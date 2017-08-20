Sau khi tổ chức đám cưới tại quê nhà Trà Vinh và Ninh Thuận, trưa 19/8, Lê Phương và chồng trẻ Trung Kiên đã làm tiệc cưới thứ 3 tại TP.HCM với sự góp mặt của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp.

Trong hai lễ cưới trước, Quý Bình không hề có mặt chúc mừng bạn gái cũ khiến không ít người cho rằng nam diễn viên "thất tình" và cắt đứt mọi liên hệ với Lê Phương.

Điều khiến mọi người có mặt tại buổi tiệc cưới rất ngạc nhiên chính là sự xuất hiện của diễn viên Quý Bình , người bạn trai lâu năm của Lê Phương.

Tuy nhiên, sự có mặt của Quý Bình lần này đã xóa tan mọi tin đồn, thậm chí không ít người ngưỡng mộ nam diễn viên dù bị Lê Phương "bỏ rơi" 2 lần nhưng anh vẫn vui vẻ chúc mừng cô với tư cách bạn bè thân thiết.

Trong lễ cưới, Qúy Bình lại một lần nữa khiến mọi người kinh ngạc khi lên sân khấu và chia sẻ những điều mà không ai ngờ tới về mối lương duyên giữa Lê Phương và Trung Kiên.

Anh tiết lộ, chính mình là người đã khuyên Lê Phương tham gia hoạt động nghệ thuật giao lưu tại Trường Sa và trong chuyến đi đó cô đã gặp được tình yêu của mình.

Ngoài ra, Quý Bình còn dành nhiều lời chúc phúc cho cặp đôi cũng như mong muốn mọi người sẽ luôn yêu quý và ủng hộ cặp đôi.

Quý Bình từng có 8 năm yêu Lê Phương từ thời cả hai còn là sinh viên. Trong thời gian gắn bó, cả hai rất hiểu và đồng cảm với nhau trong cuộc sống và công việc. Tuy nhiên, chuyện tình sau đậm đã không có cái kết đẹp khi cặp đôi chia tay, sau đó Lê Phương lên xe hoa với nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan.

Dù không thể thành đôi nhưng cả hai vẫn là bạn bè tốt, sẵn sàng giúp đỡ đối phương trong lúc khó khăn khiến không ít người ngưỡng mộ.