên mình. Nữ ca sĩ cho biết thêm: "Vợ nào nói 'tôi không sợ mất chồng là nói dối đấy'. Chồng là tỉ phú lại càng sợ khi phụ nữ nào chẳng ngưỡng mộ một người đàn ông tài giỏi. Tôi cũng sợ mất chồng. Thế nhưng, thay vì ngồi giữ chồng khư khư thì tôi có cách khác. Tôi làm đẹp, cho cả vóc dáng lẫn tri thức của mình để xứng với chồng".

Sau tin đồn ly hôn, em gái Cẩm Ly bất ngờ tiết lộ 'bí quyết giữ chồng tỷ phú' khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng - Ảnh 2
Hà Phương không muốn "giữ khư khư" ông xã bên mình.

Đó cũng là lý do vì sao dù chẳng phải lo lắng kinh tế gia đình nhưng Hà Phương vẫn chăm chỉ đi học diễn xuất, viết kịch bản, viết sách và làm phim. Hiện tại, cô vẫn hoạt động nghệ thuật, đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam. Hà Phương không muốn có sự chênh lệch khi đi cạnh chồng và còn muốn anh phải tự hào về mình.

Sau tin đồn ly hôn, em gái Cẩm Ly bất ngờ tiết lộ 'bí quyết giữ chồng tỷ phú' khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng - Ảnh 3
Hà Phương vẫn hoạt động nghệ thuật, đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam.

Đồng thời, giọng ca "Bông ô môi" nói chồng cô thông cảm cho công việc và hoàn toàn thoải mái khi thấy vợ muốn đi hát. "Khi biết tôi về Việt Nam, chồng tôi không có ý kiến vì biết tôi có khoảng thời gian dài ở nhà. Bản thân tôi biết nên dừng ở điểm nào, chỉ cần nói với anh là được", cô nói thêm.

Hà Phương sinh năm 1972, em ruột của ca sĩ Cẩm Ly. Cô được khán giả biết đến với những bài hát dân ca, trữ tình với chất giọng ngọt ngào. Nữ ca sĩ định cư ở Mỹ năm 2000 và kết hôn với tỷ phú gốc Việt Chính Chu. Chồng cô đầu tư ở mảng tài chính và sở hữu khối tài sản khoảng 1,1 tỷ USD. Sau khi lấy chồng, sinh con, Hà Phương hạn chế đi hát và tập trung lo lắng cho gia đình.

Sau tin đồn ly hôn, em gái Cẩm Ly bất ngờ tiết lộ 'bí quyết giữ chồng tỷ phú' khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng - Ảnh 4
Ca sĩ Cẩm Ly có 2 em gái ruột xinh đẹp là Hà Phương và Minh Tuyết.
Sau tin đồn ly hôn, em gái Cẩm Ly bất ngờ tiết lộ 'bí quyết giữ chồng tỷ phú' khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng - Ảnh 5
Nữ ca sĩ định cư ở Mỹ năm 2000 và kết hôn với tỷ phú gốc Việt Chính Chu.
Diện mạo khác lạ cùng phát ngôn về chồng tỷ phú của em gái Cẩm Ly khiến cộng đồng mạng không khỏi ngạc nhiên

Diện mạo khác lạ cùng phát ngôn về chồng tỷ phú của em gái Cẩm Ly khiến cộng đồng mạng không khỏi ngạc nhiên

Mới đây nhất Hà Phương - em gái Cẩm Ly - khiến khán giả kinh ngạc trước diện mạo có phần 'kỳ lạ' trong đoạn clip đăng tải lên kênh cá nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Phương Hà Phương và chồng tỷ phú em gái Cẩm Ly

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 1 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 2 giờ 12 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 2 giờ 21 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi