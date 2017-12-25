Cận cảnh nhan sắc nóng bỏng, nuột nà vợ thứ 2 kém 14 tuổi của MC Anh Tuấn

Fan không khỏi xuýt xoa khi nhìn cận cảnh nhan sắc cuốn hút, xinh đẹp khó cưỡng của bà xã kém 14 tuổi của MC Anh Tuấn.
- Quyết ra tòa ly hôn nhưng Tòa nghỉ làm, vợ chồng nghệ sĩ Nguyệt Hằng - Anh Tuấn đã có một cái kết không thể ngờ
- MC Anh Tuấn dẫn 160 môtô diễu hành tưởng nhớ Trần Lập
Là nam MC tài năng sở hữu vẻ ngoài điển trai lãng tử, Anh Tuấn từng được bình chọn là một trong những người dẫn chương trình được phái nữ mến mộ nhất nhì của Đài truyền hình Việt Nam - VTV.
Từng vướng ồn ào tình cảm, song Anh Tuấn vẫn chọn cách im lặng để mọi chuyện tự lắng xuống. Hầu như chưa từng tiết lộ về chuyện đời tư, nhưng vào năm 2013, MC kỳ cựu của VTV bất ngờ kết hôn lần 2 khiến nhiều người bất ngờ. Cũng từ đó, danh tính người đẹp đã níu giữ được trái tim người đàn ông tài hoa này khiến khán giả tò mò.
Vợ thứ 2 của Anh Tuấn là Lý Hồng Nhung, kém anh 14 tuổi. Cô mang 2 dòng máu Việt-Pháp và từng lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008.