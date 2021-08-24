Cảnh cậu út Leon nhà Hà Hồ tập đứng nhưng không quên 'tấu hài' kèm theo đó là đa sắc thái của cậu nhóc, khiến khán giả 'cười mệt'

Trên trang cá nhân mới đây của "Nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà đã đăng tải đoạn clip quay lại cảnh cậu ấm Leon đang tập đứng. Với sự giúp đỡ từ mẹ cậu nhóc đã có thể đứng vững được trong vài giây khi mẹ cậu nhóc từ từ buông tay ra. Nếu là tập đứng cho cậu út cưng này thì không có gì để bàn cả, nhưng biểu cảm và hành động của Leon quá đáng yêu. Cậu nhóc tập đứng nhưng không quên "tấu hài" và làm những hành động "meme" khiến ai nấy cũng phải thích thú

Út cưng Leon được sự hỗ trợ của mẹ để tập đứng nhưng không quên tấu hài. Ảnh: Internet

Xuyên suốt từ đầu đến cuối đoạn video, út cưng nhà Hà Hồ luôn cười tít mắt hớn hở, lộ 4 chiếc răng sữa đáng yêu vô cùng. Leon có một "tài lẻ" đó là "phun mưa" cậu nhóc rất thích thú với trò chơi này. Dù đang tập đứng nhưng vẫn cố gắng làm vài lần để cả nhà cùng giải trí. Hồ Ngọc Hà cũng nhắc nhở con trai đứng tập nghiêm túc nhưng cậu nhóc vẫn hí ha hí hửng làm trò chọc mẹ mình.