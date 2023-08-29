Các con làm lễ tưởng niệm cho cố NS Vũ Linh nhân lễ Vu lan, Hồng Loan còn tự tay làm điều ý nghĩa này!

Ngày 29/8, trong lễ tưởng niệm nghệ sĩ Vũ Linh tại Hoa viên Bình Dương, sẽ có các nghệ sĩ thân thiết đến bên mộ để hát cho ông nghe.
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Nhân mùa lễ Vu lan, các con của NSƯT Vũ Linh như Hồng Loan, Bình Tinh, Vũ Luân đã tổ chức lễ trai tăng, tưởng niệm cố nghệ sĩ Vũ Linh tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương. Trong sáng nay (29/8), đại lễ Vu lan được diễn ra với sự góp mặt của đông đảo đồng nghiệp và người hâm mộ gần xa đổ về.
Đại diện gia đình, nghệ sĩ Vũ Luân chia sẻ xúc động: "Con là Vũ Luân, đại diện gia đình ba con là NSƯT Vũ Linh trong ngày đại lễ Vu Lan. Trước tiên con xin cảm ơn lãnh đại hoa viên nghĩa trang Bình Dương đã có buổi lễ rất long trọng. Ngồi dự ở dưới con rất xúc động khi tất cả tình thương của quý bà con, đặc biệt là quý sư thầy đã ưu ái cho ngày lễ trọng đại thế này. Con xin đại diện gia đình cảm ơn tất cả lãnh đạo tỉnh Bình Dương, quý lãnh đạo của hoa viên nghĩa trang Bình Dương, cảm ơn quý thầy, cảm ơn tất cả quý vị khán giả hiện diện đông đủ trong ngày lễ Vu Lan. Con xin được kính chúc tất cả quý vị trong mùa đại lễ Vu Lan nhiều sức khỏe, nhiều an lạc và luôn sống trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Xin cảm ơn rất nhiều".
Trong buổi lễ, nhiều nghệ sĩ cũng lên biểu diễn văn nghệ gửi tặng khán giả. Đáng chú ý hơn cả là Hồng Loan - con gái của Vũ Linh đã gửi tặng 12 tấn gạo cho bà con có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị gần 200 triệu đồng. Hành động này của con gái Vũ Linh khiến mọi người vô cùng xúc động và bày tỏ sự biết ơn.
Nghệ sĩ Bình cũng bận rộn các show diễn để ngày 29/8 tập trung lo cho lễ tưởng niệm của nghệ sĩ Vũ Linh tại Bình Dương. Còn nhớ hơn một năm trước, cứ thấy khỏe chút ông lại xuất hiện một lớp nhỏ trên sân khấu như vở Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài của sân khấu Chí Linh - Vân Hà, vở Mạnh Lệ Quân kỳ nữ của đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long…