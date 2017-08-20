Trong đám cưới bạn gái cũ Lê Phương, Quý Bình bất ngờ xuất hiện và nói lời không ai có thể ngờ

Hậu trường 20/08/2017 08:47

Quý Bình bất ngờ xuất hiện trong lễ cưới của bạn gái cũ Lê Phương thu hút sự chú của truyền thông và các khách mời tham dự.

Sau khi tổ chức đám cưới tại quê nhà Trà Vinh và Ninh Thuận, trưa 19/8, Lê Phương và chồng trẻ Trung Kiên đã làm tiệc cưới thứ 3 tại TP.HCM với sự góp mặt của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp.

Trong đám cưới bạn gái cũ Lê Phương, Quý Bình bất ngờ xuất hiện và nói lời không ai có thể ngờ - Ảnh 1
Nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết đến chúc mừng Lê Phương và Trung Kiên tại lễ cưới diễn ra hôm qua - Ảnh: Internet

Điều khiến mọi người có mặt tại buổi tiệc cưới rất ngạc nhiên chính là sự xuất hiện của diễn viên Quý Bình, người bạn trai lâu năm của Lê Phương.

Trong hai lễ cưới trước, Quý Bình không hề có mặt chúc mừng bạn gái cũ khiến không ít người cho rằng nam diễn viên "thất tình" và cắt đứt mọi liên hệ với Lê Phương.

Trong đám cưới bạn gái cũ Lê Phương, Quý Bình bất ngờ xuất hiện và nói lời không ai có thể ngờ - Ảnh 2
Sự có mặt của Quý Bình thu hút sự chú ý của người tham gia cũng như cánh phóng viên báo chí có mặt trong lễ cưới - Ảnh: Internet

 Tuy nhiên, sự có mặt của Quý Bình lần này đã xóa tan mọi tin đồn, thậm chí không ít người ngưỡng mộ nam diễn viên dù bị Lê Phương "bỏ rơi" 2 lần nhưng anh vẫn vui vẻ chúc mừng cô với tư cách bạn bè thân thiết.

Trong đám cưới bạn gái cũ Lê Phương, Quý Bình bất ngờ xuất hiện và nói lời không ai có thể ngờ - Ảnh 3
Anh vui vẻ bắt tay và trò chuyện cùng Trung Kiên và Lê Phương - Ảnh: Internet

Trong đám cưới bạn gái cũ Lê Phương, Quý Bình bất ngờ xuất hiện và nói lời không ai có thể ngờ - Ảnh 4
Quý Bình dành cho Lê Phương những lời chúc phúc tốt đẹp nhất - Ảnh: Internet

Trong lễ cưới, Qúy Bình lại một lần nữa khiến mọi người kinh ngạc khi lên sân khấu và chia sẻ những điều mà không ai ngờ tới về mối lương duyên giữa Lê Phương và Trung Kiên.

Anh tiết lộ, chính mình là người đã khuyên Lê Phương tham gia hoạt động nghệ thuật giao lưu tại Trường Sa và trong chuyến đi đó cô đã gặp được tình yêu của mình.

Trong đám cưới bạn gái cũ Lê Phương, Quý Bình bất ngờ xuất hiện và nói lời không ai có thể ngờ - Ảnh 5
Quý Bình lên sân khấu và chia sẻ mình chính là người đã tạo cơ hội cho cô dâu - chú rể gặp nhau - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Quý Bình còn dành nhiều lời chúc phúc cho cặp đôi cũng như mong muốn mọi người sẽ luôn yêu quý và ủng hộ cặp đôi.

Trong đám cưới bạn gái cũ Lê Phương, Quý Bình bất ngờ xuất hiện và nói lời không ai có thể ngờ - Ảnh 6
Nam diễn viên cùng Trung Kiên đã có màn song ca bài "Thao thức vì em" khiến không ít người có mặt thích thú - Ảnh: Internet

Quý Bình từng có 8 năm yêu Lê Phương từ thời cả hai còn là sinh viên. Trong thời gian gắn bó, cả hai rất hiểu và đồng cảm với nhau trong cuộc sống và công việc. Tuy nhiên, chuyện tình sau đậm đã không có cái kết đẹp khi cặp đôi chia tay, sau đó Lê Phương lên xe hoa với nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan.

Dù không thể thành đôi nhưng cả hai vẫn là bạn bè tốt, sẵn sàng giúp đỡ đối phương trong lúc khó khăn khiến không ít người ngưỡng mộ.

Từ khóa:   Lê Phương lê phương trung kiên Quý Bình ca sĩ Trung Kiên

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