Cặp đôi nổi tiếng Vbiz từng được fan tổ chức 'lễ cưới' ngay tại sân bay, cuộc sống hôn nhân ra sao sau 14 năm yêu nhau?

Hình ảnh khoe nhẫn cầu hôn của cặp đôi từng gây sốt mạng xã hội và được nhiều đồng nghiệp, bạn bè lẫn khán giả làm trend chụp ảnh.

Ông Cao Thắng và Đông Nhi là một trong những cặp vợ chồng đình đám Vbiz có lượng fan hùng hậu. Kể từ khi bắt đầu hẹn hò vào năm 2009, Ông Cao Thắng dần lui về làm hậu phương vững chắc, tiếp sức cho sự nghiệp của bạn gái ngày một thăng hoa hơn. Trong suốt 10 năm hẹn hò, cả hai luôn đồng hành bên nhau trong mọi sự kiện, không ngại dành cho nhau những lời ngọt ngào. Kể từ khi bắt đầu hẹn hò vào năm 2009, Ông Cao Thắng dần lui về làm hậu phương vững chắc, tiếp sức cho sự nghiệp của bạn gái ngày một thăng hoa hơn Đến tháng 7/2019, người hâm mộ được khen ăn mừng khi Đông Nhi khoe ảnh được Ông Cao Thắng cầu hôn tại Mỹ. Hình ảnh nữ ca sĩ cười rạng rỡ khoe nhẫn kim cương ở ngón áp út từng gây sốt và được nhiều đồng nghiệp, bạn bè lẫn khán giả làm trend chụp ảnh. Trên trang cá nhân, Đông Nhi hạnh phúc chia sẻ: "Em đồng ý được cùng anh đi đến cuối cuộc đời. Cũng đã đến ngày em trở thành cô dâu".

Hình ảnh nữ ca sĩ cười rạng rỡ khoe nhẫn kim cương ở ngón áp út từng gây sốt và được nhiều đồng nghiệp, bạn bè lẫn khán giả làm trend chụp ảnh Sau màn cầu hôn, cặp đôi được người hâm mộ ra tận sân bay đón khi trở về Việt Nam. Đáng chú ý, các fan còn mang theo trang phục tân lang tân nương màu đỏ, mâm quả cưới, hoa, bánh kem gây bất ngờ cho thần tượng. Và ngay tại sân bay, người hâm mộ vây kín và yêu cầu cặp đôi Ông Cao Thắng - Đông Nhi thay trang phục, tái hiện màn cầu hôn ngọt ngào. Cả hai còn uống rượu mừng và trao cho nhau nụ hôn. Ngay tại sân bay, người hâm mộ vây kín và yêu cầu cặp đôi Ông Cao Thắng - Đông Nhi thay trang phục, tái hiện màn cầu hôn ngọt ngào Đến tháng 11/2019, "siêu đám cưới" của Đông Nhi và Ông Cao Thắng được diễn ra tại một resort cao cấp ở Phú Quốc. Cả hai chính thức về chung một nhà trong sự chúc phúc của mọi người và chào đón nhóc tỳ đầu lòng tên Winnie chào đời vào ngày 26/10/2020.

Cuộc sống sau 4 năm kết hôn của Đông Nhi và Ông Cao Thắng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trên trang cá nhân, cặp đôi thường xuyên chia sẻ về khoảnh khắc hạnh phúc cùng thiên thần nhỏ. Bé Winnie cũng thường xuyên được bố mẹ cùng đưa đi lưu diễn và du lịch nhiều nơi. Bé Winnie cũng thường xuyên được bố mẹ cùng đưa đi lưu diễn và du lịch nhiều nơi Ngày con gái Winnie chào đời, Đông Nhi đã bày tỏ sự xúc động vì những hành động của ông xã: "Tiếng 'ré' đầu tiên của con đã làm cho ba con không kìm được nước mắt. Thương ba đã túc trực không rời bên cạnh hai mẹ con những ngày qua. Mẹ cũng thương ba nhiều lắm lắm". Ngày con gái Winnie chào đời, Đông Nhi đã bày tỏ sự xúc động vì những hành động của ông xã Nhân dịp Valentine 2023 vừa qua, bộ đôi Đông Nhi - Ông Cao Thắng bất ngờ hé lộ poster MV mang tên Si mê. Sản phẩm được ghi hình tại Nhật, có sự góp mặt của con gái họ là bé Winnie. Đây không chỉ là MV dành tặng fan nhân ngày Valentine mà còn là cột mốc đánh dấu 14 năm yêu nhau của Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Nhân dịp Valentine 2023 vừa qua, bộ đôi Đông Nhi - Ông Cao Thắng ra mắt Mv kỉ niệm 14 năm yêu nhau Chia sẻ về dự án này, Đông Nhi cho biết: “14/2/2009 - 14/2/2023, còn vài ngày nữa là tròn 14 năm chúng tôi bên nhau rồi. Valentine năm nay còn dính thêm một "siêu quậy mini" theo cùng chân trời góc bể. Đi đến đâu không quan trọng, miễn là được đi cùng nhau thì bao nhọc nhằn cũng chẳng sao cả. Thêm một món quà nhỏ kỷ niệm cho ngày đặc biệt…”. Trong loạt ảnh đươc bố mẹ ca sĩ nổi tiếng đăng tải, Winnie luôn chiếm spotlight bởi ngoại hình và biểu cảm vô cùng đáng yêu. Cô bé cho thấy sự lém lỉnh khi liên tục tạo dáng nhí nhảnh.

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