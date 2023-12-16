Kèm theo hình ảnh, Cao Thái Hà cũng khẳng định đang nằm trên "chiếc giường đắt giá nhất".

Cao Thái Hà là một trong những diễn viên quen mặt với khán giả phim truyền hình phía Nam. Cô ghi ấn tượng qua loạt phim như Hậu duệ mặt trời, Tiếng sét trong mưa, Tình thù hai mặt, Đồng tiền quỷ ám... Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Cao Thái Hà gây lo lắng khi đã đăng tải hình ảnh trên giường bệnh. Không chỉ vậy, gương mặt nữ diễn viên hiện rõ vẻ xanh xao, có lẽ đang được truyền nước vì làm việc lao lực dẫn đến kiệt sức. Trên trang cá nhân, Cao Thái Hà gây lo lắng khi đã đăng tải hình ảnh trên giường bệnh Kèm theo hình ảnh, Cao Thái Hà cũng khẳng định đang nằm trên "chiếc giường đắt giá nhất". Cô viết: "Chiếc giường đắt giá nhất là chiếc giường bệnh". Bên dưới bài đăng, đông đảo khán giả đã để lại những lời động viên, nhắn nhủ đến Cao Thái Hà. Phần lớn đều mong cô nàng giữ sức khỏe, đừng nên làm việc quá sức.

Gương mặt nữ diễn viên lộ rõ vẻ mệt mỏi, kém sắc Vài năm trở lại đây, ngoài hoạt động nghệ thuật, Cao Thái Hà còn "lấn sân" sang lĩnh vực kinh doanh và gặt hái được những cột mốc đáng ngưỡng mộ. Bước sang tuổi 33, không chỉ sự nghiệp đạt đỉnh mà Cao Thái Hà còn được coi là mỹ nhân độc thân "có giá" nhất nhì showbiz Việt khi sở hữu tài sản khủng và nhan sắc cực kỳ xinh đẹp. Cô viết: "Chiếc giường đắt giá nhất là chiếc giường bệnh" Trong một lần phỏng vấn, cô từng cho biết sống trong căn biệt thự trị giá 7 tỷ đồng. Đến năm 2019, cô tậu thêm căn hộ cao cấp rộng 82m2 ở quận 2. Theo giá thị trường vào thời điểm đó, căn hộ này ước tính khoảng 6 tỷ đồng. Nữ diễn viên cũng đầu tư số tiền lớn để làm nội thất. Bên cạnh đó, Cao Thái Hà cũng sở hữu xế xịn sang trọng trị giá vài tỷ đồng.

Trong một lần phỏng vấn, cô từng cho biết sống trong căn biệt thự trị giá 7 tỷ đồng. Đến năm 2019, cô tậu thêm căn hộ cao cấp rộng 82m2 ở quận 2 Trong năm nay, Cao Thái Hà lại vừa tậu ngôi nhà trị giá 5 tỉ đồng để đón mẹ và em trai lên TP.HCM ở cùng. Cô cũng nhờ kiến trúc sư thiết kế không gian phòng bếp và phòng ngủ theo ý thích của mẹ. Nói về cuộc sống cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1990 cho biết bản thân chọn lối sống tối giản, bán bớt những món đồ không cần thiết và tích lũy những khoản tiền kiếm được từ việc đóng phim, kinh doanh, quảng cáo... Nữ diễn viên cũng đầu tư số tiền lớn để làm nội thất cho căn hộ của mình. Bên cạnh đó, Cao Thái Hà cũng sở hữu xế xịn sang trọng trị giá vài tỷ đồng Trên trang cá nhân, Cao Thái Hà còn thường xuyên chia sẻ các hình ảnh lạc quan cũng như gửi đến mọi người thông điệp tích cực trong cuộc sống. Trải qua nhiều biến cố, cô dành nhiều thời gian ở nhà nghe Phật pháp, ngồi thiền để nâng cao sức khỏe tinh thần.

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