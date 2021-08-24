Cảnh cậu út Leon nhà Hà Hồ tập đứng nhưng không quên 'tấu hài' kèm theo đó là đa sắc thái của cậu nhóc, khiến khán giả 'cười mệt'

Lisa và Leon sắp tròn 10 tháng tuổi nên được mẹ Hồ Ngọc Hà và bà ngoại giúp tập đứng vững mỗi ngày. Nhưng biểu cảm cậu nhóc Leon mỗi khi được mẹ tập đi khiến ai nấy cũng phải cười mệt nghỉ.
- Định viết 'sớ' để khẩu nghiệp cùng antifan, Hòa Minzy hóa 'bà bụt' vì điều này
- HOT: Mạng xã hội 'bùng nổ' tin đồn Diệp Lâm Anh đã ly hôn chồng thiếu gia, phía 'chính chủ' nói gì?
Trên trang cá nhân mới đây của "Nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà đã đăng tải đoạn clip quay lại cảnh cậu ấm Leon đang tập đứng. Với sự giúp đỡ từ mẹ cậu nhóc đã có thể đứng vững được trong vài giây khi mẹ cậu nhóc từ từ buông tay ra. Nếu là tập đứng cho cậu út cưng này thì không có gì để bàn cả, nhưng biểu cảm và hành động của Leon quá đáng yêu. Cậu nhóc tập đứng nhưng không quên "tấu hài" và làm những hành động "meme" khiến ai nấy cũng phải thích thú
Xuyên suốt từ đầu đến cuối đoạn video, út cưng nhà Hà Hồ luôn cười tít mắt hớn hở, lộ 4 chiếc răng sữa đáng yêu vô cùng. Leon có một "tài lẻ" đó là "phun mưa" cậu nhóc rất thích thú với trò chơi này. Dù đang tập đứng nhưng vẫn cố gắng làm vài lần để cả nhà cùng giải trí. Hồ Ngọc Hà cũng nhắc nhở con trai đứng tập nghiêm túc nhưng cậu nhóc vẫn hí ha hí hửng làm trò chọc mẹ mình.
Có thể khẳng định rằng, đây chính là "cây hài" của nhà Hà Hồ và Kim Lý. Vì cậu nhóc khó mà đứng yên một chỗ hay nghiêm túc một việc gì đó, phải có một chút "tấu hài" vào đó thì anh chàng út này mới chịu được. Khiến Hà Hồ không ít lần phải đau đầu với út cưng siêu quậy này.
Khác với cô chị sinh đôi của mình, Lisa luôn chủ động bám vào các đồ vật để tự đứng. Thiên về chiều cao Lisa cũng có phần trội hơn Leon qua những clip hay các bức anh Hà Hồ đăng tải trên trang cá nhân của mình. Nhưng ngược lại, Leon luôn cần sự giúp đỡ của mọi người thì mới chịu đứng và hơi lười một chút trong những lần hoạt động về cơ thể như tập bò, tập đi hay tập đứng. Nhưng bù lại những điều đó là những khoảnh khắc tấu hài của cậu nhóc khiến cả nhà không nhịn được cười.