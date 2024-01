Bị nói giả vờ thân thiết với Bằng Kiều hậu ly hôn, Trizzie Phương Trinh đáp: Giữ tình bạn với chồng cũ chỉ có được chứ không mất

Nữ ca sĩ bày tỏ quan điểm rằng khi "duyên đã hết", chị không để bụng những chuyện đã qua vì mong muốn làm bạn với chồng cũ

Trizzie Phương Trinh cũng cho biết đến hiện tại chị vẫn chưa tiết lộ lý do ly hôn cho các con biết. Nói về điều này, chị chia sẻ: "Đến bây giờ các con tôi cũng không biết vì sao bố mẹ ly dị nữa. Hồi nhỏ, các con hỏi lý do thì tôi bảo khi nào con lớn tôi sẽ nói. Bây giờ khi các con đã lớn, hỏi lại chuyện bố mẹ ly hôn, tôi nói cuộc sống của con bây giờ vẫn vui vẻ, không thiếu thốn gì cả thì con cần biết lý do bố mẹ ly hôn để làm gì? Thế là các con cũng không để ý nữa".

Quan điểm văn minh của Trizzie Phương Trinh trong việc cư xử với chồng cũ nhận được nhiều sự thán phục, đồng tình từ khán giả. Nữ ca sĩ cũng không ngần ngại đóng vai trò kết nối giữa các con mình với con riêng của Bằng Kiều: "Vừa rồi chúng tôi về Việt Nam có gặp bé Bently là con của Bằng Kiều. Dù các con đã trò chuyện, gặp nhau qua điện thoại nhiều rồi nhưng Colin (con thứ 2 của Trizzie Phương Trinh và Bằng Kiều) vẫn có chút khoảng cách vì con rất cá tính. Tôi cứ ôm Bently rồi thả vào lòng Colin, bé Bently dễ thương lắm nên dần dần Colin cũng thương luôn".