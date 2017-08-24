Sau khi tổ chức tiệc cưới, nữ diễn viên và chồng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào bên nhau.

Cách đây không lâu, Lê Phương và Trung Kiên đã tổ chức đám cưới. Cặp đôi hạnh phúc khi nhận được rất nhiều lời chúc phúc của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Tuy nhiên, vì lấy chồng trẻ kém 7 tuổi và đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ với Quách Ngọc Ngoan nên Lê Phương bị nhiều người soi mói, ganh tỵ với hạnh phúc mới.

Rất nhiều khán giả bày tỏ niềm vui và hạnh phúc vì sau những bất hạnh của cuộc hôn nhân đầu, cuối cùng Lê Phương cũng tìm được cho mình hạnh phúc trọn vẹn. Tuy nhiên, cũng không ít anti-fan vì đố kỵ mà gửi đến cô và ông xã có những lời khiếm nhã, thiếu tế nhị.

Một người dùng facebook bình luận mỉa mai về hôn nhân của Lê Phương và Trung Kiên:“Mai mốt nó bỏ thằng này lấy thằng khác nữa chứ gì. Diễn viên mấy bà có ai tốt đâu mà làm rùm beng".

Bị anti-fan ghen tỵ và xúc phạm, Lê Phương bức xúc đáp trả đanh thép: “Chị trông lớn tuổi mà ăn nói thấp kém thế".

Trước đó, khi nữ diễn viên đăng tải bức ảnh ông xã nấu ăn cho gia đình một số anti-fan cũng có những lời thiếu tế nhị khi so sánh Trung Kiên xấu hơn Quý Bình và Quách Ngọc Ngoan.

Để bảo vệ ông xã, Lê Phương cũng bức xúc bày tỏ: “Bạn nhìn người qua vẻ bề ngoài à? Trông lớn mà lời nói thì thật thấp kém, khi dùng Facebook thật thì nên suy nghĩ trước khi bình luận bạn nhé. Họa từ miệng mà ra bạn à”.