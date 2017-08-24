Bị mỉa mai 'có hai ba đời chồng', Lê Phương đáp trả đanh thép thế này khiến anti-fan 'cứng họng'

Hậu trường 24/08/2017 16:09

Lê Phương thẳng thắn đáp trả khi bị anti-fan mỉa mai, ghen tỵ với hạnh phúc sau đám cưới với chồng trẻ Trung Kiên.

Cách đây không lâu, Lê Phương và Trung Kiên đã tổ chức đám cưới. Cặp đôi hạnh phúc khi nhận được rất nhiều lời chúc phúc của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Tuy nhiên, vì lấy chồng trẻ kém 7 tuổi và đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ với Quách Ngọc Ngoan nên Lê Phương bị nhiều người soi mói, ganh tỵ với hạnh phúc mới.

Sau khi tổ chức tiệc cưới, nữ diễn viên và chồng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào bên nhau.

Bị mỉa mai 'có hai ba đời chồng', Lê Phương đáp trả đanh thép thế này khiến anti-fan 'cứng họng' - Ảnh 1
Cặp đôi thường xuyên đăng hình ảnh hạnh phúc và tình cảm sau lễ cưới - Ảnh: Internet

Rất nhiều khán giả bày tỏ niềm vui và hạnh phúc vì sau những bất hạnh của cuộc hôn nhân đầu, cuối cùng Lê Phương cũng tìm được cho mình hạnh phúc trọn vẹn. Tuy nhiên, cũng không ít anti-fan vì đố kỵ mà gửi đến cô và ông xã có những lời khiếm nhã, thiếu tế nhị.

Một người dùng facebook bình luận mỉa mai về hôn nhân của Lê Phương và Trung Kiên:“Mai mốt nó bỏ thằng này lấy thằng khác nữa chứ gì. Diễn viên mấy bà có ai tốt đâu mà làm rùm beng". 

Bị mỉa mai 'có hai ba đời chồng', Lê Phương đáp trả đanh thép thế này khiến anti-fan 'cứng họng' - Ảnh 2
Lê Phương đáp trả đanh thép khi bị anti-fan mỉa mai, một người chơi facebook cũng bình luận thiếu tế nhị: "Không có là người ta không nói, hai ba đời chồng không đúng sao" - Ảnh: Internet

Bị anti-fan ghen tỵ và xúc phạm, Lê Phương bức xúc đáp trả đanh thép: “Chị trông lớn tuổi mà ăn nói thấp kém thế".

Trước đó, khi nữ diễn viên đăng tải bức ảnh ông xã nấu ăn cho gia đình một số anti-fan cũng có những lời thiếu tế nhị khi so sánh Trung Kiên xấu hơn Quý Bình và Quách Ngọc Ngoan.

Bị mỉa mai 'có hai ba đời chồng', Lê Phương đáp trả đanh thép thế này khiến anti-fan 'cứng họng' - Ảnh 3
Trước đó khi ông xã Trung Kiên bị đem ra so sánh với "người cũ" Lê Phương cũng lên tiếng đáp trả - Ảnh: Internet

Để bảo vệ ông xã, Lê Phương cũng bức xúc bày tỏ: “Bạn nhìn người qua vẻ bề ngoài à? Trông lớn mà lời nói thì thật thấp kém, khi dùng Facebook thật thì nên suy nghĩ trước khi bình luận bạn nhé. Họa từ miệng mà ra bạn à”. 

Bị mỉa mai 'có hai ba đời chồng', Lê Phương đáp trả đanh thép thế này khiến anti-fan 'cứng họng' - Ảnh 4
Nữ diễn viên đáp trả khi Trung Kiên bị nói xấu - Ảnh: Internet

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