Các con làm lễ tưởng niệm cho cố NS Vũ Linh nhân lễ Vu lan, Hồng Loan còn tự tay làm điều ý nghĩa này!

Nhân mùa lễ Vu lan, các con của NSƯT Vũ Linh như Hồng Loan, Bình Tinh, Vũ Luân đã tổ chức lễ trai tăng, tưởng niệm cố nghệ sĩ Vũ Linh tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương. Trong sáng nay (29/8), đại lễ Vu lan được diễn ra với sự góp mặt của đông đảo đồng nghiệp và người hâm mộ gần xa đổ về.

Nhân mùa lễ Vu lan, các con của NSƯT Vũ Linh như Hồng Loan, Bình Tinh, Vũ Luân đã tổ chức lễ trai tăng, tưởng niệm cố nghệ sĩ Vũ Linh tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương

rong sáng nay (29/8), đại lễ Vu lan được diễn ra với sự góp mặt của đông đảo đồng nghiệp và người hâm mộ gần xa đổ về

Đại diện gia đình, nghệ sĩ Vũ Luân chia sẻ xúc động: "Con là Vũ Luân, đại diện gia đình ba con là NSƯT Vũ Linh trong ngày đại lễ Vu Lan. Trước tiên con xin cảm ơn lãnh đại hoa viên nghĩa trang Bình Dương đã có buổi lễ rất long trọng. Ngồi dự ở dưới con rất xúc động khi tất cả tình thương của quý bà con, đặc biệt là quý sư thầy đã ưu ái cho ngày lễ trọng đại thế này. Con xin đại diện gia đình cảm ơn tất cả lãnh đạo tỉnh Bình Dương, quý lãnh đạo của hoa viên nghĩa trang Bình Dương, cảm ơn quý thầy, cảm ơn tất cả quý vị khán giả hiện diện đông đủ trong ngày lễ Vu Lan. Con xin được kính chúc tất cả quý vị trong mùa đại lễ Vu Lan nhiều sức khỏe, nhiều an lạc và luôn sống trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Xin cảm ơn rất nhiều".