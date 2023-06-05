Sau tin đồn ly hôn, em gái Cẩm Ly bất ngờ tiết lộ 'bí quyết giữ chồng tỷ phú' khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng

Chia sẻ mới đây của em gái Cẩm Ly về chồng tỷ phú đã thu hút sự chú ý từ phía cộng đồng mạng.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin ca sĩ Hà Phương ly hôn với chồng tỷ phú khiến cuộc sống của nữ ca sĩ bị đảo lộn không ít. Qua đó, có thể thấy, cư dân mạng luôn dành sự quan tâm đến cuộc sống vợ chồng của Hà Phương. Mới đây, ca sĩ Hà Phương đã đăng tải video đính chính thông tin trên trang cá nhân. Cụ thể, nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi không biết làm sao cho vừa lòng mọi người. Tôi muốn nhắn nhủ với người hâm mộ, đặc biệt là khán giả lớn tuổi. Có những người gọi cho người thân tôi hỏi thăm chuyện gia đình. Tôi khẳng định vợ chồng tôi vẫn hạnh phúc. Đến hôm nay vẫn có người nói tôi và chồng ly dị, điều đó rất kỳ cục".

Hà Phương đã đăng tải video đính chính thông tin trên trang cá nhân. Nói về chuyện có áp lực không khi làm vợ tỷ phú, Hà Phương cho biết cô cũng có những lo lắng riêng. Tuy nhiên, Hà Phương không muốn "giữ khư khư" ông xã bên mình. Nữ ca sĩ cho biết thêm: "Vợ nào nói 'tôi không sợ mất chồng là nói dối đấy'. Chồng là tỉ phú lại càng sợ khi phụ nữ nào chẳng ngưỡng mộ một người đàn ông tài giỏi. Tôi cũng sợ mất chồng. Thế nhưng, thay vì ngồi giữ chồng khư khư thì tôi có cách khác. Tôi làm đẹp, cho cả vóc dáng lẫn tri thức của mình để xứng với chồng". Hà Phương không muốn "giữ khư khư" ông xã bên mình. Đó cũng là lý do vì sao dù chẳng phải lo lắng kinh tế gia đình nhưng Hà Phương vẫn chăm chỉ đi học diễn xuất, viết kịch bản, viết sách và làm phim. Hiện tại, cô vẫn hoạt động nghệ thuật, đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam. Hà Phương không muốn có sự chênh lệch khi đi cạnh chồng và còn muốn anh phải tự hào về mình.

Hà Phương vẫn hoạt động nghệ thuật, đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam. Đồng thời, giọng ca "Bông ô môi" nói chồng cô thông cảm cho công việc và hoàn toàn thoải mái khi thấy vợ muốn đi hát. "Khi biết tôi về Việt Nam, chồng tôi không có ý kiến vì biết tôi có khoảng thời gian dài ở nhà. Bản thân tôi biết nên dừng ở điểm nào, chỉ cần nói với anh là được", cô nói thêm. Hà Phương sinh năm 1972, em ruột của ca sĩ Cẩm Ly. Cô được khán giả biết đến với những bài hát dân ca, trữ tình với chất giọng ngọt ngào. Nữ ca sĩ định cư ở Mỹ năm 2000 và kết hôn với tỷ phú gốc Việt Chính Chu. Chồng cô đầu tư ở mảng tài chính và sở hữu khối tài sản khoảng 1,1 tỷ USD. Sau khi lấy chồng, sinh con, Hà Phương hạn chế đi hát và tập trung lo lắng cho gia đình. Ca sĩ Cẩm Ly có 2 em gái ruột xinh đẹp là Hà Phương và Minh Tuyết. Nữ ca sĩ định cư ở Mỹ năm 2000 và kết hôn với tỷ phú gốc Việt Chính Chu.

Diện mạo khác lạ cùng phát ngôn về chồng tỷ phú của em gái Cẩm Ly khiến cộng đồng mạng không khỏi ngạc nhiên Mới đây nhất Hà Phương - em gái Cẩm Ly - khiến khán giả kinh ngạc trước diện mạo có phần 'kỳ lạ' trong đoạn clip đăng tải lên kênh cá nhân.

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