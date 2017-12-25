Cận cảnh nhan sắc nóng bỏng, nuột nà vợ thứ 2 kém 14 tuổi của MC Anh Tuấn

Hậu trường 25/12/2017 11:30

Fan không khỏi xuýt xoa khi nhìn cận cảnh nhan sắc cuốn hút, xinh đẹp khó cưỡng của bà xã kém 14 tuổi của MC Anh Tuấn.

Là nam MC tài năng sở hữu vẻ ngoài điển trai lãng tử, Anh Tuấn từng được bình chọn là một trong những người dẫn chương trình được phái nữ mến mộ nhất nhì của Đài truyền hình Việt Nam - VTV.

Từng vướng ồn ào tình cảm, song Anh Tuấn vẫn chọn cách im lặng để mọi chuyện tự lắng xuống. Hầu như chưa từng tiết lộ về chuyện đời tư, nhưng vào năm 2013, MC kỳ cựu của VTV bất ngờ kết hôn lần 2 khiến nhiều người bất ngờ. Cũng từ đó, danh tính người đẹp đã níu giữ được trái tim người đàn ông tài hoa này khiến khán giả tò mò.

Cận cảnh nhan sắc nóng bỏng, nuột nà vợ thứ 2 kém 14 tuổi của MC Anh Tuấn - Ảnh 1
Anh Tuấn kết hôn với vợ thứ 2 kém 14 tuổi vào đầu năm 2013 - Ảnh: Internet

Vợ thứ 2 của Anh Tuấn là Lý Hồng Nhung, kém anh 14 tuổi. Cô mang 2 dòng máu Việt-Pháp và từng lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008.

Cận cảnh nhan sắc nóng bỏng, nuột nà vợ thứ 2 kém 14 tuổi của MC Anh Tuấn - Ảnh 2
Lý Hồng Nhung sinh năm 1988 và mang hai dòng máu Việt - Pháp. Ảnh: Internet
Cận cảnh nhan sắc nóng bỏng, nuột nà vợ thứ 2 kém 14 tuổi của MC Anh Tuấn - Ảnh 3
Cặp đôi quen nhau khi Hồng Nhung tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 - Ảnh: Internet
Cận cảnh nhan sắc nóng bỏng, nuột nà vợ thứ 2 kém 14 tuổi của MC Anh Tuấn - Ảnh 4
Với nét đẹp lai Tây cùng làn da trắng và nụ cười rạng rỡ, Hồng Nhung làm say mê bao đấng mày râu - Ảnh: Internet
Cận cảnh nhan sắc nóng bỏng, nuột nà vợ thứ 2 kém 14 tuổi của MC Anh Tuấn - Ảnh 5
Lý Hồng Nhung tạo được ấn tượng mạnh khi sở hữu vóc dáng cân đối, quyến rũ - Ảnh: Internet
Cận cảnh nhan sắc nóng bỏng, nuột nà vợ thứ 2 kém 14 tuổi của MC Anh Tuấn - Ảnh 6
Dù để mặt mộc tự nhiên, không trang điểm, cô vẫn vô cùng rạng rỡ - Ảnh: Internet
Cận cảnh nhan sắc nóng bỏng, nuột nà vợ thứ 2 kém 14 tuổi của MC Anh Tuấn - Ảnh 7
Người đẹp sinh năm 1988 có gu thời trang vô cùng trẻ trung và cá tính - Ảnh: Internet
MC Anh Tuấn khoe ảnh hạnh phúc bên vợ kém 14 tuổi xinh đẹp, nóng bỏng

MC Anh Tuấn khoe ảnh hạnh phúc bên vợ kém 14 tuổi xinh đẹp, nóng bỏng

Đăng tải hình ảnh ngọt ngào bên vợ xinh đẹp kém 14 tuổi tại nước ngoài, MC Anh Tuấn nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ người thân.

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