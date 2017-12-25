Cận cảnh nhan sắc nóng bỏng, nuột nà vợ thứ 2 kém 14 tuổi của MC Anh Tuấn

Fan không khỏi xuýt xoa khi nhìn cận cảnh nhan sắc cuốn hút, xinh đẹp khó cưỡng của bà xã kém 14 tuổi của MC Anh Tuấn.

Là nam MC tài năng sở hữu vẻ ngoài điển trai lãng tử, Anh Tuấn từng được bình chọn là một trong những người dẫn chương trình được phái nữ mến mộ nhất nhì của Đài truyền hình Việt Nam - VTV.

Từng vướng ồn ào tình cảm, song Anh Tuấn vẫn chọn cách im lặng để mọi chuyện tự lắng xuống. Hầu như chưa từng tiết lộ về chuyện đời tư, nhưng vào năm 2013, MC kỳ cựu của VTV bất ngờ kết hôn lần 2 khiến nhiều người bất ngờ. Cũng từ đó, danh tính người đẹp đã níu giữ được trái tim người đàn ông tài hoa này khiến khán giả tò mò.

Anh Tuấn kết hôn với vợ thứ 2 kém 14 tuổi vào đầu năm 2013 - Ảnh: Internet

Vợ thứ 2 của Anh Tuấn là Lý Hồng Nhung, kém anh 14 tuổi. Cô mang 2 dòng máu Việt-Pháp và từng lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008.

Lý Hồng Nhung sinh năm 1988 và mang hai dòng máu Việt - Pháp. Ảnh: Internet

Cặp đôi quen nhau khi Hồng Nhung tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 - Ảnh: Internet

Với nét đẹp lai Tây cùng làn da trắng và nụ cười rạng rỡ, Hồng Nhung làm say mê bao đấng mày râu - Ảnh: Internet

Lý Hồng Nhung tạo được ấn tượng mạnh khi sở hữu vóc dáng cân đối, quyến rũ - Ảnh: Internet

Dù để mặt mộc tự nhiên, không trang điểm, cô vẫn vô cùng rạng rỡ - Ảnh: Internet

Người đẹp sinh năm 1988 có gu thời trang vô cùng trẻ trung và cá tính - Ảnh: Internet

MC Anh Tuấn khoe ảnh hạnh phúc bên vợ kém 14 tuổi xinh đẹp, nóng bỏng Đăng tải hình ảnh ngọt ngào bên vợ xinh đẹp kém 14 tuổi tại nước ngoài, MC Anh Tuấn nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ người thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/can-canh-nhan-sac-nong-bong-nuot-na-vo-thu-2-kem-14-tuoi-cua-mc-anh-tuan-263902.html